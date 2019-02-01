Современная школа готовит биороботов и потребителей?

Не секрет, что судьба любого государства напрямую зависит от того, как выстроена система образования. Если власть заинтересована в развитии государства, то она будет прикладывать максимум усилий для обеспечения грамотности и образованности населения.Состояние современной системы российского образования таково, что вряд ли в ближайшей перспективе можно ожидать появления Ломоносовых, Пушкиных, Ландау или Циолковских.К сожалению, такого мнения придерживаются не только представители старшего поколения, но и наше молодое племя. Они считают, что перед образованием в России поставлена главная цель: сдать ЕГЭ. Всё!А развитие таких умений, например, как умение считать, рассуждать, логически мыслить, искать причинно-следственные связи, никому не нужно.Почему-то Рособрнадзор не понимает (или ему просто удобно занимать такую позицию), что ЕГЭ не является показателем качества образования. Страшно то, что такая система образования, развитие которой странным образом поощряется представителями далеко не педагогических элит, может в итоге привести к тому, что в школах будут готовить исключительно биороботов и потребителей. Или уже готовят?Коротко об отечественном образовании в ролике Константина Сёмина «Письма: Рособрнадзор ничего не знает об образовании»