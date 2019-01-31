Крайне опасный клиент для ВКС России. Проект ASN4G: ядерная гиперзвуковая платформа с характером
Второе десятилетие XХI века ознаменовалось радикальной интенсификацией работ ведущих российских научно-производственных объединений и НИИ, а также государственных и частных оборонных концернов США и Поднебесной над проектами по созданию перспективных гиперзвуковых средств воздушного нападения, способных с максимальной эффективностью преодолевать большинство эшелонированных противоракетных зон A2/AD, возведённых на наиболее ракетоопасных воздушных направлениях европейского и азиатско-Тихоокеанского театров военных действий. Основным толчком к «оживлению» именно этого сектора военно-промышленных комплексов сверхдержав, изобилующего наукоёмкими критическими технологиями, послужили сразу два фактора.
В первую очередь это массовое обретение оперативной боевой готовности современными зенитно-ракетными системами средней/большой дальности С-300В4, С-400 «Триумф», SAMP-T, «Patriot PAC-2/GEM-T» / «PAC-3», а также корабельными SM-6 и PAAMS, обладающими значительно более высокими возможностями по перехвату оперативно-тактических баллистических ракет, низковысотных 2,2—3-маховых противокорабельных ракет с малой ЭПР (3М55 «Оникс» и 3М54Э «Калибр-ПЛ/НК»), а также малозаметных тактических и стратегических крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER и U/RGM-109E за пределами радиогоризонта (возможность загоризонтного уничтожения ракет с низковысотным профилем полёта реализована благодаря применению ЗУР-перехватчиков 9М82МВ, «Aster-30» и MIM-104F PAC-3MSE, оснащённых активными радиолокационными ГСН). Также, помимо 3,5-кратного увеличения дальности поражения аэродинамических целей в сравнении с ранними С-300В (от 100 до 350 км), ЗУР 9М82МВ обеспечила зенитно-ракетным системам С-300В4 44%-ное увеличение возможностей по перехвату высокоскоростных сверхзвуковых целей на догонных курсах, что стало возможным за счёт увеличения скорости 9М82МВ до 9360 км/ч (в сравнении с ранней модификацией ЗУР — 9М82, имеющей скорость не более 6480 км/ч).
Во-вторых, на вооружение ВМС США и Морских сил самообороны Японии начали активно поступать противоракеты RIM-161A/B/C (SM-3 Block I/IA/IB) с дальнейшей перспективой обретения начальной боеготовности ещё более совершенной ПР SM-3 Block IIA, количество которых в универсальных ПУ Mk 41 в первые же годы достигло более чем 150 ед. Их сверхманевренные экзоатмосферные кинетические перехватчики Mk 142, заметно нивелирующие возможности МБР и БРПЛ даже с учётом наличия у последних продвинутых комплексов средств преодоления ПРО, заставили оборонное ведомство, а также ведущие научно-производственные структуры России рассматривать верхние слои стратосферы и нижние слои мезосферы (в высотном диапазоне от 35 до 50 км) в качестве наиболее приемлемого и безопасного участка атмосферы для прокладывания маршевого отрезка траектории перспективной гиперзвуковой ПКР оперативного назначения 3М22 «Циркон».
Преимущество данного диапазона высот заключается в том, что далеко не самые скоростные 4-маховые сверхдальнобойные зенитные ракеты RIM-174ERAM, боевая ступень которых оснащена лишь аэродинамическими рулями, теряющими эффективность на высотах 32—33 км, неспособны работать по гиперзвуковым объектам на рубеже мезосферы, в то время как кинетические перехватчики Mk 142 противоракет SM-3 и аналогичные перехватчики ПР THAAD не могут действовать на данных высотах в связи с тем, что плотность воздуха здесь хоть и составляет 0,001 атм., не позволяет использовать ИК-датчики наведения из-за аэродинамического нагрева при скорости полёта в 2,7 км/с. Отталкиваясь от информации о скорой разработке и заступлении на опытно-боевое дежурство перспективного ЗРК С-500, а также поставки в ВКС первого дивизиона ЗРК С-350 «Витязь» с ЗУР 9М96ДМ, специалисты «Boeing», «Pratt & Whitney», DARPA, NASA, а также Научной лаборатории ВВС США продолжают предпринимать отчаянные попытки довести до ума гиперзвуковой ПВРД SJY-61 перспективного ГЗЛА X-51A «Waverider», а также устранить конструктивные недостатки своего детища, которые уже привели к провалу лётных испытаний в августе 2012 года.
Тем не менее, информации относительно дальнейших этапов реализации проекта X-51A в рамках амбициозной концепции «быстрого глобального удара» пока нет, а предоставленная СМИ хронология «застыла» на успешном испытании, проведенном 1 мая 2013 года, когда лётный прототип смог преодолеть 426 км с максимальным разгоном до 5,1М. Следовательно, «НПО Машиностроения», НПО «Гранит-Электрон», а также ОАО «НПО электромеханики» на текущий момент являются бесспорными лидерами, спроектировав полностью готовую к заступлению на опытно-боевое дежурство ПКР 3М22 «Циркон».
Нетрудно было предположить, что впоследствии в гиперзвуковую гонку втянутся и другие технологически развитые региональные сверхдержавы — члены «ядерного клуба», одной из которых стала Франция. Основываясь на недавнем заявлении министра вооружённых сил Франции Флоранс Парли, а также на заявлении экс-министра обороны страны Жан-Ива Ле Дриана, озвученном на конференции сил ядерного сдерживания Франции ещё в феврале 2018 года, можно сделать вывод, что проект перспективной гиперзвуковой ракеты ASN4G предусматривает дальнейшую модернизацию 3-маховой крылатой ракеты воздушного базирования ASMP-A, скорость которой должна быть доведена до 6100 км/ч, а эффективная поверхность рассеяния уменьшена для соответствия критериям скрытности современного высокоточного оружия в условиях разработки противником продвинутых радиолокационных комплексов ДРЛО сантиметрового и дециметрового диапазонов на базе ПФАР и АФАР. Здесь всё предельно ясно, но и весьма поверхностно.
Гораздо больший список опций перспективной ASN4G может быть составлен после ознакомления с эскизом изделия, опубликованном сразу на нескольких западноевропейских ресурсах, включая satelliteobservation.net, возможно, по данным от анонимных источников в компании — головном подрядчике «Arianegroup». Перед нами радикально переработанный планер сверхзвуковой крылатой ракеты ASMP-A, на первый взгляд, «заточенный» под условия полёта с гиперзвуковыми скоростями. В частности, нижние кромки обечаек воздухозаборников не направлены в нижнюю полусферу (как у ASMP-A), а сведены к нижним бортовым образующим фюзеляжа. Следовательно, благодаря задействованию поверхности фюзеляжа в формировании скачков уплотнений, фокусирующихся в районе боковых клиньев воздухозаборников, получаем своеобразные воздухозаборники смешанного сжатия для ГПВРД, обеспечивающие скорость полёта в 6100 км/ч.
Единственное, что вызывает сомнения, это отсутствие плотного сопряжения обечайки воздухозаборника с фюзеляжем, что предусматривает потерю воздушного потока, необходимого для максимально эффективной работы ПВРД. Наклонное Х-образное хвостовое оперение (аэродинамические рули) с углами «развала» порядка 120 градусов, а также «зигзагообразная» кромка хвостовой части планера ASN4G должны максимально уменьшить ЭОП ракеты при облучении радиолокационными средствами наземного и воздушного базирования противника с задней полусферы. В то же время площадь аэродинамических рулей весьма внушительная, что указывает на возможность выполнения противозенитных манёвров средней интенсивности даже в верхних слоях стратосферы (35—38 км).
Куда больший интерес вызывает архитектура бортового радиоэлектронного оборудования гиперзвукового ЛА ASN4G, включая его систему наведения. Если основываться на эскизе, то налицо (помимо ИНС и радиовысотомеров) широкая номенклатура датчиков радиотехнической разведки для обнаружения источников излучения и их идентификации с дальнейшим сравнением с шаблонами из заранее загруженной базы данных. Об этом свидетельствует наличие больших радиопрозрачных панелей на бортовых образующих носовой части фюзеляжа. Также за ними могут скрываться пассивные антенны станции предупреждения об облучении для оповещения БЦВМ ракеты о «захвате» радарами подсвета и наведения ЗРК, либо активными РГСН зенитных ракет и ракет класса «воздух-воздух» типа Р-37, что станет поводом для выполнения противозенитного манёвра. Разработка и принятие на вооружение ВВС Франции эскизного варианта ASN4G будет означать появление у вероятного противника не обычной многоцелевой гиперзвуковой ракеты 4-го поколения с ядерным «снаряжением», а многофункциональной ударно-разведывательной гиперзвуковой платформы, уничтожение которой превратится в первоочередную задачу для ВКС России в случае эскалации глобального конфликта с участием Североатлантического альянса.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/asmp/asmp.shtml
https://satelliteobservation.net/2018/11/15/detecting-hypersonics/#jp-carousel-7211
https://raigap.livejournal.com/621984.html
http://www.findpatent.ru/patent/226/2262000.html
http://militaryrussia.ru/blog/topic-718.html
В первую очередь это массовое обретение оперативной боевой готовности современными зенитно-ракетными системами средней/большой дальности С-300В4, С-400 «Триумф», SAMP-T, «Patriot PAC-2/GEM-T» / «PAC-3», а также корабельными SM-6 и PAAMS, обладающими значительно более высокими возможностями по перехвату оперативно-тактических баллистических ракет, низковысотных 2,2—3-маховых противокорабельных ракет с малой ЭПР (3М55 «Оникс» и 3М54Э «Калибр-ПЛ/НК»), а также малозаметных тактических и стратегических крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER и U/RGM-109E за пределами радиогоризонта (возможность загоризонтного уничтожения ракет с низковысотным профилем полёта реализована благодаря применению ЗУР-перехватчиков 9М82МВ, «Aster-30» и MIM-104F PAC-3MSE, оснащённых активными радиолокационными ГСН). Также, помимо 3,5-кратного увеличения дальности поражения аэродинамических целей в сравнении с ранними С-300В (от 100 до 350 км), ЗУР 9М82МВ обеспечила зенитно-ракетным системам С-300В4 44%-ное увеличение возможностей по перехвату высокоскоростных сверхзвуковых целей на догонных курсах, что стало возможным за счёт увеличения скорости 9М82МВ до 9360 км/ч (в сравнении с ранней модификацией ЗУР — 9М82, имеющей скорость не более 6480 км/ч).
Во-вторых, на вооружение ВМС США и Морских сил самообороны Японии начали активно поступать противоракеты RIM-161A/B/C (SM-3 Block I/IA/IB) с дальнейшей перспективой обретения начальной боеготовности ещё более совершенной ПР SM-3 Block IIA, количество которых в универсальных ПУ Mk 41 в первые же годы достигло более чем 150 ед. Их сверхманевренные экзоатмосферные кинетические перехватчики Mk 142, заметно нивелирующие возможности МБР и БРПЛ даже с учётом наличия у последних продвинутых комплексов средств преодоления ПРО, заставили оборонное ведомство, а также ведущие научно-производственные структуры России рассматривать верхние слои стратосферы и нижние слои мезосферы (в высотном диапазоне от 35 до 50 км) в качестве наиболее приемлемого и безопасного участка атмосферы для прокладывания маршевого отрезка траектории перспективной гиперзвуковой ПКР оперативного назначения 3М22 «Циркон».
Преимущество данного диапазона высот заключается в том, что далеко не самые скоростные 4-маховые сверхдальнобойные зенитные ракеты RIM-174ERAM, боевая ступень которых оснащена лишь аэродинамическими рулями, теряющими эффективность на высотах 32—33 км, неспособны работать по гиперзвуковым объектам на рубеже мезосферы, в то время как кинетические перехватчики Mk 142 противоракет SM-3 и аналогичные перехватчики ПР THAAD не могут действовать на данных высотах в связи с тем, что плотность воздуха здесь хоть и составляет 0,001 атм., не позволяет использовать ИК-датчики наведения из-за аэродинамического нагрева при скорости полёта в 2,7 км/с. Отталкиваясь от информации о скорой разработке и заступлении на опытно-боевое дежурство перспективного ЗРК С-500, а также поставки в ВКС первого дивизиона ЗРК С-350 «Витязь» с ЗУР 9М96ДМ, специалисты «Boeing», «Pratt & Whitney», DARPA, NASA, а также Научной лаборатории ВВС США продолжают предпринимать отчаянные попытки довести до ума гиперзвуковой ПВРД SJY-61 перспективного ГЗЛА X-51A «Waverider», а также устранить конструктивные недостатки своего детища, которые уже привели к провалу лётных испытаний в августе 2012 года.
Тем не менее, информации относительно дальнейших этапов реализации проекта X-51A в рамках амбициозной концепции «быстрого глобального удара» пока нет, а предоставленная СМИ хронология «застыла» на успешном испытании, проведенном 1 мая 2013 года, когда лётный прототип смог преодолеть 426 км с максимальным разгоном до 5,1М. Следовательно, «НПО Машиностроения», НПО «Гранит-Электрон», а также ОАО «НПО электромеханики» на текущий момент являются бесспорными лидерами, спроектировав полностью готовую к заступлению на опытно-боевое дежурство ПКР 3М22 «Циркон».
Нетрудно было предположить, что впоследствии в гиперзвуковую гонку втянутся и другие технологически развитые региональные сверхдержавы — члены «ядерного клуба», одной из которых стала Франция. Основываясь на недавнем заявлении министра вооружённых сил Франции Флоранс Парли, а также на заявлении экс-министра обороны страны Жан-Ива Ле Дриана, озвученном на конференции сил ядерного сдерживания Франции ещё в феврале 2018 года, можно сделать вывод, что проект перспективной гиперзвуковой ракеты ASN4G предусматривает дальнейшую модернизацию 3-маховой крылатой ракеты воздушного базирования ASMP-A, скорость которой должна быть доведена до 6100 км/ч, а эффективная поверхность рассеяния уменьшена для соответствия критериям скрытности современного высокоточного оружия в условиях разработки противником продвинутых радиолокационных комплексов ДРЛО сантиметрового и дециметрового диапазонов на базе ПФАР и АФАР. Здесь всё предельно ясно, но и весьма поверхностно.
Гораздо больший список опций перспективной ASN4G может быть составлен после ознакомления с эскизом изделия, опубликованном сразу на нескольких западноевропейских ресурсах, включая satelliteobservation.net, возможно, по данным от анонимных источников в компании — головном подрядчике «Arianegroup». Перед нами радикально переработанный планер сверхзвуковой крылатой ракеты ASMP-A, на первый взгляд, «заточенный» под условия полёта с гиперзвуковыми скоростями. В частности, нижние кромки обечаек воздухозаборников не направлены в нижнюю полусферу (как у ASMP-A), а сведены к нижним бортовым образующим фюзеляжа. Следовательно, благодаря задействованию поверхности фюзеляжа в формировании скачков уплотнений, фокусирующихся в районе боковых клиньев воздухозаборников, получаем своеобразные воздухозаборники смешанного сжатия для ГПВРД, обеспечивающие скорость полёта в 6100 км/ч.
Демонстрационный эскиз перспективной гиперзвуковой ракеты ASN4G (верхнее изображение); крылатая ракета ASMP-A (нижнее фото)
Единственное, что вызывает сомнения, это отсутствие плотного сопряжения обечайки воздухозаборника с фюзеляжем, что предусматривает потерю воздушного потока, необходимого для максимально эффективной работы ПВРД. Наклонное Х-образное хвостовое оперение (аэродинамические рули) с углами «развала» порядка 120 градусов, а также «зигзагообразная» кромка хвостовой части планера ASN4G должны максимально уменьшить ЭОП ракеты при облучении радиолокационными средствами наземного и воздушного базирования противника с задней полусферы. В то же время площадь аэродинамических рулей весьма внушительная, что указывает на возможность выполнения противозенитных манёвров средней интенсивности даже в верхних слоях стратосферы (35—38 км).
Куда больший интерес вызывает архитектура бортового радиоэлектронного оборудования гиперзвукового ЛА ASN4G, включая его систему наведения. Если основываться на эскизе, то налицо (помимо ИНС и радиовысотомеров) широкая номенклатура датчиков радиотехнической разведки для обнаружения источников излучения и их идентификации с дальнейшим сравнением с шаблонами из заранее загруженной базы данных. Об этом свидетельствует наличие больших радиопрозрачных панелей на бортовых образующих носовой части фюзеляжа. Также за ними могут скрываться пассивные антенны станции предупреждения об облучении для оповещения БЦВМ ракеты о «захвате» радарами подсвета и наведения ЗРК, либо активными РГСН зенитных ракет и ракет класса «воздух-воздух» типа Р-37, что станет поводом для выполнения противозенитного манёвра. Разработка и принятие на вооружение ВВС Франции эскизного варианта ASN4G будет означать появление у вероятного противника не обычной многоцелевой гиперзвуковой ракеты 4-го поколения с ядерным «снаряжением», а многофункциональной ударно-разведывательной гиперзвуковой платформы, уничтожение которой превратится в первоочередную задачу для ВКС России в случае эскалации глобального конфликта с участием Североатлантического альянса.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/asmp/asmp.shtml
https://satelliteobservation.net/2018/11/15/detecting-hypersonics/#jp-carousel-7211
https://raigap.livejournal.com/621984.html
http://www.findpatent.ru/patent/226/2262000.html
http://militaryrussia.ru/blog/topic-718.html
- Автор:
- Евгений Даманцев
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