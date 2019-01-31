Лужков: Японцы заговорили о передаче Курил после заявлений Ельцина

Японская сторона после нескольких лет такого периодического взаимодействия, а встречи были примерно два раза в год, увидела, что это не удается "протащить" через "совет мудрецов" - решить задачу, которую ставила Япония по тому, чтобы отобрать эти четыре острова.

Бывший столичный мэр Юрий Лужков дал интервью РИА Новости , в котором рассказал о работе так называемого «совета мудрецов» - особой группы российских и японских специалистов и политиков. Этот совет был учреждён 16 лет назад. Тогда президент России Владимир Путин вместе с премьером Японии Дзюнъитиро Коидзуми выступили учредителями этой структуры. Юрий Лужков и возглавил совет с российской стороны, а с японской его коллегой тогда стал один из бывших премьеров - Ёсиро Мори. РИА Новости приводит заявление Юрия Лужкова о работе совета:Лужков отметил, что позиция Москвы была последовательной: невозможен пересмотр итогов Второй мировой войны, после которой Южные Курилы и стали частью СССР, а потом и России, так как Россия является правопреемницей СССР.Лужков добавил, что, поняв невозможность протаскивания вопроса передачи Южных Курил, в Токио заявили о выходе из «совета мудрецов». При этом бывший мэр Москвы отметил, что надежду японцы стали питать после заявления, сделанного Борисом Ельциным о возможности передачи островов Курильской гряды. По словам Лужкова, сам он соглашался войти в «совет мудрецов» исключительно на той позиции, которая не подразумевает передачи островов японцам.