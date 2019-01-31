Почему историю с погибшим на Евромайдане белорусом обсуждают 5 лет спустя?
Последние несколько дней в белорусском информационном пространстве местная националистическая публика поднимала тему событий на Евромайдане. Напомним, после 20 января 2014 года противостояние участников государственного переворота с представителями украинского руководства привело к первым жертвам, среди которых оказался гражданин Белоруссии.
Уроженец Гомельской области, член националистической организации УНА-УНСО Михаил Жизневский был убит на улице Грушевского в Киеве 22 января, не дожив до своего 26-летия 3 дня (день рождения 26 января). Несмотря на то, что убитый официально считался иностранцем, на чем многие пытаются делать акцент, нужно отметить, что до начала революционных событий Жизневский жил на Украине более 8 лет и прошел основные этапы своего становления как участника самообороны Майдана именно здесь.
Уехав из поселка Знамя Труда (пригород Гомеля) в 2005 году, Жизневский сначала работал в Донецке и Кривом Роге, затем в Киеве (знакомым на Украине был известен под псевдонимом «Локи»). Последним населенным пунктом для ПМЖ стала Белая Церковь (Киевская область). Сразу же после убийства мать погибшего Нина Жизневская сообщила, что перебраться на Украину сына уговорил его тренер, которому Михаил помогал скрываться от кредиторов. «Тренеру рыцарского клуба дали деньги, чтобы тот сделал доспехи. Но он деньги потратил. Заказчики начали его искать. Ему пообещали отбить голову. Тогда он взял Мишу, чтобы прикрыться им, и убежал на Украину», – сообщила Нина Жизневская. Периодически в сети появляются мнения, что Белоруссию молодой человек покинул по политическим мотивам, попав в поле зрения КГБ, однако внятных обоснований, почему подросток (в 2005 году Жизневскому было 17 лет) вызывал интерес спецслужб, представлено не было.
В 2012 году молодой человек вступил в УНА-УНСО (в марте 2014 года организация вошла в состав «Правого сектора»). Как сообщали знакомые, к сближению с праворадикальным движением привело увлечение Жизневского страйкболом: в УНА-УНСО была страйкбольная команда. Классный руководитель Лидия Малюкова отмечала, что в коллективе Михаил «был не лидером, а ведомым». Объясняя мотивы вступить в УНА-УНСО, учительница рассказала, что в школе у Жизневского не наблюдалось антироссийских настроений и вообще какой-либо нетерпимости. По словам педагога, в организацию он, скорее всего, «вступил под чьим-то влиянием». Косвенно это подтверждает аккаунт молодого человека в одной из социальных сетей.
Фотографии и видеозаписи свидетельствуют, что Жизневскому нравилось носить оружие и военную форму, однако до конца 2012 года на странице отсутствуют изображения с характерной для украинских националистов символикой. Примечательно, что в 2011 году молодой человек сохранил на странице видеоролик, посвященный памяти погибших сотрудников ФСБ, участвовавших в контртеррористической операции в Беслане.
Тем не менее, данные детали жизни участника самообороны Майдана фактически скрыл сформированный за 5 лет пласт пропаганды.
Ежегодно на Украине организуются мероприятия в память о белорусе. В минувшую субботу в Киеве несколько десятков национал-радикалов провели памятное шествие. Также президент Украины Петр Порошенко написал в социальных сетях сообщение, приуроченное ко дню рождения Жизневского. В этом году менее масштабные мероприятия попытались провести в Белоруссии. Ранее в Минске в день годовщины гибели (22 января) соотечественника шесть активистов белорусской националистической организации «Молодой фронт» планировали устроить свою акцию, но в процесс вмешались сотрудники правоохранительных органов. По итогам разбирательства организаторы (Ольга Николайчик и Денис Урбанович) получили административные штрафы. Отметим, что попытка выйти на улицы белорусской столицы предпринималась впервые (ранее памятные мероприятия в Белоруссии проходили на кладбище в Гомельской области, где похоронен Жизневский. – Прим. авт.). Как написали интернет-пользователи, решительность местных националистов может быть связана с намерениями руководства нормализовать отношения с Западом, который регулярно ставит в укор властям Белоруссии нарушения прав оппозиции.
Так или иначе, спустя 5 лет повод остается востребованным в узких кругах, тем самым доказывая, что в периоды социальных потрясений появление резонансных историй, раскрученных инструментами пропаганды, является естественным процессом. Развивая тему популяризации истории Михаила Жизневского среди отдельных групп населения, главным образом среди белорусской молодежи, необходимо сказать, что в биографии погибшего остается много пробелов.
Самый главный вопрос вызывают обстоятельства гибели. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Жизневского наступила в результате сквозного ранения в сердце из гладкоствольного ружья «Форт–500», используемого в подразделениях МВД Украины. За пять лет департамент спецрасследований Генпрокуратуры не установил виновных, заявив, что предполагаемый убийца находился среди сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне демонстрантов.
В ходе отработки этой версии следователи не смогли объяснить некоторые противоречия. Например, занимавшийся расследованием событий на Евромайдане замначальника Главного следственного управления Сергей Горбатюк изначально поставил под сомнение версию, рассказав, что правоохранители находились на расстоянии 30 метров, при этом Жизневский был убит с трех метров.
Добавим, что активист застрелен охотничьей пулей, которую можно достать в любом оружейном магазине. Спустя три года в интервью одному из украинских изданий Горбатюк отказался от своих слов, заявив, что дополнительные экспертизы «позволили утверждать, что выстрелы были [сделаны]с расстояния более 20 метров». «Таким образом, к ним [подозреваемым] попадают правоохранители, которые там присутствовали и применяли помповые ружья», – подчеркнул Горбатюк.
На фоне президентских выборов на Украине к расследованию обстоятельств январских убийств на Евромайдане подключились «опальные» украинские СМИ. 19 января интернет-издание «Страна.ua», владельцу которого (Игорь Гужва) за последние два года несколько раз пытались инкриминировать различные преступления, выложило видеоролик с места событий на Грушевского в 2014 году. Как сообщил портал, благодаря мотоциклетному шлему, выделявшему Михаила Жизневского из толпы, удалось установить, что в момент убийства молодой человек прятался за автобусом и находился в «мертвой зоне» для силовиков.
Иными словами, история гибели белоруса продолжает быть незавершенной и допускает, что Жизневский мог стать жертвой как действий силовиков, так и провокаторов среди протестующих. При этом мнение, что «незавершенность» связана с украинским руководством, которое склоняется больше к первому варианту, не кажется таким уж абсурдным.
Если к деталям обстоятельств имеются вопросы, то о следствиях, к которым привели январские жертвы, можно было говорить уже в первые дни. Многие очевидцы событий отмечали, что в начале января активность на Евромайдане заметно угасла. В середине месяца (17 января 2014 г.) Виктор Янукович принял поправки в законодательстве, ужесточающие ответственность за распространение ложной информации в СМИ, что привело к новым столкновениям радикалов с МВД и внутренними войсками. Однако агрессивные действия лишь отпугнули часть умеренных сторонников и численность демонстрантов снижалась. Появление первых жертв (Сергей Нигоян, Михаил Жизневский) диаметрально изменило общественный настрой не в пользу официальных властей.
Возвращаясь к увлечению Жизневского страйкболом, некоторые журналисты в своих материалах отметили, что после его убийства среди протестующих заметно возросло количество страйкеров. Имевшие необходимые навыки ведения гибридной войны и обладавшие специальной экипировкой любители военизированных игр стали важной силой в организации обороны в столкновениях с «Беркутом» и участия в штурмах зданий администрации.
Помимо невыясненных обстоятельств гибели уроженца Гомельской области на Евромайдане, другим пробелом в биографии Михаила Жизневского являлись отношения с родственниками. Известно, что Михаил рос в малообеспеченной семье. Ссылаясь на друзей и знакомых, белорусские СМИ неоднократно писали, что с родителями у погибшего отношения были напряженные, в особенности с отцом, которого он «не признавал, ни в жизни, ни в увлечениях». Чтобы «дать сыну больше мужского, дисциплинированного начала», в 16 лет мать перевела его в военно-патриотический класс.
Сторонники версии, что причиной переезда Жизневского на Украину стали политические мотивы, приводят тот аргумент, что убитый с 2005 по 2012 гг. не общался с родителями. Однако подобное поведение можно назвать банальным нежеланием выходить на связь. В подтверждение этому можно добавить, что в январе 2009 года «скрывавшийся от КГБ» молодой человек зарегистрировал под своим именем страницу в социальных сетях, при этом продолжал игнорировать отношения с семьей.
Весьма интересной выглядит и реакция родственников на убийство. В своих первых комментариях Нина Жизневская заявляла о намерении добиться встречи с Дмитрием Ярошем, к котором, по ее словам, «у нее накопилось много вопросов». Кроме того, женщина рассказала о материальных упущениях, которые семья могла получить в результате смерти Жизневского. В частности, женщина утверждала, что после убийства украинские друзья Михаила (Шишулина Александра и Забохин Владимир) открыли благотворительные счета. По ее словам, собранные деньги планировалось потратить, в том числе, на улучшение жилищных условий семьи, однако спустя две недели деньги куда-то пропали.
Любопытно, что уже после украинского государственного переворота родители стали меньше рассказывать о деталях. Если (начиная с 2015 года) посмотреть различные комментарии, которые давали средствам массовой информации родители активиста, во многих из них можно найти такие сочетания слов как «Украина для него [Михаила] была второй дом» или «На Украине люди свободнее».
Интересно, что примерно в это же время семье удалось купить благоустроенное жилье. Сестра Михаила Жизневского Наталья не скрывает, что покупка недвижимости стала возможна благодаря поддержке украинских фондов. В 2015 году Петр Порошенко назначил родителям убитого участника самообороны пожизненную стипендию – 230 белорусских рублей (около 7 тыс. российских рублей). В 2018 году родители Михаила Жизневского умерли с разницей в один месяц. За год до этого украинский лидер выполнил главную просьбу родителей, присвоив Михаилу Жизневскому звание Героя Украины (посмертно). Отметим, что для этого Верховной раде потребовалось дополнить закон «О государственных наградах» пунктом, позволяющим посмертно присваивать иностранцам высшую степень отличия, если они являются кавалерами ордена «Небесной сотни».
Уроженец Гомельской области, член националистической организации УНА-УНСО Михаил Жизневский был убит на улице Грушевского в Киеве 22 января, не дожив до своего 26-летия 3 дня (день рождения 26 января). Несмотря на то, что убитый официально считался иностранцем, на чем многие пытаются делать акцент, нужно отметить, что до начала революционных событий Жизневский жил на Украине более 8 лет и прошел основные этапы своего становления как участника самообороны Майдана именно здесь.
Уехав из поселка Знамя Труда (пригород Гомеля) в 2005 году, Жизневский сначала работал в Донецке и Кривом Роге, затем в Киеве (знакомым на Украине был известен под псевдонимом «Локи»). Последним населенным пунктом для ПМЖ стала Белая Церковь (Киевская область). Сразу же после убийства мать погибшего Нина Жизневская сообщила, что перебраться на Украину сына уговорил его тренер, которому Михаил помогал скрываться от кредиторов. «Тренеру рыцарского клуба дали деньги, чтобы тот сделал доспехи. Но он деньги потратил. Заказчики начали его искать. Ему пообещали отбить голову. Тогда он взял Мишу, чтобы прикрыться им, и убежал на Украину», – сообщила Нина Жизневская. Периодически в сети появляются мнения, что Белоруссию молодой человек покинул по политическим мотивам, попав в поле зрения КГБ, однако внятных обоснований, почему подросток (в 2005 году Жизневскому было 17 лет) вызывал интерес спецслужб, представлено не было.
В 2012 году молодой человек вступил в УНА-УНСО (в марте 2014 года организация вошла в состав «Правого сектора»). Как сообщали знакомые, к сближению с праворадикальным движением привело увлечение Жизневского страйкболом: в УНА-УНСО была страйкбольная команда. Классный руководитель Лидия Малюкова отмечала, что в коллективе Михаил «был не лидером, а ведомым». Объясняя мотивы вступить в УНА-УНСО, учительница рассказала, что в школе у Жизневского не наблюдалось антироссийских настроений и вообще какой-либо нетерпимости. По словам педагога, в организацию он, скорее всего, «вступил под чьим-то влиянием». Косвенно это подтверждает аккаунт молодого человека в одной из социальных сетей.
Фотографии и видеозаписи свидетельствуют, что Жизневскому нравилось носить оружие и военную форму, однако до конца 2012 года на странице отсутствуют изображения с характерной для украинских националистов символикой. Примечательно, что в 2011 году молодой человек сохранил на странице видеоролик, посвященный памяти погибших сотрудников ФСБ, участвовавших в контртеррористической операции в Беслане.
Тем не менее, данные детали жизни участника самообороны Майдана фактически скрыл сформированный за 5 лет пласт пропаганды.
Ежегодно на Украине организуются мероприятия в память о белорусе. В минувшую субботу в Киеве несколько десятков национал-радикалов провели памятное шествие. Также президент Украины Петр Порошенко написал в социальных сетях сообщение, приуроченное ко дню рождения Жизневского. В этом году менее масштабные мероприятия попытались провести в Белоруссии. Ранее в Минске в день годовщины гибели (22 января) соотечественника шесть активистов белорусской националистической организации «Молодой фронт» планировали устроить свою акцию, но в процесс вмешались сотрудники правоохранительных органов. По итогам разбирательства организаторы (Ольга Николайчик и Денис Урбанович) получили административные штрафы. Отметим, что попытка выйти на улицы белорусской столицы предпринималась впервые (ранее памятные мероприятия в Белоруссии проходили на кладбище в Гомельской области, где похоронен Жизневский. – Прим. авт.). Как написали интернет-пользователи, решительность местных националистов может быть связана с намерениями руководства нормализовать отношения с Западом, который регулярно ставит в укор властям Белоруссии нарушения прав оппозиции.
Так или иначе, спустя 5 лет повод остается востребованным в узких кругах, тем самым доказывая, что в периоды социальных потрясений появление резонансных историй, раскрученных инструментами пропаганды, является естественным процессом. Развивая тему популяризации истории Михаила Жизневского среди отдельных групп населения, главным образом среди белорусской молодежи, необходимо сказать, что в биографии погибшего остается много пробелов.
Самый главный вопрос вызывают обстоятельства гибели. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Жизневского наступила в результате сквозного ранения в сердце из гладкоствольного ружья «Форт–500», используемого в подразделениях МВД Украины. За пять лет департамент спецрасследований Генпрокуратуры не установил виновных, заявив, что предполагаемый убийца находился среди сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне демонстрантов.
В ходе отработки этой версии следователи не смогли объяснить некоторые противоречия. Например, занимавшийся расследованием событий на Евромайдане замначальника Главного следственного управления Сергей Горбатюк изначально поставил под сомнение версию, рассказав, что правоохранители находились на расстоянии 30 метров, при этом Жизневский был убит с трех метров.
Добавим, что активист застрелен охотничьей пулей, которую можно достать в любом оружейном магазине. Спустя три года в интервью одному из украинских изданий Горбатюк отказался от своих слов, заявив, что дополнительные экспертизы «позволили утверждать, что выстрелы были [сделаны]с расстояния более 20 метров». «Таким образом, к ним [подозреваемым] попадают правоохранители, которые там присутствовали и применяли помповые ружья», – подчеркнул Горбатюк.
На фоне президентских выборов на Украине к расследованию обстоятельств январских убийств на Евромайдане подключились «опальные» украинские СМИ. 19 января интернет-издание «Страна.ua», владельцу которого (Игорь Гужва) за последние два года несколько раз пытались инкриминировать различные преступления, выложило видеоролик с места событий на Грушевского в 2014 году. Как сообщил портал, благодаря мотоциклетному шлему, выделявшему Михаила Жизневского из толпы, удалось установить, что в момент убийства молодой человек прятался за автобусом и находился в «мертвой зоне» для силовиков.
Иными словами, история гибели белоруса продолжает быть незавершенной и допускает, что Жизневский мог стать жертвой как действий силовиков, так и провокаторов среди протестующих. При этом мнение, что «незавершенность» связана с украинским руководством, которое склоняется больше к первому варианту, не кажется таким уж абсурдным.
Если к деталям обстоятельств имеются вопросы, то о следствиях, к которым привели январские жертвы, можно было говорить уже в первые дни. Многие очевидцы событий отмечали, что в начале января активность на Евромайдане заметно угасла. В середине месяца (17 января 2014 г.) Виктор Янукович принял поправки в законодательстве, ужесточающие ответственность за распространение ложной информации в СМИ, что привело к новым столкновениям радикалов с МВД и внутренними войсками. Однако агрессивные действия лишь отпугнули часть умеренных сторонников и численность демонстрантов снижалась. Появление первых жертв (Сергей Нигоян, Михаил Жизневский) диаметрально изменило общественный настрой не в пользу официальных властей.
Возвращаясь к увлечению Жизневского страйкболом, некоторые журналисты в своих материалах отметили, что после его убийства среди протестующих заметно возросло количество страйкеров. Имевшие необходимые навыки ведения гибридной войны и обладавшие специальной экипировкой любители военизированных игр стали важной силой в организации обороны в столкновениях с «Беркутом» и участия в штурмах зданий администрации.
Помимо невыясненных обстоятельств гибели уроженца Гомельской области на Евромайдане, другим пробелом в биографии Михаила Жизневского являлись отношения с родственниками. Известно, что Михаил рос в малообеспеченной семье. Ссылаясь на друзей и знакомых, белорусские СМИ неоднократно писали, что с родителями у погибшего отношения были напряженные, в особенности с отцом, которого он «не признавал, ни в жизни, ни в увлечениях». Чтобы «дать сыну больше мужского, дисциплинированного начала», в 16 лет мать перевела его в военно-патриотический класс.
Сторонники версии, что причиной переезда Жизневского на Украину стали политические мотивы, приводят тот аргумент, что убитый с 2005 по 2012 гг. не общался с родителями. Однако подобное поведение можно назвать банальным нежеланием выходить на связь. В подтверждение этому можно добавить, что в январе 2009 года «скрывавшийся от КГБ» молодой человек зарегистрировал под своим именем страницу в социальных сетях, при этом продолжал игнорировать отношения с семьей.
Весьма интересной выглядит и реакция родственников на убийство. В своих первых комментариях Нина Жизневская заявляла о намерении добиться встречи с Дмитрием Ярошем, к котором, по ее словам, «у нее накопилось много вопросов». Кроме того, женщина рассказала о материальных упущениях, которые семья могла получить в результате смерти Жизневского. В частности, женщина утверждала, что после убийства украинские друзья Михаила (Шишулина Александра и Забохин Владимир) открыли благотворительные счета. По ее словам, собранные деньги планировалось потратить, в том числе, на улучшение жилищных условий семьи, однако спустя две недели деньги куда-то пропали.
Любопытно, что уже после украинского государственного переворота родители стали меньше рассказывать о деталях. Если (начиная с 2015 года) посмотреть различные комментарии, которые давали средствам массовой информации родители активиста, во многих из них можно найти такие сочетания слов как «Украина для него [Михаила] была второй дом» или «На Украине люди свободнее».
Интересно, что примерно в это же время семье удалось купить благоустроенное жилье. Сестра Михаила Жизневского Наталья не скрывает, что покупка недвижимости стала возможна благодаря поддержке украинских фондов. В 2015 году Петр Порошенко назначил родителям убитого участника самообороны пожизненную стипендию – 230 белорусских рублей (около 7 тыс. российских рублей). В 2018 году родители Михаила Жизневского умерли с разницей в один месяц. За год до этого украинский лидер выполнил главную просьбу родителей, присвоив Михаилу Жизневскому звание Героя Украины (посмертно). Отметим, что для этого Верховной раде потребовалось дополнить закон «О государственных наградах» пунктом, позволяющим посмертно присваивать иностранцам высшую степень отличия, если они являются кавалерами ордена «Небесной сотни».
- Автор:
- Владимир Сергеев
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