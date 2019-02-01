2020 год на календаре. Как глава Нацразведки США в будущее заглянул

Россия намерена вмешаться в выборы президента США в 2020 году. По крайней мере, в сознании директора Национальной разведки Дена Коутса.Безапелляционное заявление главы американской спецслужбы опубликовано в докладе, посвященном оценке глобальных угроз для страны, в котором основное внимание, помимо Москвы, уделяется Пекину и отмечается, что две страны «разрушают устойчивые нормы международной безопасности и повышают риск военных конфликтов на Ближнем Востоке и в Восточной Азии». Одновременно с этим, по мнению автора документа, союзники США стремятся к большей независимости от Вашингтона, что стало реакцией на смену позиции американских властей по вопросам торговли и международной безопасности.Первая мысль, которая приходит при прочтении доклада: Нацразведка перестала «ловить мышей» и пытается, выражаясь жаргонным языком, по инерции «впарить» начальству откровенную, но заходившую прежде на «ура», чушь. Причем делает это достаточно скучно и вяло, словно главная цель – не сенсационное разоблачение «коварных планов» Кремля, а помощь сенату в углублении кризиса российско-американских отношений и оправдание возможного поражения одного из потенциальных кандидатов.О том, как шеф разведки пришел к озвученному умозаключению, впрочем, не упоминается. А зачем? Раньше же простых обвинений было достаточно. Ну, а кому этого мало, могут, видимо, записаться в агенты России на выходе из Капитолия. Да и российские политики подвели, спрятав от назойливых журналистов блокноты с записью «5 тысяч хакеров в США». К ним бы Болтона внедрить. Он бы их научил работать.То ли дело сами Штаты. В Венесуэле поддерживают оппозиционера, заявляющего о необходимости силового свержения власти, на уровне президента признают его главой государства, а адепты демократических ценностей в лице «Фейсбука» и «Инстаграма» посредством значков верификации доводят до международной общественности результаты «выборов» лидера этой латиноамериканской страны, состоявшихся, правда, лишь в стенах Белого дома.И все-таки практическую пользу доклад господина Коутса принес, так как благодаря ему в Вашингтоне теперь знают: список кандидатур на пост президента США придет из России, что позволит освободить часть государственного аппарата, деморализованного недавним шатдауном, от ненужной работы. Ну а глава Национальной разведки наконец-то сможет сосредоточиться на более важных задачах и разобраться, например, с желающими вмешаться в выборы 2024 года. Надо полагать, времени это много не займет.