Во Франции рассказали о работе в САР "секретного" подразделения РФ

И хотя Москва отрицает существование этого подразделения в Сирии, о его присутствии там можно говорить абсолютно уверенно,

Секретное подразделение спецназа «Заслон» уже несколько лет работает в Сирии, защищая россиян и представителей сирийского правительства, пишет историк Маттео Пакстон в своей статье для французского издания FranceSoir По словам историка, «Заслон» – это одно из самых секретных российских спецподразделений, созданное в 1998 Службой внешней разведки. В его задачи входит, в том числе защита российских граждан и учреждений за границей. Численность отряда – от 300 до 500 человек.пишет он.По данным автора, сотрудники «Заслона» впервые оказались в Сирии в 2012 году, когда сопровождали Михаила Фрадкова (на тот момент – директор СВР) во время его визита в Дамаск. В 2013-м «Заслон» организовал защиту Башара Асада. А в 2014 году вице-премьер Дмитрий Рогозин, находясь в Сирии, сфотографировался со спецназовцами и выложил снимок в «Твиттер». Однако в скором времени фото было удалено.Сейчас бойцы спецподразделения размещаются в посольстве РФ в Дамаске. Они не только защищают россиян и высокопоставленных сирийских персон, но и обучают спецслужбы страны. Кроме того, в их обязанности входит эвакуация важных документов в случае падения режима, говорится в статье.По словам Пакстона, такой прецедент уже был – в 2003 году в Ираке, в последние дни правления Саддама Хусейна. Тогда спецназовцы спешно эвакуировали сотрудников российского посольства и спасали необходимые документы.Он утверждает также, что сотрудники «Заслона» не имеют ни специальной эмблемы, ни специальной униформы. Правда, иногда на рукаве можно увидеть надпись «посольство России», в том числе на местном языке.Согласно открытым данным, «Заслон» – спецподразделение СВР – создано в марте 1997 года. Его бойцы используются для силового обеспечения операций, проводимых Службой за рубежом, а также для охраны руководства СВР и МИД РФ во время их визитов в «горячие точки».