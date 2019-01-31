В Бразилии заинтересовались российскими картами у венесуэльских военных
На фоне сообщений о намерении США направить 5000 солдат США в Колумбию, просьб солдат-перебежчиков из Венесуэлы о предоставлении им военной помощи, сомнительной миссии представителей израильской армии (официально прибывших для поиска жертв прорыва плотины) в Бразилии, сведений о направлении подразделений венесуэльской армии к границе с Колумбией и прочей шумихи весьма органично смотрится ещё одна новость из сферы манипуляции фактами.
Ряд бразильских СМИ обратился к российской негосударственной организации по борьбе с государственным терроризмом "CST command" с просьбой прокомментировать публикуемое в социальных сетях письмо венесуэльских военных, в котором содержатся призывы не допустить военной интервенции с территории сопредельных государств, а также сообщается о готовности вооружённых сил Венесуэлы нанести в случае интервенции ответный удар по территории агрессора и в том числе не только по военным объектам, но и по центрам "институционального террора". К письму прилагались спутниковые карты, промаркированные логотипом "CST command", на которых были отмечен ряд объектов на территории Бразилии, что вызвало определённые вопросы.
"CST command" немедленно (29 января) выступила с заявлением, где сообщила, что не имела никаких контактов с официальными представителями вооружённых сил Венесуэлы, автор письма им незнаком и к рассылке с использованием документов "CST command" они не имеют никакого отношения. Руководитель организации заявил также, что данные карты "действительно являются картами «CST command», на которых нанесены центры распространения государственного терроризма… в том числе Бразилии. Данные карты составляются «CST command» на каждую страну, где есть подтверждённые факты реализуемой государством стратегии государственного терроризма (определяемой Женевской декларацией 1987 года). Они не являются секретными, практически без ограничений высылаются по запросам международных правозащитных организаций и, скорее всего, были взяты автором из открытых источников".
30 января "CST command" выпустила ещё одно заявление, где предостерегла российское правительство от необдуманных шагов по сотрудничеству в области поставок вооружения с представителями бразильских силовых структур, которые в лице губернатора Рио-де-Жанейро заявили 29 января о своих предложениях по развитию партнёрства с Россией в области общественной безопасности.
Тем временем венесуэльские военные поднимают свой боевой дух песней со словами:
Послушай, янки, что я тебе скажу.
Не лезь в мою страну.
Если придёшь сюда, то тебя будет ждать пуля.
Мы станем твоим латиноамериканским Вьетнамом.
Ряд бразильских СМИ обратился к российской негосударственной организации по борьбе с государственным терроризмом "CST command" с просьбой прокомментировать публикуемое в социальных сетях письмо венесуэльских военных, в котором содержатся призывы не допустить военной интервенции с территории сопредельных государств, а также сообщается о готовности вооружённых сил Венесуэлы нанести в случае интервенции ответный удар по территории агрессора и в том числе не только по военным объектам, но и по центрам "институционального террора". К письму прилагались спутниковые карты, промаркированные логотипом "CST command", на которых были отмечен ряд объектов на территории Бразилии, что вызвало определённые вопросы.
"CST command" немедленно (29 января) выступила с заявлением, где сообщила, что не имела никаких контактов с официальными представителями вооружённых сил Венесуэлы, автор письма им незнаком и к рассылке с использованием документов "CST command" они не имеют никакого отношения. Руководитель организации заявил также, что данные карты "действительно являются картами «CST command», на которых нанесены центры распространения государственного терроризма… в том числе Бразилии. Данные карты составляются «CST command» на каждую страну, где есть подтверждённые факты реализуемой государством стратегии государственного терроризма (определяемой Женевской декларацией 1987 года). Они не являются секретными, практически без ограничений высылаются по запросам международных правозащитных организаций и, скорее всего, были взяты автором из открытых источников".
30 января "CST command" выпустила ещё одно заявление, где предостерегла российское правительство от необдуманных шагов по сотрудничеству в области поставок вооружения с представителями бразильских силовых структур, которые в лице губернатора Рио-де-Жанейро заявили 29 января о своих предложениях по развитию партнёрства с Россией в области общественной безопасности.
Тем временем венесуэльские военные поднимают свой боевой дух песней со словами:
Послушай, янки, что я тебе скажу.
Не лезь в мою страну.
Если придёшь сюда, то тебя будет ждать пуля.
Мы станем твоим латиноамериканским Вьетнамом.
- Автор:
- CPLCRB-press
- Использованы фотографии:
- piaui.folha.uol.com.br
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