Волкер поддержал план представителя ОБСЕ по Донбассу
Специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер поддержал план урегулирования на востоке Украины, с которым на прошлой неделе выступил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.
При этом, отметил Волкер, идеи европейской организации не противоречат минским соглашениям, а, наоборот, направлены на их выполнение.
По его мнению, Сайдик предложил толковые идеи, «от которых можно отталкиваться в дальнейшем».
Продолжив тему минских соглашений, Волкер подчеркнул, что они имеют «очень важные пункты», которые не хотелось бы потерять: в Госдепе соглашения рассматривают как документ, который создал ключевые принципы урегулирования.
Вместе с тем, он отметил, что минский документ не был «имплементирован в полной мере», поэтому и необходима миротворческая миссия ООН. А предложение Сайдика как раз определяет как обе организации (ООН и ОБСЕ) будут взаимодействовать в Донбассе, добавил спецпредставитель Госдепа.
Он также сообщил телеканалу, что Вашингтон продолжит поддержку реформ в украинской армии и будет предоставлять дальнейшие рекомендации на этот счет.
При этом, отметил Волкер, идеи европейской организации не противоречат минским соглашениям, а, наоборот, направлены на их выполнение.
Минские договоренности существуют, и важно, чтобы они были имплементированы. Я понимаю так, речь не идет об их замене, речь идет о их воплощении в жизнь,сказал он в интервью украинскому телеканалу Прямой.
По его мнению, Сайдик предложил толковые идеи, «от которых можно отталкиваться в дальнейшем».
Продолжив тему минских соглашений, Волкер подчеркнул, что они имеют «очень важные пункты», которые не хотелось бы потерять: в Госдепе соглашения рассматривают как документ, который создал ключевые принципы урегулирования.
Вместе с тем, он отметил, что минский документ не был «имплементирован в полной мере», поэтому и необходима миротворческая миссия ООН. А предложение Сайдика как раз определяет как обе организации (ООН и ОБСЕ) будут взаимодействовать в Донбассе, добавил спецпредставитель Госдепа.
Он также сообщил телеканалу, что Вашингтон продолжит поддержку реформ в украинской армии и будет предоставлять дальнейшие рекомендации на этот счет.
Североатлантический альянс всегда стремился к сотрудничеству с Украиной, но теперь и украинцы показали крепкую приверженность своему желанию сотрудничать с НАТО. Мы убеждены, что Украина имеет право на защиту,сказал Волкер.
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- https://twitter.com/specrepukraine
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