В России реформируют методику оценки бедности
Портал РБК, ссылаясь на Минтруд, сообщает о работе Росстата по принятию новой методики оценки бедности. Предварительно нужно отметить, что в последнее время уровень бедности в нашей стране вновь начал расти, достигнув отметки 13,3%. А это более 19 млн россиян.
В материале указывается на то, что новая методика оценки числа россиян, проживающих за чертой бедности, будет введена в 2020 году. В частности, отмечено, что в выборку будут включаться женщины с детьми до 6 лет.
По мнению экспертов, такой слой населения находится в «зоне риска», а потому процент числа бедных в стране после «метод-реформы» может вырасти.
На сегодняшний день прожиточный минимум в России составляет примерно 10,5 тыс. рублей. Ранее президент Путин поставил перед правительством задачу по снижению числа бедных россиян вдвое к 2024 году – окончанию срока президентства. И главное в этом вопросе, пожалуй, то, чтобы правительство приняло реальные меры по снижению уровня бедности, а не свело бы работу к банальному изменению методов подсчётов. Ведь, как часто бывает, на бумаге можно добиться впечатляющих успехов, а вот на деле…
Отдельный вопрос: пойдёт ли кабмин на такой шаг, как изменение методики расчётов при условии того, что эта методика может привести к повышению учтённого процента бедных в России?
В материале указывается на то, что новая методика оценки числа россиян, проживающих за чертой бедности, будет введена в 2020 году. В частности, отмечено, что в выборку будут включаться женщины с детьми до 6 лет.
По мнению экспертов, такой слой населения находится в «зоне риска», а потому процент числа бедных в стране после «метод-реформы» может вырасти.
На сегодняшний день прожиточный минимум в России составляет примерно 10,5 тыс. рублей. Ранее президент Путин поставил перед правительством задачу по снижению числа бедных россиян вдвое к 2024 году – окончанию срока президентства. И главное в этом вопросе, пожалуй, то, чтобы правительство приняло реальные меры по снижению уровня бедности, а не свело бы работу к банальному изменению методов подсчётов. Ведь, как часто бывает, на бумаге можно добиться впечатляющих успехов, а вот на деле…
Отдельный вопрос: пойдёт ли кабмин на такой шаг, как изменение методики расчётов при условии того, что эта методика может привести к повышению учтённого процента бедных в России?
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