Радиоэлектронная борьба. Битва за Атлантику. Часть 1

С началом войны фактически единственным средством поиска и обнаружения субмарин был британский ASDIC (аббревиатура от англ. Anti-Submarine Detection Investigation Committee, Исследовательский комитет по обнаружению подводных лодок). Это был прообраз современного сонара, работал он по принципу эхолокации. Применение ASDIC создавало определенные проблемы «волчатам» Деница, и летом 1940 году тот предложил поменять тактику атак на конвои союзных войск.Дисплей ASDICПо наблюдениям гросс-адмирала, эскортное охранение британцев чаще всего состояло из не самых новых кораблей, отличающихся слабой защитой и не самыми совершенными эхолокаторами. Поэтому атаковать корабли охранения немцы решили ночью и из надводного положения, в котором ASDIC не мог на достаточном расстоянии обнаружить субмарины. А ночь неплохо скрывала торчащие рубки немцев от наблюдателей как с воздуха, так и с кораблей. И тактика Деница дала обильные плоды – лодки серии U безнаказанно отправляли на дно все новые и новые корабли с завидной регулярностью.Один из эпизодов битвы за АтлантикуЛюбая война очень похожа на шахматную партию – каждый ход противника вынуждает противостоящую сторону искать ответные шаги. И Великобритания ответила установкой на корабли и самолеты береговой охраны специальных противолодочных РЛС типа Mark I. В частности, первым в мире самолетом с бортовым локатором стал двухместный тяжелый истребитель Bristol Beaufighter Mk IF, на который монтировалась версия локатора AI Mark I массой 270 кг. Но эта РЛС не совсем подходила для обнаружения подлодки в надводном положении, и в начале 1941 года её заменили на Mark II. Эта аппаратура уже позволяла «высмотреть» торчащую рубку на дальности до 13 км, но и с ней были сложности. Дело в том, что ночью самолет не мог зайти на бомбометание немецкой подлодки, так как помехи от морской поверхности маскировали местоположение субмарины. Самолету приходилось лететь на высотах, не превышавших 850 метров, иначе отраженные от воды сигналы РЛС засвечивали экраны. Но свою роль такая техника все-таки сыграла – немцы в атаках поубавили прыти, и потери ВМС Британии снизились, особенно в зоне досягаемости Берегового командования.Bristol Beaufighter Mk IF — первый в мире крылатый носитель РЛСИменно с этого момента у немецких подводников появляется ответная реакция – массированное нападение на конвои «волчьей стаей» со всех сторон. Причем делать это немцы стали в удалении от берегов Британии, что исключало обнаружение самолетами с их вездесущими локаторами. Досталось тогда и американцам – в мае и июне 1942 года гитлеровцы потопили около 200 торговых судов янки.Ответ не заставил себя долго ждать. На тяжелые и "дальнобойные" самолеты типа Consolidated B-24 Liberator союзники установили новые РЛС, работающие на частотах 1-2 ГГц, а также мощные прожекторы Leigh Light.Прожектор Leigh Light под крылом B-24 LiberatorПоследние позволяли осветить лучом всплывшую для атаки подлодку немцев с расстояния 1,5 км, что резко упрощало атаку на неё. В итоге немецкие U-лодки пошли на дно гораздо быстрее и веселее. В борьбе с такими британскими хитростями на германских субмаринах появились в середине 1942 года обнаружители локаторов модели FuMB1 Меtox, позже FuMB9 Wanze и FuMВ10 Borkum, разработанный слишком поздно FuMB7 Naxos и так далее до самого окончания войны. Немцы лишь изменяли рабочий диапазон принимаемого радиоизлучения и чувствительность. Примечательно, что приемники для Metox немцы позаимствовали в готовом виде со складов французской фирмы. Придумывать пришлось разве что приемные антенны, которые в спешке сооружались вокруг деревянного креста, за что и получили прозвище «Бискайский крест». Ключевым преимуществом таких приёмников было раннее обнаружение излучения авиационных локаторов британских сил. Как только командир субмарины получал сигнал от Metox (или более поздних версий), он тут же экстренно погружал лодку под воду. И все это происходило до обнаружения лодок самолетными РЛС.Аппаратура управления FuMB1 МеtoxБороться с Metox британцы решили простым и проверенным способом – сменой частоты и длины радиоволны локатора. В начале 1943 года появилась Mark III с частотой 3 ГГц с длиной волны в 10 см. Теперь самолеты могли подлетать к ничего не подозревавшей субмарине, которая, к примеру, всплыла для подзарядки батарей. Metox в такой ситуации молчал. И немцы в этой истории поначалу серьезно промахнулись в предположениях относительно причин обнаружения U-лодок. Оставшиеся в живых командиры рассказывали, что перед ночным налетом не слышали тревоги от Metox, но инженеры по какой-то причине не послушали моряков. Вместо этого решили, что англичане пеленгуют субмарины по… тепловому излучению дизелей! В итоге потратили уйму времени и средств на оборудование теплоизоляции моторных отсеков подлодок. На субмарины установили специальные теплозащитные экраны, которые ничего не дали, кроме снижения скорости хода подводных судов. Естественно, ничего толкового из этой акции не вышло, и в мае-июне 1943 года немцы потеряли около сотни подлодок. Озарение немцам пришло после того, как в Роттердаме обнаружили части РЛС H2S (лампу магнетрона) на сбитом британском самолете. В итоге все силы бросили на разработку нового приемника радиолокационного излучения длиной волны 10 см.Пытались немцы ввести в заблуждение «летающие радары» с помощью воздушных шаров, которые оставляли висеть на высоте 10 метров над морем. Такие ловушки под кодовым именем Bold оснащались стальными кабелями для отражения сигналов РЛС союзников и крепились к дрейфующим буям. Но эффективность их была ожидаемо низкая – эффективная площадь рассеивания у Bold была значительно ниже, чем у подлодки, что легко фиксировалось на экране радара. Неожиданным выходом стал шноркель, который встал на многие субмарины немцев в конце 1943 года – с его помощью можно было подзаряжать аккумуляторы, просто высунув его над водой. Немцы даже покрывали их специальным радиопоглощающим материалом — здесь локаторы были почти бессильны. Когда субмарины стали оснащаться FuMB7 Naxos, способным эффективно определять облучение РЛС с длиной волны 10 см, уже было поздно – потери подлодок у немцев были слишком велики.Но не только с помощью локаторов вели охоту на «волчьи стаи» Деница. Для связи с большой немецкой землей субмарины вынуждены были всплывать, определять свои координаты и радировать командованию либо соседним судам. Вот тут их и пеленговали силы флота союзников, передавали координаты охотникам и топили немцев. Обычно в состав группы охотников входили пара-тройка эсминцев или фрегатов, которые оставляли мало шансов противнику. Во избежание таких потерь у немцев появилось ноу-хау – «шприцевые» передачи, которые заранее записывались в ускоренном виде, а потом передавались всего за доли секунд. На станции приема стоило только замедлить запись радиограммы.Автоматический радиопеленгатор Huff-Duff и его антенна на боевом кораблеОтветом стал автоматический радиопеленгатор Huff-Duff, заточенный на перехват и определение пеленга таких «скорострельных» радиопередач. Их ставили как на корабли, так и на береговые посты, что упрощало триангуляцию. Это стало еще один скромным гвоздиком в крышку гроба немецких кригсмарине.В общем, по итогам войны можно констатировать, что немецкое командование ВВС и ВМС нередко пренебрегало радиоэлектронной разведкой. А между тем регулярный перехват электромагнитного излучения в небе Британии многое бы рассказал немцам о тонкостях войны.Продолжение следует...