На Украине заявили о необходимости создания оружия, бьющего вглубь России

Украине нужно срочно наращивать военно-морские силы, то есть изменять баланс сил в Черном море, пытаться способствовать тому, чтобы НАТО начало помогать строить свои ВМС и Румынии.

Очередными милитаристскими заявлениями в адрес России отметились на Украине. Речь зашла о необходимости создания украинской оборонкой оружия , которое «способно бить вглубь России». Об этом в интервью украинскому порталу «Апостроф» заявил замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.По его словам, это могло бы стать ответом на ту ситуацию, которая сложилась в Азово-Черноморском бассейне. По словам Самуся, сейчас эта ситуация является крайне неблагоприятной для Украины, а потому «Украине требуется изменить баланс сил в регионе».Самусь заявил, что ситуация сложна ещё и тем, что «даже НАТО не в состоянии помешать России в Азово-Черноморском бассейне».В качестве примера замдиректора украинского исследовательского центра привёл ноябрьский (2018) инцидент близ Керченского пролива. По его словам, инцидент и последовавшие за ним события показали, что «Запад не готов поднимать ставки» и делает всё, чтобы заморозить конфликт. Судя по всему, г-н Самусь всерьёз надеялся на помощь НАТО в условиях, когда Киев сознательно отправил украинских моряков на вооружённую провокацию с нарушением российской границы.Из материала:Видимо, в такой ситуации у Самуся вся надежда на ракеты и на Румынию.Говоря о создании нового оружия, Самусь отметил, что речь идёт о развитии ракете «Нептун». Это маловысотная дозвуковая противокорабельная крылатая ракета. Также она может применяться по наземным целям. Её дальности на сегодняшний день составляет менее 300 км.