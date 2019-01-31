Европейское танкостроение. Новинки выставки IAV 2019
С 21 по 24 января в британской столице проходила очередная международная военно-техническая выставка International Armoured Vehicles 2019. Темой этого мероприятия являются боевые бронированные машины всех основных классов, в том числе танки. На этот раз именно танкостроение стало источником наиболее интересных новостей. В ходе недавней лондонской выставки прозвучали важнейшие заявления, а также были опубликованы данные о целом ряде перспективных образцов. Все говорит о том, что европейские государства всерьез вознамерились модернизировать свои бронетанковые войска и реализуют соответствующие программы.
Проданная компания
Едва ли не самая интересная новость из бронетанковой сферы прозвучала в первый день работы International Armoured Vehicles 2019. 21 января международная компания BAE Systems и немецкий концерн Rheinmetall AG объявили о сделке по фактической продаже одного из британских оборонных предприятий. На базе продаваемой организации будет создано совместное предприятие, которому предстоит продолжить работу в оборонной сферы.
Компания BAE Systems решила продать немецкой стороне часть акций своего британского отделения, отвечающего за разработку сухопутных систем. После закрытия сделки стоимостью 28,6 млн фунтов стерлингов компания «Рейнметалл» будет иметь 55% акций этой компании. Было объявлено, что по результатам этой сделки хозяева сухопутного отделения в лице BAE Systems и Rheinmetall образуют совместное предприятие RBSL (Rheinmetall BAE Systems Land), базирующиеся в Великобритании.
Новой компании RBSL предстоит завоевывать и выполнять контракты британского министерства обороны и военных ведомств других стран. Его существование, среди прочего, облегчит продвижение продукции компании Rheinmetall в Соединенном Королевстве. При этом новые хозяева компании сделали важное заявление относительно текущего проекта с высоким приоритетом.
До недавнего времени BAE Systems и Rheinmetall являлись конкурентами в рамках программы модернизации основных танков Challenger 2 и предлагали два разных проекта. После продажи британского сухопутного подразделения компания BAE Systems фактически теряет контроль над своей разработкой. Тем не менее, «Рейнметалл» обещает продолжить параллельные работы сразу по двум проектам и затем представить их британскому военному ведомству. Вне зависимости от того, какой именно проект выберут военные, ремонт и модернизация бронетехники будет осуществляться на заводе в Телфорде, ранее принадлежавшем BAE Systems.
Следует отметить, что контракт между BAE Systems и Rheinmetall вызвал любопытную реакцию специалистов и общественности. Чаще всего отмечалась наблюдаемая ирония судьбы. Страна, создавшая первый в мире танк, отдает дальнейшее развитие своей бронетанковой отрасли в руки другого государства. Мало того, большая часть британских танков в свое время разрабатывалась для противостояния с Германией. Впрочем, политическая ситуация успела измениться, и теперь бизнесмены двух стран выбирают взаимовыгодное сотрудничество.
Challenger 2 LEP
Концерн Rheinmetall в настоящее время участвует в конкурсе на разработку перспективного проекта модернизации основных танков Challenger 2. Минобороны Великобритании желает отремонтировать и обновить свои бронемашины, повысив их характеристики и обеспечив эксплуатацию техники до середины тридцатых годов. В программе под названием LEP (Life Extension Project) участвует две организации, причем теперь они имеют общего хозяина.
Опытный танк Challenger 2 Black Night от BAE Systems. Фото Janes.com
Один из проектов модернизации под рабочим названием Black Night был разработан британским отделением BAE Systems. Второй вариант с незамысловатым обозначением Challenger 2 LEP предлагается «Рейнметаллом». До недавнего времени немецкие танкостроители не раскрывали подробности своего проекта, но в ходе выставки IAV 2019 огласили ряд интереснейшей информации. Кроме того, общественности показали облик опытного образца нового типа.
Сообщается, что в рамках немецкого проекта британский танк претерпевает существенные изменения. Прежде всего, предлагается замена агрегатов, причем не только устанавливаемых внутри машины. Предусматривается усиление защиты и замена вооружения в соответствии с актуальными требованиями. Возможно, проект Rheinmetall Challenger 2 LEP будет предусматривать глубокую модернизацию силовой установки. Предлагаемые решения сейчас проверяются на полигонах при помощи двух опытных танков. Один из них получил только перспективный силовой агрегат, а другой представляет собой полноценный прототип с глубокой модернизацией.
Танк-демонстратор получил совершенно новую сварную башню взамен исходной литой. Эта башня отличается от предыдущей размерами, обводами, внутренним оснащением и т.д. В частности, заявлена переработка бронирования, направленная на рост уровня защиты, однако принципы такой модернизации не раскрыты. Серьезно переделана кормовая ниша башни, в которой теперь должны храниться боеприпасы новых типов. В будущем танк Challenger 2 LEP сможет получить комплекс активной защиты одной из существующих моделей. Прототип пока не имеет такого оснащения, но оно может появиться позже.
Одной из главных проблем танка Challenger 2 считается его вооружение. Машина укомплектована 120-мм нарезным орудием L30A1 с раздельным заряжанием. Из-за этого британские танки не могут использовать стандартные танковые выстрелы НАТО, что приводит к известным проблемам. Компания Rheinmetall предлагает избавиться от таких недостатков за счет применения 120-мм гладкоствольного орудия своей разработки. Пушка с длиной ствола 55 калибров сможет использовать стандартные унитарные выстрелы и упростит логистику.
Благодаря применению новой гладкоствольной пушки, модернизированные танки Challenger 2 LEP смогут использовать перспективные боеприпасы, а именно бронебойный снаряд DM53 и осколочный DM11 с программируемым взрывателем. Ввиду применения унитарных боеприпасов проект от «Рейнметалла» предусматривает переработку боеукладок. Значительная часть боекомплекта при этом помещается в кормовой нише башни.
В новом проекте полностью перерабатывается система управления огнем. Также перестроены рабочие места командира и наводчика. Для поиска целей и наведения вооружения экипажу предлагается использовать оптические приборы фирмы Thales. Такие же прицелы используются на бронемашинах семейства Ajax. За счет новой СУО планируется заметным образом повысить точность и эффективность огня.
Следует отметить, что проект LEP от Rheinmetall заметно отличается от конкурирующей разработки BAE Systems. Прежде всего, он предусматривает большую переделку исходной машины. В частности, британские инженеры сумели обойтись без замены башни и вооружения. Тем не менее, такие доработки дают определенные преимущества. Заинтересуют ли эти преимущества заказчика – неясно. Минобороны Великобритании пока не выбрало конкретный проект для модернизации имеющихся танков.
Leclerc с повышенной огневой мощью
На недавней выставке IAV 2019 своими успехами похвасталась и французская компания Nexter, входящая в состав международного холдинга KNDS. Немецкие и французские предприятия из состава последнего в настоящее время участвуют в программе MGCS (Main Ground Combat System – «Основная наземная боевая система»), предусматривающей разработку перспективного основного боевого танка. С целью отработки некоторых решений, связанных с комплексом вооружения, был изготовлен любопытный опытный образец на базе серийного танка Leclerc.
В ходе текущих экспериментов основной танк «Леклерк» лишился штатного 120-мм гладкоствольного орудия. Вместо него в башне установили новейшую 140-мм пушку совместной французско-немецкой разработки. Вместе с ней на танке смонтировали автомат заряжания под унитарный 140-мм выстрел, новый стабилизатор вооружения и другие приборы.
Компания Nexter указывает, что ее опытный образец является первым в мире танком своего класса, получившим гладкоствольную пушку калибра 140 мм и прошедшим испытания. Начиная с прошлого года и до открытия лондонской выставки, французский опытный танк успел пройти часть проверок. Он сделал свыше двух сотен выстрелов, вероятно, с применением боеприпасов разного назначения. Все новые устройства и агрегаты показали достойные результаты. Такие итоги испытаний позволяют продолжать работы по новому проекту и всей программе MGCS в целом.
Целью текущих работ является значительное увеличение основных параметров орудия, способное положительным образом сказаться на боевых качествах танка. За счет увеличения калибра пушки на 20 мм планируется получить 70-процентный прирост мощности. Повышение энергетических показателей орудия, в свою очередь, улучшит основные боевые качества. Впрочем, реализация таких предложений является не самой простой задачей. При успешном ее решении программа разработки перспективного танка MGCS получит новое орудие. В проект перспективной бронемашины интегрируют существующую 140-мм пушку или вариант ее развития.
Компания Nexter особо отмечала, что текущие эксперименты с орудием калибра 140 мм имеют исключительно научно-исследовательские цели. Модернизация танков Leclerc с применением такого вооружения не предусматривается и не планируется. Существующий основной танк служит лишь платформой для отработки агрегатов, предназначенных для танка будущего.
Необходимо отметить, что нынешние опыты с установкой 140-мм пушки на танк «Леклерк» не являются первыми в своем роде. Проектирование танка с повышенной огневой мощностью начались едва ли не сразу после завершения работ по его базовой версии. В 1996 году их результатом стал опытный танк Leclerc T4, также известный под названием Terminateur. Эта машина прошла испытания и обеспечила сбор необходимых данных. Тем не менее, военные не заинтересовались новым оружием, и опытный танк отправили на разборку. По некоторым данным, отдельные агрегаты этой машины были использованы в недавнем прошлом при строительстве нового прототипа с 140-мм пушкой.
Leclerc XLR
Эксперименты с вооружением предназначены для программ будущего, но и существующие танки не останутся без модернизации. В рамках недавней выставки компания Nexter вновь рассказала о проекте обновления бронетехники Leclerc XLR. Уже известную информацию дополнили новыми подробностями. Кроме того, объявили о расширении планов по модернизации техники из строевых частей. Согласно актуальным планам, модернизацию до состояния XLR пройдут все имеющиеся «Леклерки», а не 100 единиц, как сообщалось ранее.
Предлагаемая модернизация танков является частью более крупной программы обновления сухопутных войск SCORPION. В рамках последней танки и другие бронемашины должны получать новые системы связи и управления, обеспечивающие эффективную боевую работу. Кроме того, предлагаются разнообразные доработки и замены бортовых систем, а также применение новых устройств, за счет чего должны расти общие характеристики техники.
Проект Leclerc XLR предусматривает дополнение собственной брони танка новыми навесными модулями – баллистической и противокумулятивной защитой. Сам корпус и большая часть его содержимого не меняются. В частности, остается без доработок силовое отделение. Башня и вооружение тоже остаются прежними, но получают новые средства управления. К примеру, рабочие места экипажа в боевом отделении предлагается унифицировать с другими современными бронемашинами французского производства.
Экипажу предстоит работать с глобальной информационной системой SCORPION SICS, аппаратурой управления боем ATOS и комплексом связи CONTACT. Предлагается замена приборов управления огнем. Интересным нововведением станет комплекс HUMS – он объединит различные датчики и сенсоры в систему контроля за техническим состоянием танка и здоровьем экипажа. Штатные средства наблюдения планируется дополнить собственными беспилотными летательными аппаратами. БПЛА должны будут взлетать прямо с танка и обеспечивать обзор за пределами возможностей собственной танковой оптики.
Согласно опубликованным данным, серийная модернизация техники по проекту Leclerc XLR начнется в ближайшем будущем. Первый обновленный танк планируется вернуть войскам в 2021 году. Затем в течение нескольких лет ремонт и модернизацию пройдут все остальные бронемашины французской армии. Будет ли проект XLR предлагаться иностранным заказчикам – неизвестно.
Бизнес, модернизация и разработка
Недавняя выставка International Armoured Vehicles 2019 и оглашенные на ней новости из области танкостроения показывают несколько основных тенденций развития этой отрасли в Европе. Пожалуй, самой заметной новостью стали сообщения о продаже британского подразделения BAE Systems немецкому концерну Rheinmetall. Это событие наглядно показывает, что в Европе продолжается оптимизация бизнес-процессов в области производства бронетехники и другой продукции военного назначения. Насколько полезными и эффективными будут эти шаги – покажет время.
Представленные проекты танков подтверждают давно известные факты. Европейские государства, в целом, планируют создавать новые образцы бронетанковой техники и даже запускают соответствующие проекты – прежде всего, это французско-немецкая программа MGCS. Однако до появления серийных танков принципиально нового типа армиям придется использовать лишь существующую технику. Наличные танки нуждаются в ремонте и модернизации, для чего разными компаниями создаются различные проекты, предусматривающие замену тех или иных компонентов, но не кардинальную перестройку техники.
Примечательно, что проекты модернизации танков для армий Франции и Великобритании пока только разрабатываются, а собственно обновление техники стартует только в будущем. Это служит прозрачным намеком на то, когда бронетанковые войска европейских государств смогут обновить парк своей техники и получить новые возможности, соответствующие требованиям времени. Поставка совершенно новых танков, в свою очередь, пока остается делом далекого будущего.
Как видим, европейское танкостроение – в том числе в странах, ранее занимавших лидирующие позиции в отрасли – все еще переживает не лучшие времена, но ситуация начинает меняться. Создаются новые модификации имеющейся техники, а также ведется поиск оптимального облика танков будущего. Все это позволяет европейским армиям смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом. Впрочем, им не стоит забывать, что все желаемые результаты пока остаются делом будущего.
По материалам сайтов:
https://internationalarmouredvehicles.com/
https://baesystems.com/
https://rheinmetall-defence.com/
https://janes.com/
https://armyrecognition.com/
https://warspot.ru/
https://defensenews.com/
https://bmpd.livejournal.com/
Проданная компания
Едва ли не самая интересная новость из бронетанковой сферы прозвучала в первый день работы International Armoured Vehicles 2019. 21 января международная компания BAE Systems и немецкий концерн Rheinmetall AG объявили о сделке по фактической продаже одного из британских оборонных предприятий. На базе продаваемой организации будет создано совместное предприятие, которому предстоит продолжить работу в оборонной сферы.
Компания BAE Systems решила продать немецкой стороне часть акций своего британского отделения, отвечающего за разработку сухопутных систем. После закрытия сделки стоимостью 28,6 млн фунтов стерлингов компания «Рейнметалл» будет иметь 55% акций этой компании. Было объявлено, что по результатам этой сделки хозяева сухопутного отделения в лице BAE Systems и Rheinmetall образуют совместное предприятие RBSL (Rheinmetall BAE Systems Land), базирующиеся в Великобритании.
Новой компании RBSL предстоит завоевывать и выполнять контракты британского министерства обороны и военных ведомств других стран. Его существование, среди прочего, облегчит продвижение продукции компании Rheinmetall в Соединенном Королевстве. При этом новые хозяева компании сделали важное заявление относительно текущего проекта с высоким приоритетом.
До недавнего времени BAE Systems и Rheinmetall являлись конкурентами в рамках программы модернизации основных танков Challenger 2 и предлагали два разных проекта. После продажи британского сухопутного подразделения компания BAE Systems фактически теряет контроль над своей разработкой. Тем не менее, «Рейнметалл» обещает продолжить параллельные работы сразу по двум проектам и затем представить их британскому военному ведомству. Вне зависимости от того, какой именно проект выберут военные, ремонт и модернизация бронетехники будет осуществляться на заводе в Телфорде, ранее принадлежавшем BAE Systems.
Следует отметить, что контракт между BAE Systems и Rheinmetall вызвал любопытную реакцию специалистов и общественности. Чаще всего отмечалась наблюдаемая ирония судьбы. Страна, создавшая первый в мире танк, отдает дальнейшее развитие своей бронетанковой отрасли в руки другого государства. Мало того, большая часть британских танков в свое время разрабатывалась для противостояния с Германией. Впрочем, политическая ситуация успела измениться, и теперь бизнесмены двух стран выбирают взаимовыгодное сотрудничество.
Challenger 2 LEP
Концерн Rheinmetall в настоящее время участвует в конкурсе на разработку перспективного проекта модернизации основных танков Challenger 2. Минобороны Великобритании желает отремонтировать и обновить свои бронемашины, повысив их характеристики и обеспечив эксплуатацию техники до середины тридцатых годов. В программе под названием LEP (Life Extension Project) участвует две организации, причем теперь они имеют общего хозяина.
Опытный танк Challenger 2 Black Night от BAE Systems. Фото Janes.com
Один из проектов модернизации под рабочим названием Black Night был разработан британским отделением BAE Systems. Второй вариант с незамысловатым обозначением Challenger 2 LEP предлагается «Рейнметаллом». До недавнего времени немецкие танкостроители не раскрывали подробности своего проекта, но в ходе выставки IAV 2019 огласили ряд интереснейшей информации. Кроме того, общественности показали облик опытного образца нового типа.
Сообщается, что в рамках немецкого проекта британский танк претерпевает существенные изменения. Прежде всего, предлагается замена агрегатов, причем не только устанавливаемых внутри машины. Предусматривается усиление защиты и замена вооружения в соответствии с актуальными требованиями. Возможно, проект Rheinmetall Challenger 2 LEP будет предусматривать глубокую модернизацию силовой установки. Предлагаемые решения сейчас проверяются на полигонах при помощи двух опытных танков. Один из них получил только перспективный силовой агрегат, а другой представляет собой полноценный прототип с глубокой модернизацией.
Танк-демонстратор получил совершенно новую сварную башню взамен исходной литой. Эта башня отличается от предыдущей размерами, обводами, внутренним оснащением и т.д. В частности, заявлена переработка бронирования, направленная на рост уровня защиты, однако принципы такой модернизации не раскрыты. Серьезно переделана кормовая ниша башни, в которой теперь должны храниться боеприпасы новых типов. В будущем танк Challenger 2 LEP сможет получить комплекс активной защиты одной из существующих моделей. Прототип пока не имеет такого оснащения, но оно может появиться позже.
Одной из главных проблем танка Challenger 2 считается его вооружение. Машина укомплектована 120-мм нарезным орудием L30A1 с раздельным заряжанием. Из-за этого британские танки не могут использовать стандартные танковые выстрелы НАТО, что приводит к известным проблемам. Компания Rheinmetall предлагает избавиться от таких недостатков за счет применения 120-мм гладкоствольного орудия своей разработки. Пушка с длиной ствола 55 калибров сможет использовать стандартные унитарные выстрелы и упростит логистику.
Благодаря применению новой гладкоствольной пушки, модернизированные танки Challenger 2 LEP смогут использовать перспективные боеприпасы, а именно бронебойный снаряд DM53 и осколочный DM11 с программируемым взрывателем. Ввиду применения унитарных боеприпасов проект от «Рейнметалла» предусматривает переработку боеукладок. Значительная часть боекомплекта при этом помещается в кормовой нише башни.
В новом проекте полностью перерабатывается система управления огнем. Также перестроены рабочие места командира и наводчика. Для поиска целей и наведения вооружения экипажу предлагается использовать оптические приборы фирмы Thales. Такие же прицелы используются на бронемашинах семейства Ajax. За счет новой СУО планируется заметным образом повысить точность и эффективность огня.
Следует отметить, что проект LEP от Rheinmetall заметно отличается от конкурирующей разработки BAE Systems. Прежде всего, он предусматривает большую переделку исходной машины. В частности, британские инженеры сумели обойтись без замены башни и вооружения. Тем не менее, такие доработки дают определенные преимущества. Заинтересуют ли эти преимущества заказчика – неясно. Минобороны Великобритании пока не выбрало конкретный проект для модернизации имеющихся танков.
Leclerc с повышенной огневой мощью
На недавней выставке IAV 2019 своими успехами похвасталась и французская компания Nexter, входящая в состав международного холдинга KNDS. Немецкие и французские предприятия из состава последнего в настоящее время участвуют в программе MGCS (Main Ground Combat System – «Основная наземная боевая система»), предусматривающей разработку перспективного основного боевого танка. С целью отработки некоторых решений, связанных с комплексом вооружения, был изготовлен любопытный опытный образец на базе серийного танка Leclerc.
В ходе текущих экспериментов основной танк «Леклерк» лишился штатного 120-мм гладкоствольного орудия. Вместо него в башне установили новейшую 140-мм пушку совместной французско-немецкой разработки. Вместе с ней на танке смонтировали автомат заряжания под унитарный 140-мм выстрел, новый стабилизатор вооружения и другие приборы.
Компания Nexter указывает, что ее опытный образец является первым в мире танком своего класса, получившим гладкоствольную пушку калибра 140 мм и прошедшим испытания. Начиная с прошлого года и до открытия лондонской выставки, французский опытный танк успел пройти часть проверок. Он сделал свыше двух сотен выстрелов, вероятно, с применением боеприпасов разного назначения. Все новые устройства и агрегаты показали достойные результаты. Такие итоги испытаний позволяют продолжать работы по новому проекту и всей программе MGCS в целом.
Целью текущих работ является значительное увеличение основных параметров орудия, способное положительным образом сказаться на боевых качествах танка. За счет увеличения калибра пушки на 20 мм планируется получить 70-процентный прирост мощности. Повышение энергетических показателей орудия, в свою очередь, улучшит основные боевые качества. Впрочем, реализация таких предложений является не самой простой задачей. При успешном ее решении программа разработки перспективного танка MGCS получит новое орудие. В проект перспективной бронемашины интегрируют существующую 140-мм пушку или вариант ее развития.
Компания Nexter особо отмечала, что текущие эксперименты с орудием калибра 140 мм имеют исключительно научно-исследовательские цели. Модернизация танков Leclerc с применением такого вооружения не предусматривается и не планируется. Существующий основной танк служит лишь платформой для отработки агрегатов, предназначенных для танка будущего.
Необходимо отметить, что нынешние опыты с установкой 140-мм пушки на танк «Леклерк» не являются первыми в своем роде. Проектирование танка с повышенной огневой мощностью начались едва ли не сразу после завершения работ по его базовой версии. В 1996 году их результатом стал опытный танк Leclerc T4, также известный под названием Terminateur. Эта машина прошла испытания и обеспечила сбор необходимых данных. Тем не менее, военные не заинтересовались новым оружием, и опытный танк отправили на разборку. По некоторым данным, отдельные агрегаты этой машины были использованы в недавнем прошлом при строительстве нового прототипа с 140-мм пушкой.
Leclerc XLR
Эксперименты с вооружением предназначены для программ будущего, но и существующие танки не останутся без модернизации. В рамках недавней выставки компания Nexter вновь рассказала о проекте обновления бронетехники Leclerc XLR. Уже известную информацию дополнили новыми подробностями. Кроме того, объявили о расширении планов по модернизации техники из строевых частей. Согласно актуальным планам, модернизацию до состояния XLR пройдут все имеющиеся «Леклерки», а не 100 единиц, как сообщалось ранее.
Предлагаемая модернизация танков является частью более крупной программы обновления сухопутных войск SCORPION. В рамках последней танки и другие бронемашины должны получать новые системы связи и управления, обеспечивающие эффективную боевую работу. Кроме того, предлагаются разнообразные доработки и замены бортовых систем, а также применение новых устройств, за счет чего должны расти общие характеристики техники.
Проект Leclerc XLR предусматривает дополнение собственной брони танка новыми навесными модулями – баллистической и противокумулятивной защитой. Сам корпус и большая часть его содержимого не меняются. В частности, остается без доработок силовое отделение. Башня и вооружение тоже остаются прежними, но получают новые средства управления. К примеру, рабочие места экипажа в боевом отделении предлагается унифицировать с другими современными бронемашинами французского производства.
Экипажу предстоит работать с глобальной информационной системой SCORPION SICS, аппаратурой управления боем ATOS и комплексом связи CONTACT. Предлагается замена приборов управления огнем. Интересным нововведением станет комплекс HUMS – он объединит различные датчики и сенсоры в систему контроля за техническим состоянием танка и здоровьем экипажа. Штатные средства наблюдения планируется дополнить собственными беспилотными летательными аппаратами. БПЛА должны будут взлетать прямо с танка и обеспечивать обзор за пределами возможностей собственной танковой оптики.
Согласно опубликованным данным, серийная модернизация техники по проекту Leclerc XLR начнется в ближайшем будущем. Первый обновленный танк планируется вернуть войскам в 2021 году. Затем в течение нескольких лет ремонт и модернизацию пройдут все остальные бронемашины французской армии. Будет ли проект XLR предлагаться иностранным заказчикам – неизвестно.
Бизнес, модернизация и разработка
Недавняя выставка International Armoured Vehicles 2019 и оглашенные на ней новости из области танкостроения показывают несколько основных тенденций развития этой отрасли в Европе. Пожалуй, самой заметной новостью стали сообщения о продаже британского подразделения BAE Systems немецкому концерну Rheinmetall. Это событие наглядно показывает, что в Европе продолжается оптимизация бизнес-процессов в области производства бронетехники и другой продукции военного назначения. Насколько полезными и эффективными будут эти шаги – покажет время.
Представленные проекты танков подтверждают давно известные факты. Европейские государства, в целом, планируют создавать новые образцы бронетанковой техники и даже запускают соответствующие проекты – прежде всего, это французско-немецкая программа MGCS. Однако до появления серийных танков принципиально нового типа армиям придется использовать лишь существующую технику. Наличные танки нуждаются в ремонте и модернизации, для чего разными компаниями создаются различные проекты, предусматривающие замену тех или иных компонентов, но не кардинальную перестройку техники.
Примечательно, что проекты модернизации танков для армий Франции и Великобритании пока только разрабатываются, а собственно обновление техники стартует только в будущем. Это служит прозрачным намеком на то, когда бронетанковые войска европейских государств смогут обновить парк своей техники и получить новые возможности, соответствующие требованиям времени. Поставка совершенно новых танков, в свою очередь, пока остается делом далекого будущего.
Как видим, европейское танкостроение – в том числе в странах, ранее занимавших лидирующие позиции в отрасли – все еще переживает не лучшие времена, но ситуация начинает меняться. Создаются новые модификации имеющейся техники, а также ведется поиск оптимального облика танков будущего. Все это позволяет европейским армиям смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом. Впрочем, им не стоит забывать, что все желаемые результаты пока остаются делом будущего.
По материалам сайтов:
https://internationalarmouredvehicles.com/
https://baesystems.com/
https://rheinmetall-defence.com/
https://janes.com/
https://armyrecognition.com/
https://warspot.ru/
https://defensenews.com/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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