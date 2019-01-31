Волкер поддержал план представителя ОБСЕ по Донбассу

Минские договоренности существуют, и важно, чтобы они были имплементированы. Я понимаю так, речь не идет об их замене, речь идет о их воплощении в жизнь,

Североатлантический альянс всегда стремился к сотрудничеству с Украиной, но теперь и украинцы показали крепкую приверженность своему желанию сотрудничать с НАТО. Мы убеждены, что Украина имеет право на защиту,