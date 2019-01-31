Сенаторы хотят ограничить право Трампа на нанесение ядерного удара

Необходимо ясно заявить, что сдерживание – то единственная цель нашего ядерного арсенала. Этот принцип снизит шансы на просчет в ядерной сфере,

В Конгресс США внесены два предложения, предусматривающие ограничение права президента по нанесению ядерного удара, передает РИА Новости Первый законопроект внесли сенатор-демократ Элизабет Уоррен и глава комитета палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит. Документ провозглашает официальной политикой США отказ от применения ядерного оружия первыми.В заявлении парламентариев отмечается, что американская внешняя политика не просто устарела – она опасна.полагают они.Второй законопроект внесли сенаторы Тед Лье (республиканец) и Эд Марки (демократ). Документ предполагает запретить президенту самостоятельно (без согласования с Конгрессом) принимать решение о нанесении превентивного ядерного удара.Необходимо отметить, что подобные законопроекты вносились на рассмотрения и раньше, однако успеха у законодателей не имели. У документов появился шанс быть принятыми после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Многие демократы уже заявили, что Трампу опасно доверять контроль над ядерным вооружением.Как ранее сообщали американские СМИ, об изменении политики в сфере превентивных ударов задумывался еще президент Барак Обама, но дальше рассуждений на эту тему дело не пошло. В конечном итоге он отказался от намерения что-либо менять в данной области.