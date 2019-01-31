«Огонь ада» для Израиля. Много ли стоят такие угрозы?

Али Шамхани, секретарь Совета национальной безопасности Ирана

Лидер радикального исламского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла

«Все варианты действий «Хезболлы» открыто видны, и мы будем делать то, что посчитаем нужным, разумно, тактично и смело. В случае, если Израиль нападёт на Ливан или Сирию, он сильно пожалеет, потому что цена этому будет намного выше, чем сионистский режим может предположить».

«В настоящее время у нас есть новые высокоточные ракеты, которые имеют большой радиус действия и которые благодаря этому смогут накрыть почти всю территорию Израиля, и при этом их системы наведения не позволят совершиться ошибочным ударам по гражданскому населению, ими мы будем уничтожать военные объекты Израиля».

«в настоящее время Иран входит в шестёрку самых передовых государств планеты по созданию высокопрогрессивных (?) радаров, которые за счёт использования космических волн (?) охватывают зону диаметром в 2500 километров. И любая страна, даже любая сверхдержава, которая решит посягнуть на Исламскую Республику Иран, несомненно, будет сильно разочарована и заплатит страшную цену за вторжение».

«Иран на протяжении 40 лет подвергался всяческим видам угроз, агрессий, санкциям и терактам, но со славой преодолел все эти проблемы. И теперь Международная организация гражданской авиации признала небо Ирана самым безопасным во всём регионе Западной Азии (?), а это свидетельствует об успешной и активной деятельности сил ПВО нашей страны».

«Имеющиеся в настоящее время успехи в развитии ПВО Исламской Республики Иран являются беспрецедентными за всю мировую историю противовоздушной обороны. Комплексные мероприятия позволяют нам обеспечить полноценную защиту с воздуха не только нашей страны, но и защитить наших союзников в случае необходимости».

«Среди принятых нашей страной военных стратегических планов есть, конечно, и оборонительная концепция. Однако, защищая независимость, территориальную целостность и национальные интересны нашего государства, мы можем предпринять и наступательные действия. И хотя у нас нет цели захвата чьей-либо территории, мы можем помочь своим союзникам в освобождении оккупированных земель».

Фарзад Исамили. Генерал, отвечающий за ПВО Ирана

«не видит таких военных мероприятий, которые позволили бы нам выдворить Иран из Сирии, при этом не погрузив Ближний Восток в пучину новой войны. Это можно осуществить только благодаря мирным дипломатическим усилиям. И у этих дипломатических усилий есть конкретное имя — Россия».

Пока в Западном полушарии внимание всего мира приковано к ситуации вокруг Венесуэлы, обстановка в Восточном полушарии также не снижает градус геополитической напряженности.К сожалению, заголовок статьи – совсем не шутка. Он вполне отражает суть фразы, произнесенной на днях вполне официально бывшим министром обороны Ирана и действующим секретарём Совета по национальной безопасности этой страны Али Шамхани. В своём выступлении на форуме высоких технологий, процитированном информационным агентством «Таксим», он заявил, что «в случае дальнейших провокаций Иран готов обрушить огонь ада на Израиль».Общение по поводу развития ситуации в Сирии, происходившее на «Военном обозрении» в течение последних недель, показало любопытную тенденцию: значительное количество читателей не только являются абсолютными противниками Израиля, но также являются абсолютными сторонниками Ирана. Что ж, попробуем разобраться в последних действиях тегеранских властей и в том, насколько близки интересы Ирана, России и Израиля на Ближнем Востоке, и кто же сейчас является главным источником напряженности в регионе.Господин Шамхани в своём вышеуказанном выступлении также отметил, что у Ирана уже давно имеются технологические возможности для увеличения как дальности стратегических ракет, так и для увеличения их прицельной точности и ударной мощности. Однако в то же время он заявил, что его страна якобы не делает этого из-за оборонительного характера своей военной доктрины. «Иран не имеет научных или оперативных ограничений для увеличения дальности носителей боеголовок, но, основываясь на своей военной доктрине оборонительного характера, наша страна постоянно работает над повышением точности наших ракет и пока не имеет намерения увеличивать их дальность», — заявил он в своём интервью.Между тем действующий министр обороны Ирана Амир Хатами ответил яростной критикой на высказывание премьер-министра Израиля касательно развития иранской ракетно-ядерной программы, которая, как известно, стала одной из причин выхода США из ядерной сделки. «Наши враги везде говорят, что ракетная мощь Исламской Республики Иран должна быть устранена, однако мы всегда и везде неоднократно заявляли, что наши ракетные возможности – залог обеспечения нашего суверенитета и не являются предметом дипломатического торга», — заявил господин Хатами.Также министр обороны Ирана отметил, что его страна не собирается сокращать свои исследования в ракетно-космической сфере, так как «программа запусков Ираном собственных спутников связи послужит для улучшения качества жизни граждан страны и способствует её технологическому развитию».Градус ирано-израильской обвиняющей риторики серьёзно возрос за последние недели и даже дни, особенно после активизации военного противостояния этих двух стран на территории Сирии.Напомним, что последний этап эскалации начался после очередной атаки ВВС Израиля на склады грузов военного назначения, которые были переброшены иранской транспортной авиацией в район дамасского аэропорта. После этого Иран выпустил оперативно-тактическую ракету класса «земля — земля» по северу Израиля, перехваченную системой ПВО «Железный купол», чего не случалось в истории еврейского государства уже давно.В ответ на это ВВС Израиля провели массированную атаку на иранские логистические центры и позиции сирийских сил ПВО, в результате чего погибло не менее 20 иранских и сирийских военнослужащих.Продолжая конфронтацию теперь уже с трибун, в минувший понедельник заместитель главы «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР), бригадный генерал Хуссейн Салями выступил с крайне резким заявлением. В нём, в частности, говорилось о том, что «стратегия Ирана всегда была направлена на стирание государства Израиль с политической карты мира, и, по всей видимости, своими провокациями агрессивный сионистский режим только приближает дату этого неизбежного в ближайшем будущем события».Также генерал Салями добавил, что «мы официально заявляем, что в случае, если Израиль продолжит действовать в том же духе и продолжит совершать провокации, то это приведёт к новой войне. И эта новая война закончится только тем, что все оккупированные сионистами территории будут освобождены, и в новой Палестине не останется никакого следа от израильтян, кроме кладбищ».Отметим, что такой риторики на официальном уровне Иран не позволял себе очень давно, и это вполне может свидетельствовать о более чем серьёзных намерениях Тегерана.В ответ на это Биньямин Нетаньяху открыто заявил, что Израиль нанесёт ещё более сильные удары по иранским контингентам, находящимся на территории Сирии, если в самое ближайшее время Тегеран не начнёт вывод своих войск из этой арабской страны.Не стоит забывать, что Израиль действительно расценивает возрастающее закрепление Ирана в Сирии как прямую военную угрозу и в связи с этим осуществляет авиаудары по позициям его формирований, несмотря на просьбы России и несмотря на то, что иранские части находятся там по приглашению сирийского руководства (правда, с Сирией у Израиля также уже несколько десятилетий официально идёт война).«Масла в огонь» нарастающей конфронтации подлило и заявление генерального секретаря радикального шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, боевики которого контролируют не только большую часть Ливана, но также составляют значительную долю проиранских сил в Сирии.Господин Насралла не появлялся перед СМИ уже несколько месяцев, однако в понедельник, 28 января 2019 года, дал интервью телеканалу «Аль-Мейядин». В нём он, во-первых, сообщил, что слухи о его тяжёлом заболевании являются ложью, и он «в силах, как никогда, координировать действия бойцов нашего движения».Во-вторых, Хасан Насралла сделал краткий экскурс в историю, в очередной раз заявив, что его войска одержали победу над «силами сионистского режима» в 2006 году. И именно благодаря этому «сионистские агрессоры» после «33-дневной войны» покинули Ливан, который оккупировали с 1982 года. И это, по словам лидера «Хезболлы», привело к смене военной парадигмы властей еврейского государства, которые якобы всегда мечтали о «великом Израиле от Нила до Евфрата», а теперь «вынуждены уйти в глубокую оборону и оказались запертыми на оккупированных территориях».Третьим важным пунктом в интервью Хасана Насраллы стало заявление о том, что контролируемые им воины не только полностью восстановили свои силы после потерь, но расширили в разы территориальный ареал своего полного контроля. Кроме того, он заявил, что «в случае начала новой глобальной войны с Израилем в нашем распоряжении имеются уже не тысячи ракет малой мощности и небольшой дальности, а десятки тысяч ракет, причём часть их них имеет высокую разрушительную силу, что ещё более усугубит сионистский кошмар».Далее он отметил:Хасан Насралла продолжил:Кроме всего вышесказанного, лидер «Партии Аллаха» отметил, что у его подразделений в сравнении с 2006 годом намного усилились средства противотанковой борьбы и появились новые систем ПВО, «и это потребует Израиль заплатить высокую цену в случае агрессии с его стороны».Действительно, необходимо сказать, что израильская разведка подтверждает значительное усиление средств ПВО у «Хезболлы», и есть информация о том, что Израиль через посредничество Франции недавно предупредил правительство Ливана о необходимости вывода частей ПВО данного радикального движения из страны. В противном же случае, при военной эскалации, в очередной раз пострадает ливанская гражданская инфраструктура.Продолжая тему ПВО в зоне вероятного конфликта, необходимо отметить интервью, которое дал в 30 января специальный советник по вопросам ПВО Ирана, бригадный генерал Фарзад Исамили. Он, явно опираясь на какие-то собственные оценки, заявил, чтоДалее генерал Исмаили заявил, чтоВ качестве квинтэссенции его интервью можно выделить такую фразу:Что ж, после таких слов можно только посочувствовать иранскому генералу в том, что он явно незнаком с мощью ПВО Советского Союза в период его расцвета. Также можно удивиться, каким же это образом он собирается обеспечить противовоздушную защиту ливанским шиитам и иным подразделениям на территории Сирии, если налёты ВВС Израиля демонстрируют малую эффективность сил ПВО шиитской коалиции там?Однако наибольшую озабоченность у части мирового сообщества вызвали слова иранского начальника Генерального штаба генерала Мухаммеда Багери. В минувшее воскресенье он буквально заявил следующее:Несмотря на отсутствие уточняющих деталей в заявлении начальника иранского Генштаба, его слова явно подразумевают возможность наступательных боевых действий с территории Сирии против Израиля. Кроме того, можно говорить о возможном наступлении ВС Ирана против Ирака (с которым у ИРИ давние счёты). А также даже про открытие Тегераном прямых боевых действий на Аравийском полуострове против суннитских государств Персидского залива (с целью поддержки йеменских повстанцев).В последние несколько дней высшие официальные лица еврейского государства старались публично никак не реагировать на весьма резкие выпады со стороны Ирана, однако стали известны слова бывшего командующего ВВС Израиля генерал-майора Амира Эшеля. В частности, он заявил, чтоНельзя не отметить справедливость данного мнения израильского генерала в отставке. Без сомнения, геополитическим противникам нашей страны приходится в очередной раз констатировать, что только от воли России снова, как и много раз до этого, зависит мир на Ближнем Востоке. А мир лучше войны.