Киеву пообещали рассмотреть вопрос присутствия ВМС ФРГ на Чёрном море

Пресс-служба министерства обороны Украины на официальном сайте ведомства сообщает о встрече украинских представителей с немецкими партнёрами. Встреча состоялась в Германии, и ФРГ на ней представляли парламентский госсекретарь вооружённых сил страны Томас Зильберхорн, а также представитель МИД Германии Михаэль Зильберт, отвечающий за восточно-европейское и азиатское направления немецкой внешней политики.Как заявлено в пресс-релизе, одной из главных тем для обсуждения стала тема возможного ввода на Донбасс миротворческой миссии. Кроме того, была обсуждена тема «безопасности на Чёрном и Азовском морях».В Минобороны Украины по итогам встречи заявили, что официальный Берлин высказал намерение поддерживать Украину в вопросах деэскалации, «сдерживания агрессии России». Также, как утверждает украинская сторона, немцы пообещали рассмотреть вопрос присутствия ВМС Германии в Чёрном море.Нужно отметить, что немцы и раньше обещали Киеву «рассмотреть вопрос военно-морского присутствия», однако дальше обещаний процесс не идёт.Дело в том, что в Берлине прекрасно знают, откуда растут ноги у «эскалации на Чёрном и Азовском морях». Она была устроена самой Украиной - её попыткой «прорыва через Керченский пролив» - и с той целью, чтобы столкнуть НАТО с Россией напрямую. В планы Германии такого рода столкновение явно не входит, но украинцам нужно было хоть что-то пообещать. Вот и пообещали «рассмотреть вопрос», проводив миссию Минобороны Украины домой.