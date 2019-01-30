Жириновский сообщил о подготовке поправок в Конституцию страны

Поправки в Конституцию России, предусматривающие возможность вступления в состав Российской Федерации других государств, подготавливаются депутатами Госдумы от партии ЛДПР, заявил Владимир Жириновский, сделавший соответствующую запись в своем Telegram.Лидер ЛДПР полагает, что в Основном законе России должна быть предусмотрена возможность вступления в ее состав других государств и партия ЛДПР такие поправки готовит. В пример Жириновский привел Конституцию ФРГ, в которой такая возможность была предусмотрена и именно ей воспользовались в ГДР, когда в 1990 году произошло воссоединение двух Германий. По его словам, к России никто никогда не сможет присоединится, поскольку у нее это законом не предусмотрено.Кроме того, Жириновский предложил на законодательном уровне пересмотреть роль и задачи миграционной службы, чтобы превратить ее из карательного органа в способствующую привлечению в Россию людей службу.Парламентарий подчеркнул, что России необходимо не только вернуть свои территории, но и людей, оставшихся за границей после 1992 года, но считающих себя по прежнему русскими. Российская ФМС должна способствовать привлечению людей на свою территорию, а не отпугивать их своими репрессивными методами, заключил Жириновский.