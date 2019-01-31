В США заявили о работах в России и КНР над электромагнитной супербомбой

Кроме того, любое ядерное оружие генерирует мощные электромагнитные всплески. Атомы азота и кислорода в воздухе контактирует с высокочастотным излучением, что создаёт дополнительный электромагнитный импульс, способный выжигать электрическое оборудование в радиусе действия. Нужно учитывать и электромагнитную супербомбу, у которой подрыв ядерного заряда вызывает мощное электромагнитное излучение.

Нельзя допустить создания мощнейшего ядерного оружия на электромагнитном принципе. Иначе ситуация будет такой: Россия нанесет удар по Европе; Китай нацелен на Тайвань; Иран нацелен на Ближний Восток, а Северная Корея нацелена на Японию. Тоталитарные и авторитарные режимы начали создание таких бомб, и нет приблизительных сроков окончания этих работ.