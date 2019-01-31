В США заявили о работах в России и КНР над электромагнитной супербомбой
В зарубежных СМИ продолжается обсуждение темы о решении американского конгресса выделить дополнительные средства на «противодействие современному и перспективному оружию противников». Речь идёт об исследовании конгресса США, название которого звучит следующим образом: «Сценарии атак с применением ядерного, электромагнитного, кибер- и комбинированного оружия».
В докладе говорится о том, что США необходимо учитывать такой фактор, как разработка Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей «смертоносного оружия, способного угрожать жизни на всей планете».
Уже из одного только этого заявления докладчиков можно говорить о том, что США опять собираются «спасать мир». При это те, от кого мир Вашингтон намерен спасать, обозначены в списке. Так как доклад готовился до начала известных событий в Венесуэле, то этой стране в списке «разработчиков смертоносного оружия» нет.
В докладе сообщается, что электромагнитные пушки, бомбы, относящиеся к вооружениям шестого поколения, могут вызывать «сильное гамма-излучение, распространяющееся в атмосфере».
Из материала:
В докладе говорится, что такая «электромагнитная супербомба», которую можно взорвать на высоте около 30 км, имеет радиус действия около 600 км, что приводит к «катастрофическим последствиям»: уничтожаются любые электрические сети, включая системы жизнеобеспечения целых регионов.
Из материала:
Во всём этом читается только одно: Мы готовы спасти мир - дайте денег!
В докладе говорится о том, что США необходимо учитывать такой фактор, как разработка Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей «смертоносного оружия, способного угрожать жизни на всей планете».
Уже из одного только этого заявления докладчиков можно говорить о том, что США опять собираются «спасать мир». При это те, от кого мир Вашингтон намерен спасать, обозначены в списке. Так как доклад готовился до начала известных событий в Венесуэле, то этой стране в списке «разработчиков смертоносного оружия» нет.
В докладе сообщается, что электромагнитные пушки, бомбы, относящиеся к вооружениям шестого поколения, могут вызывать «сильное гамма-излучение, распространяющееся в атмосфере».
Из материала:
Кроме того, любое ядерное оружие генерирует мощные электромагнитные всплески. Атомы азота и кислорода в воздухе контактирует с высокочастотным излучением, что создаёт дополнительный электромагнитный импульс, способный выжигать электрическое оборудование в радиусе действия. Нужно учитывать и электромагнитную супербомбу, у которой подрыв ядерного заряда вызывает мощное электромагнитное излучение.
В докладе говорится, что такая «электромагнитная супербомба», которую можно взорвать на высоте около 30 км, имеет радиус действия около 600 км, что приводит к «катастрофическим последствиям»: уничтожаются любые электрические сети, включая системы жизнеобеспечения целых регионов.
Из материала:
Нельзя допустить создания мощнейшего ядерного оружия на электромагнитном принципе. Иначе ситуация будет такой: Россия нанесет удар по Европе; Китай нацелен на Тайвань; Иран нацелен на Ближний Восток, а Северная Корея нацелена на Японию. Тоталитарные и авторитарные режимы начали создание таких бомб, и нет приблизительных сроков окончания этих работ.
Во всём этом читается только одно: Мы готовы спасти мир - дайте денег!
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