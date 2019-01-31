На Украине заявили о необходимости создания оружия, бьющего вглубь России
Очередными милитаристскими заявлениями в адрес России отметились на Украине. Речь зашла о необходимости создания украинской оборонкой оружия, которое «способно бить вглубь России». Об этом в интервью украинскому порталу «Апостроф» заявил замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
По его словам, это могло бы стать ответом на ту ситуацию, которая сложилась в Азово-Черноморском бассейне. По словам Самуся, сейчас эта ситуация является крайне неблагоприятной для Украины, а потому «Украине требуется изменить баланс сил в регионе».
Самусь заявил, что ситуация сложна ещё и тем, что «даже НАТО не в состоянии помешать России в Азово-Черноморском бассейне».
В качестве примера замдиректора украинского исследовательского центра привёл ноябрьский (2018) инцидент близ Керченского пролива. По его словам, инцидент и последовавшие за ним события показали, что «Запад не готов поднимать ставки» и делает всё, чтобы заморозить конфликт. Судя по всему, г-н Самусь всерьёз надеялся на помощь НАТО в условиях, когда Киев сознательно отправил украинских моряков на вооружённую провокацию с нарушением российской границы.
Из материала:
Видимо, в такой ситуации у Самуся вся надежда на ракеты и на Румынию.
Говоря о создании нового оружия, Самусь отметил, что речь идёт о развитии ракете «Нептун». Это маловысотная дозвуковая противокорабельная крылатая ракета. Также она может применяться по наземным целям. Её дальности на сегодняшний день составляет менее 300 км.
По его словам, это могло бы стать ответом на ту ситуацию, которая сложилась в Азово-Черноморском бассейне. По словам Самуся, сейчас эта ситуация является крайне неблагоприятной для Украины, а потому «Украине требуется изменить баланс сил в регионе».
Самусь заявил, что ситуация сложна ещё и тем, что «даже НАТО не в состоянии помешать России в Азово-Черноморском бассейне».
В качестве примера замдиректора украинского исследовательского центра привёл ноябрьский (2018) инцидент близ Керченского пролива. По его словам, инцидент и последовавшие за ним события показали, что «Запад не готов поднимать ставки» и делает всё, чтобы заморозить конфликт. Судя по всему, г-н Самусь всерьёз надеялся на помощь НАТО в условиях, когда Киев сознательно отправил украинских моряков на вооружённую провокацию с нарушением российской границы.
Из материала:
Украине нужно срочно наращивать военно-морские силы, то есть изменять баланс сил в Черном море, пытаться способствовать тому, чтобы НАТО начало помогать строить свои ВМС и Румынии.
Видимо, в такой ситуации у Самуся вся надежда на ракеты и на Румынию.
Говоря о создании нового оружия, Самусь отметил, что речь идёт о развитии ракете «Нептун». Это маловысотная дозвуковая противокорабельная крылатая ракета. Также она может применяться по наземным целям. Её дальности на сегодняшний день составляет менее 300 км.
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- СНБО
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