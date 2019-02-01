Путин придёт, порядок наведёт!

Девизом кампании самовыдвиженца Петра Порошенко на президентских выборах стал слоган: «Либо Порошенко, либо Путин». Лик Порошенко рядом с ликом российского президента мелькал на большом экране форума «Блока Петра Порошенко» в Киеве. Кстати, использование образа В. Путина в политической рекламе должны были бы по закону согласовать и даже заплатить за это, но кому сейчас на Украине закон писан? Только «сепаратистам», остальные живут по «патриотическим понятиям». О чём всё это говорит? Видимо, мы имеем на Украине дело с не вполне адекватными людьми.Официально как бы заявлено, что на Украине появился некий «коллективный Путин», который может прийти к власти на Украине после Порошенко. Или даже сам Владимир Владимирович? Или мы видим форум клоунов во главе с Петрушкой? Ведь Порошенко объявил всех своих политических оппонентов на выборах, от Тимошенко до Гриценко, «Путиным», главой соседнего государства. Как такое вообще может быть?Сегодня на Украине – может быть! Последним открытием её светочей стало то, что Евромайдан в Киеве в 2014 году организовала Россия, потому что в итоге разваливается Украина, а это выгодно России – это уже Дмитрий Гордон зажигает, один из видных пропагандистов Евромайдана и победившей «революции гидности». С вполне серьёзной миной лица заявляет, и все внимающие ему так понимающе кивают, конечно, это «рука Москвы»! Это рука психоза дотянулась до Киева, и больные этого уже не замечают!Один из кандидатов в президенты Украины, приехавший на экономический форум в Давос и попавший в скандал с бесплатными шапочками, выдал, можно сказать, кредо «профессиональных украинцев»: «Я не был бы украинцем, если бы не смог развернуть эту ситуацию в свою сторону». Они действительно так думают, что любую ситуацию, хоть с Крымом, хоть с шапочками, можно шизофреническими аргументами развернуть в свою сторону. Иногда это удаётся: с больными не хотят связываться, как в случае с шапочками в Давосе.Как такое вообще может быть? Сходит с ума целая страна? Напрочь «сносит крышу» у всех сразу? Если проконсультироваться у врачей-специалистов, они вам объяснят, что психические болезни заразны, как грипп, могут развиваться эпидемии сумасшествия, поэтому потерявших рассудок помещают всё-таки в психлечебницы. Видимо, мы видим в Киеве результат длительного культивирования истерии, и это не прошло бесследно, мы ведь давно уже наблюдаем неадекватное поведение «профессиональных украинцев», которые добрались уже до Давоса и ПАСЕ, где кидаются на журналистов!В Киеве такая шизофрения признана креативом. Да, сумасшествие – это своего рода креатив для нормального человека, который на такое не способен. И вот уже Порошенко креативно объявляет о своём выдвижении на второй президентский срок на форуме БПП вместе с лидером «страны-агрессора». Политтехнологически «присоединился к Путину» — подаёт нам этот «нестандартный ход» его обслуга. И объявил всех своих оппонентов «Путиным»! И заявил о «холодном мире» опять-таки с Путиным. «Президентом мира» Порошенко себя уже объявлял, теперь вот объявил "президентом холодного мира", без эксперта Оруэлла в этом абсурде уже не разобраться.Наши комментаторы по этому поводу шутят: «А Путин-то знает, что его выдвинули в президенты Украины?» Хотя здесь, вообще-то, уже не до шуток. Этим шуткам должны бы давать оценку не избиратели, а консилиум психиатров. Создатели этого креатива считают, что создали шедевр политической пропаганды, по факту же они дали повод для насмешек, осмеяния Петра Порошенко, а смех, как известно, уничтожает любые репутации.Политологи отмечают отсутствие на форуме БПП шефа МВД и повелителя наци-«Азова» Арсена Авакова и присутствие пастора Турчинова и Андрея Парубия, ныне спикера Рады, но у последнего и справка соответствующая имеется. Для него происходящее действо с ликами Порошенко и Путина было нормальным, а вот для остальных? Люди в большом зале форума смотрели на экраны с шизофреническим девизом предвыборной кампании Порошенко с застывшими лицами. О чём они думали?Одновременно с этим форумом Порошенко, наверное, случайно, директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что США не уверены в победе Петра Порошенко на выборах. Вообще, это нормально, что глава разведывательного ведомства делает внешнеполитические заявления? Это всё равно, что наш глава СВР Нарышкин сделал бы прогноз по политическому будущему «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо.Наши либеральные друзья, конечно же, оправдают это большой свободой в Америке, мол, Коутс сделал это заявление как частное лицо. Но этому частному лицу подчиняется в Киеве в СБУ два этажа специалистов ЦРУ. Этот штришок говорит, кто в действительности руководит США, являясь членами его «глубинного государства», а рядом с ними, без их разрешения, нарисовался вдруг президент Дональд Трамп! Конечно же, это «рука Москвы» его поставила, в этом уверен и Коутс! Или в США в самых верхах тоже многие болеют «украинской болезнью»?Вообще, это тревожный звоночек от Коутса Петру Порошенко, в Вашингтоне им почему-то недовольны. Где-то в Вашингтоне допускают приход к власти на Украине «коллективного Путина»? А может быть, и самого Владимира Владимировича?