Генсек НАТО напомнил Москве об ответственности за судьбу ДРСМД
Российское руководство несет ответственность за сохранение Договора о РСМД, приводит Интерфакс заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Он подчеркнул, что все союзники по альянсу указываю на важность того, чтобы Россия вернулась к выполнению взятых на себя по договору обязательств «прозрачным и поддающимся проверке способом».
Это очень важно, поскольку 60-дневный период закончится в эти выходные, добавил генсек.
В начале января Столтенберг отметил, что у России остался «последний шанс» для «возвращения к выполнению» договора. При этом он отказался предполагать вероятность возвращения Кремля «к соблюдению» соглашения, подчеркнув, что важно то, что у Москвы такой шанс есть.
Напомним, 4 декабря госсекретарь Майк Помпео выдвинул российским властям ультиматум с требованием в течение 2 месяцев уничтожить либо модифицировать ракету 9М729, характеристики которой, по его словам, нарушают ДРСМД. В противном случае, США «приостановят свое участие в договоре». Срок ультиматума истекает 2 февраля.
От Москвы зависит сохранение договора, так как именно она несет ответственность за то, что соглашение оказалось под угрозой,сказал Столтенберг в Бухаресте, выступая на неформальной встрече глав военных ведомств стран ЕС.
Он подчеркнул, что все союзники по альянсу указываю на важность того, чтобы Россия вернулась к выполнению взятых на себя по договору обязательств «прозрачным и поддающимся проверке способом».
Это очень важно, поскольку 60-дневный период закончится в эти выходные, добавил генсек.
Мы призываем Москву сохранить это соглашение. Но если она не вернется к своим обязательствам, то альянсу необходимо быть готовым к миру без ДРСМД,заявил он.
В начале января Столтенберг отметил, что у России остался «последний шанс» для «возвращения к выполнению» договора. При этом он отказался предполагать вероятность возвращения Кремля «к соблюдению» соглашения, подчеркнув, что важно то, что у Москвы такой шанс есть.
Напомним, 4 декабря госсекретарь Майк Помпео выдвинул российским властям ультиматум с требованием в течение 2 месяцев уничтожить либо модифицировать ракету 9М729, характеристики которой, по его словам, нарушают ДРСМД. В противном случае, США «приостановят свое участие в договоре». Срок ультиматума истекает 2 февраля.
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