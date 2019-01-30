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Обыски прошли в доме и кабинете мэра Риги Нила Ушакова

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Сегодня, 30 января, в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) были проведены обыски, сообщает агенство LETA.




Сотрудники бюро прибыли в Рижскую думу около полудня и направились в кабинет Ушакова. После обыска шесть сотрудников в сопровождении директора Юридического управления думы Яниса Лиепеньша покинули кабинет мэра с несколькими портфелями и полиэтиленовым мешком, в которых, по предположению канала LTV, находились папки с документами.

Сообщается, что сотрудники бюро также изъяли у Ушакова компьютеры, телефоны, карты памяти и другие накопители информации.

После обысков Нил Ушаков был задержан, о чем сообщил бывший депутат рижской думы Руслан Панкратов. Однако официальных подтверждений задержания пока нет.

Также известно, что оппозиционные партии начали сбор подписей за отставку Нила Ушакова.

Обыски могут быть связаны с коррупционным скандалом на муниципальном предприятии общественного транспорта Rigas Satiksme.
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