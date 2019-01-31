Морковка перед носом. Россиянам обещают значительный рост зарплат

Как хотите, а я тупой. Теперь это решено окончательно и бесповоротно. Ну а как иначе, если мне недоступно понимание простейших вещей? Вот вам свежий пример: Финансовый университет при правительстве России обещает россиянам ощутимый рост зарплат, но признает, что реальные доходы этих же самых россиян будут «стагнировать». Умное слово использовано, вероятно, для того, чтобы ещё больше запутать автора этой статьи. Но ничего у них не выйдет – автор знает, что «стагнировать» в переводе с правительственного на русский означает «накося, выкуси».Нет, не спешите улюлюкать – автор понимает, что кроме зарплат, на доходы населения влияют и другие факторы. Пенсии, скажем, или стипендии, или проценты по банковским вкладам, или дивиденды по акциям «Газпрома». Так-то ведь у нас у всех есть акции «Газпрома», правда? Вот подсчитаем дивиденды за год, да и прослезимся: зарплаты рванули в гору, а доходы как-то «стагнируют».Но все равно как-то сомнительно получается. То, что выражение «от зарплаты до зарплаты» возникло не на пустом месте, никому объяснять, наверное, не нужно – все мы примерно так и живем, всем это знакомо. То есть именно зарплата в большинстве случаев является главным доходом наших семей. И если она растет, да ещё именно «реальная», то и доходы наши должны идти в гору.Ан нет, не все так просто. Хоть рост нам обещают, при самом оптимистичном сценарии, на целых 7% за год, доходы за это время все равно упадут. Примерно на 0,5%. Может, инфляция виновата? Так нет, речь же о «реальных» зарплатах, то есть уже за вычетом инфляции.Тем более что эксперты Финансового университета совершенно беспощадны к моему разуму: нет, говорят они, с инфляцией все будет нормально. Она опустится ниже уровня 4%, что более менее нормально для нашей экономики. То есть в начале года может ещё чуть-чуть расти, а во второй половине точно снизится. А все почему? Правильно: покупательная способность населения упадет (ведь зарплаты будут расти аж на 7%!), а с нею и деловая активность, а за ними и инфляция – покупать будут меньше, разгонять цены не получится.Правда, следом потянется вся экономика: увы, не научились мы пока держать инфляцию на приемлемом уровне, не загнав экономику в стагнацию. Но обратите внимание на филигранную работу рук престидижитатора: все-таки потребительская активность останется на достаточно высоком уровне, поэтому, ВОЗМОЖНО, мы вправе ожидать ограниченного роста ВВП – в 2019 году он может составить от 1% до 1,7%.То есть вы поняли: ставить под сомнение саму возможность экономического роста нельзя. Я даже представляю себе, как какой-нибудь гражданин Орешкин разговаривает с главой этого университета: «Вы уж нам хоть какой-нибудь рост нарисуйте, пожалуйста. А причину, почему не получилось, мы через год придумаем. Авось, американцы новые санкции введут»…А ещё авторы прогноза весьма оптимистичны в отношении курса рубля и вероятной стоимости нефти. Кормилица наша и вовсе может на 30-40% за год подрасти. Да и в следующем наверняка порадует нас, на столько же вырастет. А рубль начнет укрепляться, но не сразу, а со второй половины года. В первой, как вы помните, инфляция и падение потребительского спроса, так что…Если честно, я затрудняюсь как-то комментировать этот прогноз. Кроме, пожалуй, одной реплики: «Владимир Владимирович, да сдался нам этот университет! Да за десятую часть от положенного ему финансирования я готов выдавать подобные прогнозы еженедельно! И достоверность, обещаю, будет сопоставимая! Это же какая экономия, Владимир Владимирович!»А если серьезно, я действительно поражаюсь порой гибкости словесных конструкций, составляемых нашими экономистами. И запутают, и обманут, и припугнут, и наобещают, да все так, чтобы в нужный момент можно было оправдаться. Дескать, да мы же обещали! Вот же у нас тут, рост экономики и падение инфляции! Просто нефть, туды её в качель, в рост не пошла. Опять американцы с саудитами нам свинью подложили…В минувшем году уже ощущался заметный спад интереса россиян к приобретению новых автомобилей и недвижимости. Меньше строилось и частных жилых домов. Стихает кредитный бум, наблюдается снижение активности на рынке финансовых услуг: россиян все меньше интересуют депозиты, инвестиции в ценные бумаги и другие инструменты.Но самое главное, чтобы вы понимали: в 2020 году этот ужас закончится, и у нас начнется рост буквально по всем показателям!!!Морковка перед носом осла действительно может сотворить чудеса. Но получится ли в этот раз?