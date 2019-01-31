Генсек НАТО напомнил Москве об ответственности за судьбу ДРСМД

От Москвы зависит сохранение договора, так как именно она несет ответственность за то, что соглашение оказалось под угрозой,

Мы призываем Москву сохранить это соглашение. Но если она не вернется к своим обязательствам, то альянсу необходимо быть готовым к миру без ДРСМД,