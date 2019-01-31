Европейское танкостроение. Новинки выставки IAV 2019

Подписание соглашения между BAE Systems и Rheinmetall. Фото Alex T / Flickr.com

Опытный танк Challenger 2 Black Night от BAE Systems. Фото Janes.com

Прототип Challenger 2 LEP от Rheinmetall. Фото Alex T / Flickr.com

Экспериментальный танк Leclerc с пушкой калибра 140 мм. Фото Warspot.ru

Опытный Leclerc XLR на одной из прошлых выставок. Фото Armyrecognition.com