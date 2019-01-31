В рабочий полдень: В Киеве рассказали, что ждёт Украину без России
В рубрике «В рабочий полдень» представляем заявления украинских политических деятелей. Один из них – бывший, и на места в структурах власти, декларативно, не претендующий. Другой имеет президентские амбиции.
Итак, для начала заявление от «бывшего». Это экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. Он сделал заявление, которое явно идёт вразрез с тем, что обычно позволено на сегодняшней, майданной, Украиной. По словам Червоненко, экономическое положение ухудшается, и если политика попрошайничества перед западными странами будет продолжена, то это станет очередным этапом национального унижения.
Червоненко также добавил, что если отношения с Россией продолжат ухудшаться, если страна откажется от контактов с Россией, то Украину ожидает экономический крах.
Экс-министр:
А теперь заявление от кандидата в президенты Украины Александра Вилкула. Нардеп Вилкул заявил, что стране нужна конституционная реформа. По его словам, она должна коснуться, в частности, вопроса усиления региональной политики в стране.
Вилкул:
Кандидат в президенты Украины также добавил, что в стране нужно изменить структуру парламента, сделав его двухпалатным.
Вилкул:
Если по одному от миллиона, то кандидат фактически даёт понять, что сегодня на Украине постоянно проживает не более 29 млн человек.
Вилкул:
Фактически речь идёт о федерализации, против которой выступает Порошенко.
Также Вилкул добавил, что Украина должна остаться внеблоковым государством. А это уже перечёркивает планы Порошенко по вступлению в НАТО.
Итак, для начала заявление от «бывшего». Это экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. Он сделал заявление, которое явно идёт вразрез с тем, что обычно позволено на сегодняшней, майданной, Украиной. По словам Червоненко, экономическое положение ухудшается, и если политика попрошайничества перед западными странами будет продолжена, то это станет очередным этапом национального унижения.
Червоненко также добавил, что если отношения с Россией продолжат ухудшаться, если страна откажется от контактов с Россией, то Украину ожидает экономический крах.
Экс-министр:
И это ещё Россия не прибегала ни к каким мерам в отношении тех украинцев, которые работают на её территории.
А теперь заявление от кандидата в президенты Украины Александра Вилкула. Нардеп Вилкул заявил, что стране нужна конституционная реформа. По его словам, она должна коснуться, в частности, вопроса усиления региональной политики в стране.
Вилкул:
Регионы должны стать по-настоящему сильными. Ввести прямые выборы глав регионов!
Кандидат в президенты Украины также добавил, что в стране нужно изменить структуру парламента, сделав его двухпалатным.
Вилкул:
Вместо 450 дармоедов в нижней палате останется 150. В верхней палате будут заседать 29 представителей территориальных общин, которые избираются прямым голосованием (по одному депутату от миллиона избирателей).
Если по одному от миллиона, то кандидат фактически даёт понять, что сегодня на Украине постоянно проживает не более 29 млн человек.
Вилкул:
Верхняя палата должна будет контролировать работу нижней.
Фактически речь идёт о федерализации, против которой выступает Порошенко.
Также Вилкул добавил, что Украина должна остаться внеблоковым государством. А это уже перечёркивает планы Порошенко по вступлению в НАТО.
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