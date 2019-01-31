В рабочий полдень: В Киеве рассказали, что ждёт Украину без России

И это ещё Россия не прибегала ни к каким мерам в отношении тех украинцев, которые работают на её территории.

Регионы должны стать по-настоящему сильными. Ввести прямые выборы глав регионов!

Вместо 450 дармоедов в нижней палате останется 150. В верхней палате будут заседать 29 представителей территориальных общин, которые избираются прямым голосованием (по одному депутату от миллиона избирателей).

Верхняя палата должна будет контролировать работу нижней.

В рубрике «В рабочий полдень» представляем заявления украинских политических деятелей. Один из них – бывший, и на места в структурах власти, декларативно, не претендующий. Другой имеет президентские амбиции.Итак, для начала заявление от «бывшего». Это экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. Он сделал заявление, которое явно идёт вразрез с тем, что обычно позволено на сегодняшней, майданной, Украиной. По словам Червоненко, экономическое положение ухудшается, и если политика попрошайничества перед западными странами будет продолжена, то это станет очередным этапом национального унижения.Червоненко также добавил, что если отношения с Россией продолжат ухудшаться, если страна откажется от контактов с Россией, то Украину ожидаетЭкс-министр:А теперь заявление от кандидата в президенты Украины Александра Вилкула. Нардеп Вилкул заявил, что стране нужна конституционная реформа. По его словам, она должна коснуться, в частности, вопроса усиления региональной политики в стране.Вилкул:Кандидат в президенты Украины также добавил, что в стране нужно изменить структуру парламента, сделав его двухпалатным.Вилкул:Если по одному от миллиона, то кандидат фактически даёт понять, что сегодня на Украине постоянно проживает не более 29 млн человек.Вилкул:Фактически речь идёт о федерализации, против которой выступает Порошенко.Также Вилкул добавил, что Украина должна остаться внеблоковым государством. А это уже перечёркивает планы Порошенко по вступлению в НАТО.