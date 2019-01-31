Абэ: Мы не претендуем на Курилы, а 4 острова - продолжение Хоккайдо

Токио не может претендовать на Курильские острова, так как отказалась от них по мирному договору, но считает, что четыре северных острова в Курилы не входят, поэтому являются суверенной японской территорией. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на прениях в парламенте страны.Отвечая на выступление лидера коммунистов Японии Кодзуо Сии, который выступил за требование добиваться от России передачи всего Курильского архипелага, Синдзо Абэ пояснил, что Япония отказалась от суверенитета над Курильским архипелагом по Сан-Францисскому мирному договору, подписанному в 1951 году. Он отметил, что на сегодняшний день Токио претендует на "четыре северных острова", которые, по мнению японцев, не входят в Курильский архипелаг, а являются естественным продолжением самого северного японского острова Хоккайдо.По этому в переговорах с Россией именно эти четыре острова являются предметом споров, поскольку правительство Японии по прежнему считает, что суверенитет страны распространяется на Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы прилегающих необитаемых островков, которые в Токио именуют Хабомаи, пояснил Абэ.А знает ли Абэ, что с таким же успехом Россия может заявить, что Хоккайдо - естественное продолжение четырёх островов Южно-Курильской гряды...Отвечая на вопросы японских парламентариев о переговорах с Москвой по мирному договору, Абэ заявил, что стороны ищут устраивающее обоих решение, но не стал вдаваться в подробности, чтобы не "повредить переговорному процессу".Ранее сообщалось, что стороны активизировали переговорный процесс по заключению мирного договора на основе декларации 1956 года.