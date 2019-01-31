В Польше заявили о плачевном состоянии госсектора оборонной промышленности

По-прежнему нет возможностей для достижения долгосрочной прибыльности и быстрого улучшения позиций на мировом рынке, не говоря уже о повышении конкурентоспособности перед иностранными компаниями.

В 2017 году частные предприниматели получили 90,3 процента от общих доходов по зарубежным продажам, если говорить о всём польском оборонном секторе.