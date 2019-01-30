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Опубликованы сведения о состоянии здоровья выжившего штурмана Ту-22М3

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В СМИ опубликованы материалы о состоянии здоровья лётчика, выжившего в катастрофе ракетоносца Ту-22М3. Самолёт, который заходил на посадку на авиабазе «Оленья» в Мурманской области, переломился на две части при ударе о взлётно-посадочную полосу. Это привело к пожару, в результате которого погибли трое российских лётчиков.

Опубликованы сведения о состоянии здоровья выжившего штурмана Ту-22М3



В материале деловой газеты «Взгляд», ссылающейся в свою очередь на Телеграм-канал «Взгляд человека в лампасах», пишет, что речь идёт о подполковнике Максиме Рылкове. Он являлся штурманом в составе экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего катастрофу.

В заметке говорится о том, что на сегодняшний день офицер ВКС РФ находится в клинике, и угроз для его здоровья нет. Также в сообщении отмечается, что подполковник может говорить. Он считает, что выжил в той катастрофе чудом.

Канал мессенджера, на который ссылается указанное выше СМИ, пишет, что у штурмана компрессионный перелом позвоночника, также сломаны несколько рёбер, диагностированы многочисленные ушибы мягких тканей.

Из заметки:
Прогноз врачей благоприятный.


Нужно напомнить, что пострадавшего штурмана после катастрофы самолёта под Мурманском сразу же направили на лечение в Москву.
Автор:
сайт Минобороны
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