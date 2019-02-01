Почему не «Глок»? Потому, что магазин!
В декабре прошлого года должны были закончиться испытания, по результатам которых ожидалось принятие решения в пользу одного из образцов (ПЯ, ПЛ или «Удав») для МО и РГ по теме «Кайман» и «Рысь». Это единственная достоверная информация на сегодняшний день, которой можно верить. Кто проводил испытания, какого они были вида, какой объем и какие условия, неизвестно. Единственное, что можно с уверенностью сказать: ПЛ не пойдет на смену ПМ, а тем более ПЯ в войска, конечно, при условии, что там еще остались профессионалы и не сработает известный принцип, о котором не хочется упоминать.
Существует ряд технических и конструктивных требований к оружию, которые были выработаны и рассчитаны на полигонах и в научно-исследовательских институтах и за которые их разработчики в свое время получали государственные премии и звания академиков. Разберем одно из них. Речь идет о том, что в боевом оружии не должны применяться двухрядные магазины с перестроением в один ряд по типу используемых в ПП MP-40, CZ-75, Glock и т.п.. И вот почему.
Магазин — одна из самых ответственных деталей, требующая значительных затрат на отработку конструкции и освоение в производстве. Помимо безупречной работы, с точки зрения надежности необходимо обеспечить также их полную взаимозаменяемость. Поэтому зачастую конструкторы используют в своих разработках готовые магазины от других образцов оружия. Например, в пистолете Лебедева используется магазин от CZ-75.
Основная задача магазина — подать патрон на линию досылания. При этом подаваемый патрон должен надежно, без перекосов, занять свое положение. Используются три вида магазинов, которые отличаются расположением патронов в них.
Однорядный. Самый простой. Усилие подающей пружины строго вертикально и на подаваемый патрон действует только за минусом веса патронов и сил трения об стенки магазина. При этом путь подавателя равен пути подаваемого патрона (h=H=D, то есть диаметру его гильзы).
Двухрядный без перестроения. Тоже что и однорядный, за одним явным преимуществом: для достижения линии подачи подаватель должен пройти только половину диаметра гильзы. Так как подача патронов происходит через один, то и путь, проходимый подаваемым патроном, тоже равен половине диаметра гильзы: h=H=1/2D. Это самая надежная схема для магазинов.
Двухрядный с перестроением в один ряд. Подаватель в таком магазине тоже проходит путь, равный половине диаметра гильзы, а вот подаваемый патрон должен пройти расстояние, практически равное диаметру: h=1/2H=1/2D. Из этого следует, что усилие подачи, которое передается на патрон, будет в два раза меньше усилия, развиваемого подающей пружиной, минус вес патронов и сил сопротивления, возникающих в местах контакта патронов и наклонных стенок магазина, отвечающих за перестроение. В принципе, этого вполне достаточно, чтобы раз и навсегда отказаться от использования такой конструкции, когда речь идет о надежности.
Рассмотрим внимательнее, что происходит в районе касания патрона с наклонной стенкой магазина на участке перестроения по линии передачи усилия от предыдущего патрона по линии АВ.
Этот отрезок меньше диаметра гильзы АС, поэтому, если не будет никаких других препятствий, патрон начнет скользить вверх. Если между стенкой гильзы по линии ВС и стенкой магазина наберется грязь или пыль, то, в зависимости от их консистенции и состава, коэффициент трения (сопротивление движению) возрастет. При определенных условиях возможно заклинивание, но в основном такое состояние вызовет задержку подачи. Наконец, попадание твердой частицы размером больше 0,6 мм выше точки С приведет к заклиниванию, и для продвижения патрона вверх потребуется дополнительное усилие подающей пружины, чтобы прогнуть стенки магазина.
Отдельно стоит рассмотреть случай попадания пыли в сектор ВС и другие углы между стенками магазина и патроном. Дело в том, что в момент, когда выступ досылателя в откате затвора пересечет донце гильзы подаваемого патрона, то его (патрона) движение вверх начнется с нулевой скорости. Затвор же движется и отскакивает в накате со скоростью около 5 м/сек на расстоянии в несколько миллиметров на дистанции забегания. Поэтому, пока вся пачка патронов приходит в движение и преодолевает дополнительное сопротивление, ей просто может не хватить времени на то, чтобы сдвинуться с места и поднять верхний патрон на высоту, необходимую для надежного захвата досылающим выступом затвора. Неполный захват с одновременным перекосом патрона может привести к его утыканию. Все эти расчеты были проведены в Германии еще во времена ВОВ по отказам ПП MP-40, снабженным магазином, в конструкции которого использовались патенты Х. Шмайссера.
Использование подобных магазинов в пистолетах-пулеметах даже не рассматривается. Например, в работе С.А. Алексеева, М.Е. Драгунова, В.Г. Черного «Проектирование пистолетов-пулеметов». В широко известных ПП MP-5 или Uzi также используется двухрядный без перестроения магазин.
Теперь рассмотрим расположение патронов в магазине сбоку. Большой угол наклона рукоятки пистолета эргономически выгоден для спортивной стрельбы с вытянутой руки. Это дело подметил еще Георг Люгер. Платой за такой угол стал магазин, в котором патроны располагались под углом к передней стенке, а это приводило к подклиниванию патронов при их перемещении и излишнему трению донца гильзы по задней стенке.
В современных магазинах патроны располагаются под прямым углом. Чтобы сориентировать их на линию досылания, боковые стенки магазина сужаются от задней к передней в головной его части или имеют дополнительные выступы. При этом пули начинают выстраиваться в один ряд раньше чем донца гильз.
Таким образом, часть магазина, в которой происходит перестроение, имеет пирамидальную форму. О том, насколько такое перестроение влияет на надежность, можно судить только теоретически. Важно подчеркнуть, что это еще не все факторы, которые проявляются при перестроении. Например, из-за разности приложения сил к патрону и трения стенки магазина может возникать момент вращения патрона вокруг оси.
Почему в спортивных пистолетах до сих пор применяются магазины с перестроением? Существует мнение о том что, таким магазином легче попадать в горловину, и это якобы уменьшает время перезарядки. Дошло до того, что в новых версиях спортивного ПЯ в казенной части ствола делается три направляющих фаски для использования магазинов с перестроением и без. Господа «эксперты», усиленно насилующие подобными задачами конструкторов! Вам не кажется, что, если вы сделаете обычную юбку в основании рукоятки, то, так как ее входная площадь больше площади сечения магазина, это еще больше повысит вероятность попадания? Вы уже делаете это на спортивной «Сайге», хотя шахта на ней — то еще извращение.
Окончание следует…
Существует ряд технических и конструктивных требований к оружию, которые были выработаны и рассчитаны на полигонах и в научно-исследовательских институтах и за которые их разработчики в свое время получали государственные премии и звания академиков. Разберем одно из них. Речь идет о том, что в боевом оружии не должны применяться двухрядные магазины с перестроением в один ряд по типу используемых в ПП MP-40, CZ-75, Glock и т.п.. И вот почему.
Магазин — одна из самых ответственных деталей, требующая значительных затрат на отработку конструкции и освоение в производстве. Помимо безупречной работы, с точки зрения надежности необходимо обеспечить также их полную взаимозаменяемость. Поэтому зачастую конструкторы используют в своих разработках готовые магазины от других образцов оружия. Например, в пистолете Лебедева используется магазин от CZ-75.
Основная задача магазина — подать патрон на линию досылания. При этом подаваемый патрон должен надежно, без перекосов, занять свое положение. Используются три вида магазинов, которые отличаются расположением патронов в них.
Однорядный. Самый простой. Усилие подающей пружины строго вертикально и на подаваемый патрон действует только за минусом веса патронов и сил трения об стенки магазина. При этом путь подавателя равен пути подаваемого патрона (h=H=D, то есть диаметру его гильзы).
Двухрядный без перестроения. Тоже что и однорядный, за одним явным преимуществом: для достижения линии подачи подаватель должен пройти только половину диаметра гильзы. Так как подача патронов происходит через один, то и путь, проходимый подаваемым патроном, тоже равен половине диаметра гильзы: h=H=1/2D. Это самая надежная схема для магазинов.
Двухрядный с перестроением в один ряд. Подаватель в таком магазине тоже проходит путь, равный половине диаметра гильзы, а вот подаваемый патрон должен пройти расстояние, практически равное диаметру: h=1/2H=1/2D. Из этого следует, что усилие подачи, которое передается на патрон, будет в два раза меньше усилия, развиваемого подающей пружиной, минус вес патронов и сил сопротивления, возникающих в местах контакта патронов и наклонных стенок магазина, отвечающих за перестроение. В принципе, этого вполне достаточно, чтобы раз и навсегда отказаться от использования такой конструкции, когда речь идет о надежности.
Рассмотрим внимательнее, что происходит в районе касания патрона с наклонной стенкой магазина на участке перестроения по линии передачи усилия от предыдущего патрона по линии АВ.
Этот отрезок меньше диаметра гильзы АС, поэтому, если не будет никаких других препятствий, патрон начнет скользить вверх. Если между стенкой гильзы по линии ВС и стенкой магазина наберется грязь или пыль, то, в зависимости от их консистенции и состава, коэффициент трения (сопротивление движению) возрастет. При определенных условиях возможно заклинивание, но в основном такое состояние вызовет задержку подачи. Наконец, попадание твердой частицы размером больше 0,6 мм выше точки С приведет к заклиниванию, и для продвижения патрона вверх потребуется дополнительное усилие подающей пружины, чтобы прогнуть стенки магазина.
Отдельно стоит рассмотреть случай попадания пыли в сектор ВС и другие углы между стенками магазина и патроном. Дело в том, что в момент, когда выступ досылателя в откате затвора пересечет донце гильзы подаваемого патрона, то его (патрона) движение вверх начнется с нулевой скорости. Затвор же движется и отскакивает в накате со скоростью около 5 м/сек на расстоянии в несколько миллиметров на дистанции забегания. Поэтому, пока вся пачка патронов приходит в движение и преодолевает дополнительное сопротивление, ей просто может не хватить времени на то, чтобы сдвинуться с места и поднять верхний патрон на высоту, необходимую для надежного захвата досылающим выступом затвора. Неполный захват с одновременным перекосом патрона может привести к его утыканию. Все эти расчеты были проведены в Германии еще во времена ВОВ по отказам ПП MP-40, снабженным магазином, в конструкции которого использовались патенты Х. Шмайссера.
Использование подобных магазинов в пистолетах-пулеметах даже не рассматривается. Например, в работе С.А. Алексеева, М.Е. Драгунова, В.Г. Черного «Проектирование пистолетов-пулеметов». В широко известных ПП MP-5 или Uzi также используется двухрядный без перестроения магазин.
Теперь рассмотрим расположение патронов в магазине сбоку. Большой угол наклона рукоятки пистолета эргономически выгоден для спортивной стрельбы с вытянутой руки. Это дело подметил еще Георг Люгер. Платой за такой угол стал магазин, в котором патроны располагались под углом к передней стенке, а это приводило к подклиниванию патронов при их перемещении и излишнему трению донца гильзы по задней стенке.
В современных магазинах патроны располагаются под прямым углом. Чтобы сориентировать их на линию досылания, боковые стенки магазина сужаются от задней к передней в головной его части или имеют дополнительные выступы. При этом пули начинают выстраиваться в один ряд раньше чем донца гильз.
Таким образом, часть магазина, в которой происходит перестроение, имеет пирамидальную форму. О том, насколько такое перестроение влияет на надежность, можно судить только теоретически. Важно подчеркнуть, что это еще не все факторы, которые проявляются при перестроении. Например, из-за разности приложения сил к патрону и трения стенки магазина может возникать момент вращения патрона вокруг оси.
Почему в спортивных пистолетах до сих пор применяются магазины с перестроением? Существует мнение о том что, таким магазином легче попадать в горловину, и это якобы уменьшает время перезарядки. Дошло до того, что в новых версиях спортивного ПЯ в казенной части ствола делается три направляющих фаски для использования магазинов с перестроением и без. Господа «эксперты», усиленно насилующие подобными задачами конструкторов! Вам не кажется, что, если вы сделаете обычную юбку в основании рукоятки, то, так как ее входная площадь больше площади сечения магазина, это еще больше повысит вероятность попадания? Вы уже делаете это на спортивной «Сайге», хотя шахта на ней — то еще извращение.
Окончание следует…
- Автор:
- Андрей Куликов (Ижевск)
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