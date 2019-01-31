Трамп поздравил Гуайдо со вступлением в должность президента
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поздравил лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо со вступлением в должность президента республики, передает РИА Новости сообщение Белого дома.
Трамп назвал это событие историческим и пообещал Гуайдо всевозможную поддержку в деле восстановления демократии в Венесуэле.
Собеседники договорились «поддерживать регулярные контакты в целях восстановления отношений между странами и возвращения Венесуэлы к стабильности».
Позднее Гуайдо заявил в эфире радиостанции Union Radio о скором поступлении из-за рубежа некой «гуманитарной помощи». По его словам, речь идет «о неделях».
Он также сообщил, что 1 февраля пройдет встреча Национальной ассамблеи Венесуэлы с представителями неправительственных организаций, где будут обсуждены вопросы, «связанные с поступлением гумпомощи».
Ранее администрация США предоставила Гуайдо доступ к венесуэльским активам в банках Америки.
Кроме того, самопровозглашенный президент Боливарианской Республики сообщил американским журналистам о проведенной оппозицией «тайной встрече» с венесуэльскими силовиками.
К вооруженным силам республики также обратился госсекретарь США Майк Помпео. Он попросил военных защитить простых венесуэльцев от репрессий, проводимых режимом Николаса Мадуро.
Накануне министр обороны Владимир Падрино Лопес подчеркнул, что военное командование Венесуэлы не признаёт Гуайдо президентом. В понедельник в столице республики прошел марш военных в поддержку действующего лидера Мадуро.
Также стало известно, что Гуайдо в скором времени направит в Израиль своего посла. Пока (из-за процедурных сложностей) дипломат получит статус «специального посланника Венесуэлы в Израиле». По данным израильских журналистов, о назначении будет объявлено «в ближайшие дни».
Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента 23 января. Нового руководителя немедленно признали США, Канада, ряд европейских и латиноамериканских стран. А 27 января к ним присоединился Израиль.
Трамп назвал это событие историческим и пообещал Гуайдо всевозможную поддержку в деле восстановления демократии в Венесуэле.
Собеседники договорились «поддерживать регулярные контакты в целях восстановления отношений между странами и возвращения Венесуэлы к стабильности».
Позднее Гуайдо заявил в эфире радиостанции Union Radio о скором поступлении из-за рубежа некой «гуманитарной помощи». По его словам, речь идет «о неделях».
Он также сообщил, что 1 февраля пройдет встреча Национальной ассамблеи Венесуэлы с представителями неправительственных организаций, где будут обсуждены вопросы, «связанные с поступлением гумпомощи».
Ранее администрация США предоставила Гуайдо доступ к венесуэльским активам в банках Америки.
Кроме того, самопровозглашенный президент Боливарианской Республики сообщил американским журналистам о проведенной оппозицией «тайной встрече» с венесуэльскими силовиками.
Передача власти потребует поддержки со стороны армии и других силовых структур,заявил он.
К вооруженным силам республики также обратился госсекретарь США Майк Помпео. Он попросил военных защитить простых венесуэльцев от репрессий, проводимых режимом Николаса Мадуро.
Накануне министр обороны Владимир Падрино Лопес подчеркнул, что военное командование Венесуэлы не признаёт Гуайдо президентом. В понедельник в столице республики прошел марш военных в поддержку действующего лидера Мадуро.
Также стало известно, что Гуайдо в скором времени направит в Израиль своего посла. Пока (из-за процедурных сложностей) дипломат получит статус «специального посланника Венесуэлы в Израиле». По данным израильских журналистов, о назначении будет объявлено «в ближайшие дни».
Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента 23 января. Нового руководителя немедленно признали США, Канада, ряд европейских и латиноамериканских стран. А 27 января к ним присоединился Израиль.
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