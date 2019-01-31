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Волкер поддержал план представителя ОБСЕ по Донбассу

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Специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер поддержал план урегулирования на востоке Украины, с которым на прошлой неделе выступил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.




При этом, отметил Волкер, идеи европейской организации не противоречат минским соглашениям, а, наоборот, направлены на их выполнение.

Минские договоренности существуют, и важно, чтобы они были имплементированы. Я понимаю так, речь не идет об их замене, речь идет о их воплощении в жизнь,
сказал он в интервью украинскому телеканалу Прямой.

По его мнению, Сайдик предложил толковые идеи, «от которых можно отталкиваться в дальнейшем».

Продолжив тему минских соглашений, Волкер подчеркнул, что они имеют «очень важные пункты», которые не хотелось бы потерять: в Госдепе соглашения рассматривают как документ, который создал ключевые принципы урегулирования.

Вместе с тем, он отметил, что минский документ не был «имплементирован в полной мере», поэтому и необходима миротворческая миссия ООН. А предложение Сайдика как раз определяет как обе организации (ООН и ОБСЕ) будут взаимодействовать в Донбассе, добавил спецпредставитель Госдепа.

Он также сообщил телеканалу, что Вашингтон продолжит поддержку реформ в украинской армии и будет предоставлять дальнейшие рекомендации на этот счет.

Североатлантический альянс всегда стремился к сотрудничеству с Украиной, но теперь и украинцы показали крепкую приверженность своему желанию сотрудничать с НАТО. Мы убеждены, что Украина имеет право на защиту,
сказал Волкер.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/specrepukraine
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