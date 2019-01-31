Безопасность Прибалтики от агрессии России: купить или продать?
Хорошо так обсуждают эту тему во всех трех республиках Балтии, где-то сильнее, где-то слабее. Что, черт возьми, делать с Россией и ее неминуемой агрессией?
Делать-то что-то надо…
Надо? Ладно, если так приспичило – не вопрос.
Хорошо, если все в той же Эстонии будут делать с извечной эстонской неспешностью. Это как раз тот случай, когда спешить точно не стоит. Лучше все продумать, а еще лучше – трижды и девятикратно.
Вот эти крики из Эстонии намедни, что надо вывернуться наизнанку, но купить ракеты, способные поразить Петербург, – это из той оперы.
Я соглашусь, что купить такие бабахалки проблем при наличии денег не было и не будет. И погрозить такой ракетой в сторону Петербурга тоже можно. Дескать, смотрите там, не балуйте.
Но нужно хорошо обдумать театральный постулат про ружье. Если оно на сцене висит в первом акте, значит, в четвертом точно выстрелит.
Надеюсь, в Эстонии горячие парни просчитали или хотя бы на коленочке прикинули, сколько и чего обратно прилетит в том самом «случае чего»? Данные не особенно секретные, вот только на ночь лучше не смотреть.
Закупиться и «поразить Санкт-Петербург», конечно, можно. Но тут один момент будет интересный. Эстонцы будут стрелять по Питеру, а мы? А мы будем стрелять по Эстонии.
Оно понятно, что Эстония в рублевом (долларовом, ойровом) эквиваленте вряд ли будет стоить дороже Северной Пальмиры. Поэтому придется все сносить. Благо, повторюсь, есть чем.
Идем дальше.
Вторая идея, которая привлекла мое внимание, – это покупка (а еще лучше, чтобы как всегда, старье дали на халяву) военных кораблей, которые смогли бы захватывать российские торговые суда.
Бумс…
Вообще, конечно, захватить торговое судно сопредельной державы – это очень специфическое действие. И зачастую оно может быть своеобразно воспринято. Например, как пиратство.
Да, сегодня флот Эстонии, состоящий из трех тральщиков (бывшие британские типа «Сэндаун», 80-х годов прошлого века постройки, 465 тонн в/и), конечно, с такой задачей не справится. Тут действительно нужны другие корабли.
Как минимум – «стелс», а еще лучше, с защитным маскирующим полем. Чтобы точно не нашли, ибо после такого выверта за захватчиками долго и с азартом будет гоняться почти весь Балтийский флот.
Да, КБФ сегодня – не то что раньше, но простите, даже объединенной мощи флотов всех трех республик будет маловато, чтобы вызвать что-то кроме смеха у российских моряков.
Дальше. Дальше мы, эволюционируя, выбираемся снова на сушу. И там нас ждут танки. Точнее, планы по покупке батальона танков. Интересный подход, не знаю, как это правильно в цифрах выразить, танки обычно поштучно покупаются. Первый раз слышу о таком подходе. Ладно, пусть будет 30-35 танков.
Но простите, какие танки в стране, половина которой простреливается с любой точки приграничной территории РСЗО типа «Смерч» и ракетами «Точка У». Ну право, «Искандер» тратить не на что. Хотя… Если почти новые танки будут…
Танковый батальон. Разминка для летчиков и вертолетчиков. Ах, да, там же в небе будут эти… Бравые парни на F-16. Которые должны оставить небо в чистоте и порядке. Думаю, что небо они в чистоте оставят. На земле намусорят, это да.
Вообще, в Эстонии многие считают, что даже такие шаги не обеспечат должного сдерживания российской агрессии. Зато точно приговорят бюджет. А значит, что надо делать? Правильно, надо усиливать присутствие НАТО на своей территории.
Но вот беда: у НАТО в Прибалтике так мало всего… Мало танков, мало ЗРК, мало всего в сравнении с российским полчищами, замершими вблизи границ.
Как сказал один эстонский политик: «Сдерживание — это страх для нападающего, что, напав, он сам будет побит». Вот тут, думаю, самое большое опасение для потенциального агрессора – это не найти противника. Дойти до края страны (220-250 км от границы) и не встретить сопротивления.
Это же печаль вселенская, за что ордена получать и премии?
Мне очень понравились слова эстонского журналиста Вахура Кооритса на эту тему:
Вот ключевые слова: «со временем». Сколько этого времени потребуется, чтобы превратить в месиво с неприятным запахом всю армию Эстонии? Часа, думаю, хватит. Можно и быстрее, но зачем ребят так напрягать?
Ну а как еще можно оценивать армию размером с бригаду? Ну да, конечно, резервисты, еще «Кайтселийт», еще пожарные и ВВС на двух арендованных Л-39.
Пожалуй, с часом я того… погорячился.
В общем, господин журналист говорит много забавных вещей, суть которых сводится к одному. Эстония не может воевать с Россией (страшно), но может… напугать Россию!
А говорят, камикадзе – это чисто японская штука.
Ну да, вкупе с пиратством, это однозначно заставит Россию задрожать от страха и даже не смотреть в сторону Эстонии.
Хотя мы и так вроде не смотрим. Чего пугать-то?
Хороший такой план. Сразу вспоминаются лихие ребята из Сомали, которые тоже думали решать проблемы подобным образом. Понятно, что смуглые сомалийские пираты – это одно, а эстонские парни – совершенно другое. И с ними, понятное дело, не будут поступать как с сомалийскими.
Полноте, дорогие эстонцы. От Таллинна до Гааги меньше полутора тысяч километров, совсем не то, что из Могадишо тащить в суд.
Опасения эстонцев в принципе, понятны. Там, в Прибалтике, всерьез опасаются, что НАТО и США (или США и НАТО) не ринутся в экстазе защищать их от России. Которую гордые и независимые прибалтийцы довольно долго провоцируют своими эскападами.
В 90-х годах именно руководство НАТО (или США) зачем-то пообещало прибалтам, что охранит и обережет их от России. Даже если для этого придется применить ядерное оружие.
И вот уже, наверное, лет 20 как в США (или в НАТО) судорожно крестятся, глядя на очередной шедевральный выплеск идей с побережья Балтийского моря.
Да, статья 5 Устава НАТО обязывает США (и вообще всех участников альянса) защищать любого союзника по НАТО, оказавшегося под угрозой.
Если я правильно понимаю, то даже в случае, если этот союзник и сам спровоцировал ситуацию?
Интересно было бы узнать в НАТО. Или в США. Как они будут заступаться за эстонцев в случае пуска ракеты по Санкт-Петербургу. Или если атакованное ими российское судно потонет? Или будут иные жертвы?
Как я понял из этих высказываний, минимум, чего ждет определенная часть населения Эстонии, так это неминуемого и моментального ядерного удара по территории России. И никого вообще не волнует тот факт, что Эстония тоже получит свою дозу рентген, зивертов и бэров.
То же самое и по поводу танковых дивизий НАТО, которые вроде как должны будут остановить полчища российские. Мало до кого доходит очевидное: все эти откровенно дурацкие планы приведут только к одному финалу: кто бы ни победил в схватке России и НАТО (а сильно сомневаюсь, что в НАТО выстроятся очереди из желающих положить свои жизни за провокаторов-эстонцев), Эстония радоваться не будет. Она к тому времени в любом случае перестанет существовать.
А ведь есть более простой способ спать спокойно.
Понятно, что вариант «купить» безопасность – это не про маленькую, но гордую Эстонию. И не про ее анорексичный бюджет.
Покупают свою безопасность те, у кого просто есть деньги. Россия, Китай, Индия, Турция, Израиль. То есть состоятельные государства.
Для Эстонии есть еще один выход.
Продать.
Нет, не продать независимость, невозможно продать то, что никому не нужно. Можно, конечно, заинтересовать то же НАТО, предложив свою территорию в качестве полигона или плацдарма для столкновения с Россией. Приведет это аккурат к исчезновению, и не больше того.
Продать свою безопасность надо иначе. Ее надо продать в виде рыбхозов, предприятий и заводов. Ну, что там еще осталось? Железные дорого, портовые терминалы (пока не поздно, и Усть-Луга не заработала на всю катушку) и так далее.
И продать это надо срочно российским олигархам. И не простым, а наиболее близким… И все, можно не звать НАТО. Ну какой олигарх допустит угрозу своей собственности? Наоборот, бросится защищать со всех сил всеми возможными способами.
Один небольшой терминальчик по перевалке нефти для Сечина – и вы будете спать крепче Асада.
Тут главное, господа прибалты, не заломить цену и обратиться к тому, к кому следует. И все будет просто прекрасно. Не надо ракет, нацеленных на Санкт-Петербург, не надо пиратских катеров в акватории моря, не надо танкового батальона или (а вдруг) полка.
Лучше всего это просто сделать так, чтобы волк стал овчаркой и начал оберегать вас от других волков. Но так как претендентов на завоевание Эстонии вроде бы не наблюдается, может, стоит рассмотреть такой интересный вариант?
И денег сэкономите кучу, и результат будет более чем ошеломительный.
Делать-то что-то надо…
Надо? Ладно, если так приспичило – не вопрос.
Хорошо, если все в той же Эстонии будут делать с извечной эстонской неспешностью. Это как раз тот случай, когда спешить точно не стоит. Лучше все продумать, а еще лучше – трижды и девятикратно.
Вот эти крики из Эстонии намедни, что надо вывернуться наизнанку, но купить ракеты, способные поразить Петербург, – это из той оперы.
Я соглашусь, что купить такие бабахалки проблем при наличии денег не было и не будет. И погрозить такой ракетой в сторону Петербурга тоже можно. Дескать, смотрите там, не балуйте.
Но нужно хорошо обдумать театральный постулат про ружье. Если оно на сцене висит в первом акте, значит, в четвертом точно выстрелит.
Надеюсь, в Эстонии горячие парни просчитали или хотя бы на коленочке прикинули, сколько и чего обратно прилетит в том самом «случае чего»? Данные не особенно секретные, вот только на ночь лучше не смотреть.
Закупиться и «поразить Санкт-Петербург», конечно, можно. Но тут один момент будет интересный. Эстонцы будут стрелять по Питеру, а мы? А мы будем стрелять по Эстонии.
Оно понятно, что Эстония в рублевом (долларовом, ойровом) эквиваленте вряд ли будет стоить дороже Северной Пальмиры. Поэтому придется все сносить. Благо, повторюсь, есть чем.
Идем дальше.
Вторая идея, которая привлекла мое внимание, – это покупка (а еще лучше, чтобы как всегда, старье дали на халяву) военных кораблей, которые смогли бы захватывать российские торговые суда.
Бумс…
Вообще, конечно, захватить торговое судно сопредельной державы – это очень специфическое действие. И зачастую оно может быть своеобразно воспринято. Например, как пиратство.
Да, сегодня флот Эстонии, состоящий из трех тральщиков (бывшие британские типа «Сэндаун», 80-х годов прошлого века постройки, 465 тонн в/и), конечно, с такой задачей не справится. Тут действительно нужны другие корабли.
Как минимум – «стелс», а еще лучше, с защитным маскирующим полем. Чтобы точно не нашли, ибо после такого выверта за захватчиками долго и с азартом будет гоняться почти весь Балтийский флот.
Да, КБФ сегодня – не то что раньше, но простите, даже объединенной мощи флотов всех трех республик будет маловато, чтобы вызвать что-то кроме смеха у российских моряков.
Дальше. Дальше мы, эволюционируя, выбираемся снова на сушу. И там нас ждут танки. Точнее, планы по покупке батальона танков. Интересный подход, не знаю, как это правильно в цифрах выразить, танки обычно поштучно покупаются. Первый раз слышу о таком подходе. Ладно, пусть будет 30-35 танков.
Но простите, какие танки в стране, половина которой простреливается с любой точки приграничной территории РСЗО типа «Смерч» и ракетами «Точка У». Ну право, «Искандер» тратить не на что. Хотя… Если почти новые танки будут…
Танковый батальон. Разминка для летчиков и вертолетчиков. Ах, да, там же в небе будут эти… Бравые парни на F-16. Которые должны оставить небо в чистоте и порядке. Думаю, что небо они в чистоте оставят. На земле намусорят, это да.
Вообще, в Эстонии многие считают, что даже такие шаги не обеспечат должного сдерживания российской агрессии. Зато точно приговорят бюджет. А значит, что надо делать? Правильно, надо усиливать присутствие НАТО на своей территории.
Но вот беда: у НАТО в Прибалтике так мало всего… Мало танков, мало ЗРК, мало всего в сравнении с российским полчищами, замершими вблизи границ.
Как сказал один эстонский политик: «Сдерживание — это страх для нападающего, что, напав, он сам будет побит». Вот тут, думаю, самое большое опасение для потенциального агрессора – это не найти противника. Дойти до края страны (220-250 км от границы) и не встретить сопротивления.
Это же печаль вселенская, за что ордена получать и премии?
Мне очень понравились слова эстонского журналиста Вахура Кооритса на эту тему:
«Но без поддержки НАТО дадут ли нам танки лучшее сдерживание в отношении России? Очевидно, нет. Мы можем купить хоть сотню танков и противовоздушную оборону средней дальности вон туда, но Россия знает, что все-таки сможет со временем подавить это своим массивным огнем».
Вот ключевые слова: «со временем». Сколько этого времени потребуется, чтобы превратить в месиво с неприятным запахом всю армию Эстонии? Часа, думаю, хватит. Можно и быстрее, но зачем ребят так напрягать?
«Эстония для России не очень важная страна, поэтому войну с Эстонией Россия планировала бы как маленькую и победоносную».
Ну а как еще можно оценивать армию размером с бригаду? Ну да, конечно, резервисты, еще «Кайтселийт», еще пожарные и ВВС на двух арендованных Л-39.
Пожалуй, с часом я того… погорячился.
В общем, господин журналист говорит много забавных вещей, суть которых сводится к одному. Эстония не может воевать с Россией (страшно), но может… напугать Россию!
«Для этого нужно купить ракетную систему, которая смогла бы поразить город Санкт-Петербург. В Петербурге большое количество дорогостоящих целей, нападение на которые было бы для России очень болезненным. Там штаб Западного военного округа и Военно-морского флота России. Там множество судостроительных заводов, где ремонтируют дорогие корабли, и еще много хороших целей. Влияние нападения на Петербург было бы в первую очередь психологическим. Это вторая столица России, где живет много людей, и всего лишь несколько ограниченных ударов в центре города могут оказать большое влияние на общественное мнение».
А говорят, камикадзе – это чисто японская штука.
Ну да, вкупе с пиратством, это однозначно заставит Россию задрожать от страха и даже не смотреть в сторону Эстонии.
Хотя мы и так вроде не смотрим. Чего пугать-то?
«Для препятствования морской торговле можно захватывать торговые суда, нападать на них и топить. Цель в том, чтобы судовладельцы не осмеливались отправлять свои суда в Россию. В случае успеха это оказало бы на Россию существенное влияние, в том числе воспрепятствовало бы жизненно важному для России экспорту нефти».
Хороший такой план. Сразу вспоминаются лихие ребята из Сомали, которые тоже думали решать проблемы подобным образом. Понятно, что смуглые сомалийские пираты – это одно, а эстонские парни – совершенно другое. И с ними, понятное дело, не будут поступать как с сомалийскими.
Полноте, дорогие эстонцы. От Таллинна до Гааги меньше полутора тысяч километров, совсем не то, что из Могадишо тащить в суд.
Опасения эстонцев в принципе, понятны. Там, в Прибалтике, всерьез опасаются, что НАТО и США (или США и НАТО) не ринутся в экстазе защищать их от России. Которую гордые и независимые прибалтийцы довольно долго провоцируют своими эскападами.
В 90-х годах именно руководство НАТО (или США) зачем-то пообещало прибалтам, что охранит и обережет их от России. Даже если для этого придется применить ядерное оружие.
И вот уже, наверное, лет 20 как в США (или в НАТО) судорожно крестятся, глядя на очередной шедевральный выплеск идей с побережья Балтийского моря.
Да, статья 5 Устава НАТО обязывает США (и вообще всех участников альянса) защищать любого союзника по НАТО, оказавшегося под угрозой.
Если я правильно понимаю, то даже в случае, если этот союзник и сам спровоцировал ситуацию?
Интересно было бы узнать в НАТО. Или в США. Как они будут заступаться за эстонцев в случае пуска ракеты по Санкт-Петербургу. Или если атакованное ими российское судно потонет? Или будут иные жертвы?
Как я понял из этих высказываний, минимум, чего ждет определенная часть населения Эстонии, так это неминуемого и моментального ядерного удара по территории России. И никого вообще не волнует тот факт, что Эстония тоже получит свою дозу рентген, зивертов и бэров.
То же самое и по поводу танковых дивизий НАТО, которые вроде как должны будут остановить полчища российские. Мало до кого доходит очевидное: все эти откровенно дурацкие планы приведут только к одному финалу: кто бы ни победил в схватке России и НАТО (а сильно сомневаюсь, что в НАТО выстроятся очереди из желающих положить свои жизни за провокаторов-эстонцев), Эстония радоваться не будет. Она к тому времени в любом случае перестанет существовать.
А ведь есть более простой способ спать спокойно.
Понятно, что вариант «купить» безопасность – это не про маленькую, но гордую Эстонию. И не про ее анорексичный бюджет.
Покупают свою безопасность те, у кого просто есть деньги. Россия, Китай, Индия, Турция, Израиль. То есть состоятельные государства.
Для Эстонии есть еще один выход.
Продать.
Нет, не продать независимость, невозможно продать то, что никому не нужно. Можно, конечно, заинтересовать то же НАТО, предложив свою территорию в качестве полигона или плацдарма для столкновения с Россией. Приведет это аккурат к исчезновению, и не больше того.
Продать свою безопасность надо иначе. Ее надо продать в виде рыбхозов, предприятий и заводов. Ну, что там еще осталось? Железные дорого, портовые терминалы (пока не поздно, и Усть-Луга не заработала на всю катушку) и так далее.
И продать это надо срочно российским олигархам. И не простым, а наиболее близким… И все, можно не звать НАТО. Ну какой олигарх допустит угрозу своей собственности? Наоборот, бросится защищать со всех сил всеми возможными способами.
Один небольшой терминальчик по перевалке нефти для Сечина – и вы будете спать крепче Асада.
Тут главное, господа прибалты, не заломить цену и обратиться к тому, к кому следует. И все будет просто прекрасно. Не надо ракет, нацеленных на Санкт-Петербург, не надо пиратских катеров в акватории моря, не надо танкового батальона или (а вдруг) полка.
Лучше всего это просто сделать так, чтобы волк стал овчаркой и начал оберегать вас от других волков. Но так как претендентов на завоевание Эстонии вроде бы не наблюдается, может, стоит рассмотреть такой интересный вариант?
И денег сэкономите кучу, и результат будет более чем ошеломительный.
- Автор:
- Роман Скоморохов
- Использованы фотографии:
- PuhkusEestis
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