Безопасность Прибалтики от агрессии России: купить или продать?

«Но без поддержки НАТО дадут ли нам танки лучшее сдерживание в отношении России? Очевидно, нет. Мы можем купить хоть сотню танков и противовоздушную оборону средней дальности вон туда, но Россия знает, что все-таки сможет со временем подавить это своим массивным огнем».

«Эстония для России не очень важная страна, поэтому войну с Эстонией Россия планировала бы как маленькую и победоносную».

«Для этого нужно купить ракетную систему, которая смогла бы поразить город Санкт-Петербург. В Петербурге большое количество дорогостоящих целей, нападение на которые было бы для России очень болезненным. Там штаб Западного военного округа и Военно-морского флота России. Там множество судостроительных заводов, где ремонтируют дорогие корабли, и еще много хороших целей. Влияние нападения на Петербург было бы в первую очередь психологическим. Это вторая столица России, где живет много людей, и всего лишь несколько ограниченных ударов в центре города могут оказать большое влияние на общественное мнение».

«Для препятствования морской торговле можно захватывать торговые суда, нападать на них и топить. Цель в том, чтобы судовладельцы не осмеливались отправлять свои суда в Россию. В случае успеха это оказало бы на Россию существенное влияние, в том числе воспрепятствовало бы жизненно важному для России экспорту нефти».