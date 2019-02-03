Незаметный труженик Второй мировой войны. Транспорты типа «Либерти»

Сохранившийся до наших дней транспорт SS John W. Brown

Одновременная постройка транспортов "Либерти" на американской верфи

Паровая машина транспорта «Либерти» перед отправкой на верфь

Гибель транспорта SS Paul Hamilton 20 апреля 1944 года

Корабль типа «Либерти» советского флота

Источники информации:

Кузнецов, Н. А. 100 великих кораблей / Н. А. Кузнецов, А. Н, Золотарев, Соломонов Б. В. – Москва: Вече, 2012. – 432 с.

https://scharapow-w.livejournal.com

https://warspot.ru

http://wiki.wargaming.net

Материалы из открытых источников

Во время войн вся слава обычно достается тем, кто сражается на передовой и участвует в боевых действиях. При этом тыловые службы и части часто остаются в тени. Сегодня у многих на слуху названия бронетехники времен Второй мировой войны, используемого стрелкового и артиллерийского вооружения, но мало кто знает и помнит названия транспортных средств, которые применяли воюющие стороны. К таким незаметным и неизвестным для широкой общественности труженикам Второй мировой войны можно смело отнести американские транспортные корабли типа «Либерти».Транспорты типа «Либерти» – это огромная серия судов, построенных в США в годы Второй мировой войны. Корабли использовались для перевозки разнообразных военных грузов и войск, а также компенсации потерь, причиненных торговому флоту немецкими подводными лодками. Данная серия транспортных кораблей обеспечивала в годы войны как массовые военные перевозки, так и поставки продовольствия, товаров и военных грузов по ленд-лизу из США в Великобританию и СССР. Всего с 1941 по 1945 гг. американская промышленность произвела 2710 судов типа Liberty, а сами эти корабли стали одним из символов индустриальной мощи США.Первый транспорт типа «Либерти» сошел со стапеля американской верфи Бетлехем-Фэрфиелд в Балтиморе 27 сентября 1941 года. Это был пароход «Патрик Генри», который возглавил огромную серию судов данного типа. Планы постройки транспортных кораблей появились в США еще в предвоенные годы, так как в Вашингтоне были обеспокоены состоянием своего торгового флота и судостроения в частности. Имелась явная потребность в оживлении и наращивании внешней торговли, для этого был нужен крупный транспортный флот, способный действовать на морских коммуникациях. Созданная в 1936 году Морская комиссия США приступила к разработке проектов новых морских транспортов, планов их постройки, а также реорганизацией всей американской судостроительной промышленности. Однако лишь начавшаяся в Европе в сентябре 1939 года Вторая мировая война дала настоящий толчок развитию американской программы судостроения.Великобритания, которая была активным участником, начавшейся войны, располагалась на островах, которые были и защитой от масштабного вторжения, и настоящей проблемой. Для того чтобы жить и воевать Великобритания каждый год должна была получать порядка 40 миллионов тонны разных грузов, доставляемых морем. Понимая это, высшее руководство Германии организовало удары по наиболее уязвимым местам Британской империи – ее морским коммуникациям. В начале войны британские транспорты шли на дно один за другим, а немецкие подводники топили транспортные суда практически безнаказанно. Уже к концу 1940 года потери английского торгового флота достигли огромных значений – 4,5 миллиона тонн, что составляло 20 процентов от всего его тоннажа. Положение с доставкой грузов на острова становилось угрожающим.Испытывая проблемы с транспортными судами, Великобритания решает заказать их в США. Первоначально речь шла о 60 транспортах типа «Океан», обладавших конструкцией весьма консервативного проекта и грузоподъемностью около 7 тысяч тонн. В движение корабли приводились паровыми машинами, работавшими на угле. Силовая установка выглядела наиболее архаично, но устраивала англичан, так как на Британских островах имелись богатые запасы угля, а вот месторождений нефти не было совсем. Именно проект данного корабля был выбран в США для создания массового стандартного транспортного судна, естественно, корабль модернизировался и адаптировался для американских условий производства и эксплуатации. К примеру, везде, где только было возможно, клепка заменялась на сварку, вместо угольных котлов устанавливались нефтяные водотрубные котлы, работающие на мазуте и т.д.Впервые в мировой практике судостроения в США перешли к полностью цельносварным корпусам, отказавшись от распространенных заклепочных соединений. Такое решение имело массу преимуществ, в том числе существенно уменьшало трудоемкость сборочных работ (снижение трудозатрат примерно на 30 процентов). Помимо этого отказ от использования заклепок давал экономию в 600 тонн стали на каждом корпусе. Сварка корпусов транспортов типа «Либерти» велась как вручную, так и с использованием автоматической электросварки, которая позволяла ускорить процесс сборки кораблей, заменяя высококвалифицированный ручной труд. Программа строительства предполагала поточный монтаж при секционном методе сборки корпусов. Секции будущего корабля готовились в сборочных цехах и на предстапельных площадках, после чего в полностью готовом виде подавались на сборку. Вес каждой секции достигал от 30 до 200 тонн. Основной целью доработок также было максимальное удешевление самого корабля и его приспособление к серийному производству. Так, для упрощения было решено отказаться от деревянного палубного настила даже в жилых помещениях транспорта, повсеместно дерево заменялось на линолеум и мастику. В процессе массового производства стоимость одного корабля удалось снизить с 1,2 миллиона долларов до 700 тысяч долларов.Первоначально, в январе 1941 года, планировалось построить 200 кораблей по «модифицированному английскому проекту», для чего американское правительство выбрало 6 компаний, находившихся на Западном побережье страны. Однако после вступления США во Вторую мировую войну, потребность в транспортах значительно выросла, а список занятых в их производстве верфей быстро увеличили до 18 (без учета многочисленных субподрядчиков). При этом не все из этих компаний имели на тот момент опыт строительства кораблей для торгового флота. Постройка первых 14 кораблей заняла около 230 дней, при этом первый корабль SS Patrick Henry строился 244 дня. Однако уже к концу 1942 года американская промышленность взяла невиданные темпы производства, на постройку корабля уходило в среднем 70 дней, в 1944 году этот показатель достиг 42 дней. Абсолютный же рекорд был поставлен в ноябре 1942 года на верфи Кайзера, он принадлежал транспорту SS Robert E. Peary, от момента закладки корабля до спуска на воду прошло всего 4 дня и 15,5 часов. 12 ноября 1942 года корабль был спущен на воду, а уже 22 ноября 1942 года отправился в свой первый рейс с грузом. Построенное в рекордные сроки судно смогло пережить войну и служило на флоте до 1963 года. Но данный пример является скорее пропагандистским трюком, повторить который серийно было невозможно. Но даже без этого достигнутые темпы строительства транспортов типа «Либерти» достойны уважения, в 1943 году американские верфи выдавали в день в среднем по три таких транспортных корабля.Спешка при постройке и запуске в серию, особенно в условиях военного времени, не могла пройти бесследно. 19 кораблей данного типа ранней постройки буквально развались в море во время плавания. Причиной была некачественная сварка, неудачно выбранные стали и не до конца отработанные технологии. Однако это число составляет менее процента от всех построенных транспортов типа Liberty. В течение 1942 года эти недостатки постарались максимально устранить, хотя проблемы с прочностью корпуса, особенно в сложных погодных условиях на море, сохранялись до конца использования кораблей. В дальнейшем опыт, полученный при постройке и эксплуатации транспортов типа «Либерти» был учтен в производстве следующей серии военных транспортов – «Виктори» (534 корабля) и танкеров Т2 (490 кораблей). При этом основная масса транспортов типа «Либерти» пережила Вторую мировую войну и использовалась во флотах многих стран еще десятилетиями. Поэтому миф о том, что данные транспорты были кораблями «в один конец» лишен какого-либо основания.Перед создателями кораблей встала и другая непростая задача – дать название столь огромной серии. Около 2500 транспортов, которые использовались американским флотом, получили имена в честь людей, причем обязательно в честь умерших (исключений было минимум). Первые корабли типа «Либерти» называли в честь тех, кто подписывал Декларацию независимости США, затем в ход пошли имена общественных деятелей, политиков, ученых и солдат, погибших в годы Первой мировой, а позднее уже и Второй мировой войны. После того как в США были выпущены облигации военного займа, любой желающий (или группа лиц), которые приобрели облигации на два миллиона долларов, мог дать кораблю имя при сохранении общих правил. Переданные по ленд-лизу 200 британских судов получали имена, начинавшиеся на «Sam», однако достаточно быстро выяснилось, что запас слов на «sam» в английском языке ограничен, поэтому в ход пошли такие нетипичные для англичан названия, как SS Samara, SS Samovar и даже SS Samarkand.Корпус транспортов отличался вполне типичной для кораблей торгового флота 1930-х годов компоновкой. Всего имелось пять грузовых трюмов, в носовой части от надстройки три трюма, еще два в кормовой половине корпуса. Корабли типа «Либерти» были твиндечными судами, то есть грузовые трюмы делились на верхнюю и нижнюю половины палубой твиндека. Верхняя палуба была сделана максимально свободной от разного рода механизмов, что облегчало прием грузов. Для разгрузки в порту назначения на корабле имелись три мачты с грузовыми стрелами, которые могли поднимать грузы массой до 50 тонн. Центральную часть корабля занимали котельные и машинные отделения, под которыми располагались помещения для экипажа транспорта, а над ними – ходовая рубка. Корабль выделялся скошенным форштевнем и «крейсерской» кормой округлой формы. Срок службы корпуса корабля оценивался в пять лет, считалось, что затем корабль будет проще списать, чем ремонтировать.Силовая установка корабля включала в себя паровую машину тройного расширения, которая была заимствована от транспортов типа «Океан», и два нефтяных водотрубных котла, которые работали на мазуте. Помимо упрощения бункеровки и экономии топлива, использование нефтяных котлов позволяло кораблю избавиться от угольных бункеров, расположенных в надстройке, делая перемещения по кораблю более удобными. От паровой машины к единственному винту шел длинный валопровод, который проходил под трюмами №4 и №5. Силовая установка корабля обеспечивала ему максимальную скорость хода на уровне 11-11,5 узлов, это было стандартное значение для транспортных судов того времени.Вооружение кораблей состояло из пяти 127-мм или реже 102-мм орудия (4-дюймового), которое устанавливалось на полуюте и предназначалось для самообороны от немецких подводных лодок, здесь же на полуюте находились два 20-мм зенитных автомата. На возвышенном полубаке было установлено морское трехдюймовое орудие (76,2 мм). Далее по сторонам от носовых грузовых стрел размещались два 20-мм зенитных автомата, еще 4 зенитных автомата были установлены по углам надстройки.Согласно проекту, экипаж транспортов типа «Либерти» составлял 45 моряков и 36 артиллеристов, при этом их состав мог серьезно меняться. В отличие от кораблей британского торгового флота, на которых матросы также трудились прислугой при орудиях за дополнительный шиллинг в день, моряки американского торгового флота оставались гражданским персоналом. За обслуживание зенитных и артиллерийских орудий отвечали военные моряки. Средства спасения, находящиеся на борту транспортов, были представлены двумя 31-местными гребными шлюпками, двумя 25-местными моторными катерами и четырьмя спасательными плотами (они находились в достаточно заметных наклонных ящиках, расположенных у мачт №2 и №3).Невозможно точно оценить какой объем грузов перевезли корабли типа «Либерти» в годы Второй мировой войны. Эти суда везли продовольствие и ресурсы в Великобританию, военную технику и грузы в СССР всеми тремя маршрутами ленд-лиза, различное армейское имущество для высадки в Нормандии, солдат и морских пехотинцев на острова в Тихом океане и выполняли много других задач. В годы войны практически в любом уголке мирового океана можно было увидеть характерный силуэт, в котором легко угадывался высокобортный грузовой пароход со скошенным носом и расположенной в середине надстройки невысокой трубой. Вместимость транспортов типа Liberty могла достигать: 2840 джипов; 525 колесных бронеавтомобилей M8 или 525 санитарных фургонов; 260 средних или 440 легких танков; 300 тысяч 105-мм или 651 тысячи 76-мм снарядов. На практике перевозимые кораблями грузы были сборными.За период с 1942 по 1945 гг. из 2710 построенных кораблей данного типа погибли 253 транспорта, около 50 кораблей в своем первом рейсе, всего в ходе боевых действий было потеряно 9 процентов построенных кораблей. При этом наибольшие потери пришлись на первую серию из 153 судов, которые были спущены на воду в первой половине 1942 года в самый разгар развернувшейся битвы за Атлантику. 34 корабля из этой серии погибли в течение первого года службы, еще 13 были уничтожены до конца войны, потери среди первой серии кораблей составляли 31 процент. При этом среди моряков торгового флота США в годы Второй мировой войны погиб каждый 26-й.В годы войны за храбрость и отвагу, которые проявлялись кораблем и его экипажем, американское правительство присваивало судам почетное звание «Доблестный корабль» (Gallant ship). Этого звания были удостоены 7 транспортов типа «Либерти». Наиболее известным из этих кораблей стал SS Stephen Hopkins, который 27 сентября 1942 года у берегов Африки вступил в бой с немецким рейдером Stier, вооруженным шестью 150-мм орудиями. В ходе ожесточенного боя транспорт был потоплен, однако и сам успел из единственного своего старого 102-мм орудия времен Первой мировой войны добиться 18 попаданий в немецкий рейдер, в результате чего Stier получил серьезные повреждения, загорелся и был покинуть немецким экипажем, который перебрался на судно снабжения Tannenfels. В этом бою погибла большая часть экипажа американского транспорта – 37 человек, включая капитана, 19 выживших дрейфовали в шлюпке более месяца, пока их не прибило к берегам Бразилии. В честь капитана, старшего помощника и кадета-артиллериста, который последним вел огонь из 102-мм орудия, были названы три транспорта типа «Либерти», а в честь единственного находившегося на борту офицера ВМС был назван эскортный миноносец.Наиболее трагичными для кораблей типа «Либерти» были два дня: 2 декабря 1943 года во время массированного налета немецкой авиации на Бари в порту от авиационных бомб погибли сразу шесть транспортов, второй день: 29 июня 1944 года, когда немецкая подводная лодка U-984, орудовавшая в Английском канале, потопила сразу 4 таких транспорта. Некоторое количество транспортов в годы войны переоборудовалось для перевозки войск, а небольшая часть кораблей изначально строилась, как специализированные транспорты для перевозки военнослужащих. Самой страшной катастрофой с участием транспортов «Либерти» стала гибель парохода SS Paul Hamilton у берегов Алжира, которая произошла 20 апреля 1944 года. Корабль стал жертвой немецких торпедоносцев Ju-88. На борту транспорта находилось огромное количество боеприпасов и взрывчатых веществ, а также солдаты и офицеры ВВС. В результате попадания торпеды корабль взорвался и затонул за 30 секунд, из находившихся на борту 580 человек было найдено лишь одно тело.Всего за период серийного производства с 1941 по 1945 год в США было построено 2710 транспортов типа «Либерти». Около 200 из них были переданы по ленд-лизу Великобритании, еще 41 корабль (38 транспортов и 3 танкера) были переданы СССР, а всего под советским флагом ходило 54 судна типа «Либерти», еще 13 кораблей были получены разными путями, в том числе куплены, уже после завершения Второй мировой войны. Активная эксплуатация данных транспортных кораблей продолжалась до конца 1960-х годов, когда они начали сниматься с рейсов из-за возросших расходов на эксплуатацию. В настоящее время в США сохраняется два восстановленных до ходового состояния транспорта типа «Либерти»: SS John W. Brown в Балтиморе и SS Jeremiah O'Brien в Сан-Франциско.Тактико-технические характеристики транспорта типа Liberty:Водоизмещение – 14 450 тонн.Габаритные размеры: длина – 134,57 м, ширина – 17,3 м, осадка – 8,5 м.Энергетическая установка – одна паровая машина, два котла, мощность – 2500 л.с.Скорость хода – 11-11,5 узлов (20,4-21,3 км/ч).Дальность плавания – 20 000 морских миль.Экипаж – 38-62 человека (моряки торгового флота), 21-40 человек (военные моряки).Вооружение: 127-мм (или 102-мм) орудие на корме для защиты от подлодок противника, 76-мм орудие на баке, до 8х20-мм зенитных автоматов «Эрликон».