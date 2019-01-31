Генштаб Украины сообщает об очередном срыве набора контрактников в ВСУ

Набор военнослужащих по контракту в вооруженные силы Украины в новом году в очередной раз оказался сорван. Министерству обороны страны удалось привлечь к контрактной службе всего 20% от запланированного количества, сообщили в военном ведомстве Украины, сообщает портал Ukrainian Military Pages.Министерство обороны Украины провело анализ работы по комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту и установило, что привлечь к службе удалось всего 20% от запланированного количества контрактников. При общем плане в четыре тысячи контрактников, не смотря на направленные в территориальные центры комплектования и военные комиссариаты задания по отбору и направлению граждан на военную службу, отправить в войска смогли всего около 800 человек. При чем основными областями, где количество направленных на службу едва превысило 10%, стали западные регионы, а именно Закарпатская, Волынская, Ивано-Франковская, Черниговская области, а также столица Украины - город Киев.Особые трудности в ВСУ возникли при комплектовании частей десантно-штурмовых войск и морской пехоты, поскольку там имеются повышенные требования к кандидатам.Это не первое заявление Генштаба Украины по поводу недобора контрактников для ВСУ, да и не последнее, наверное. Летом прошлого года ВСУ смогли выполнить набор контрактников, приблизительно, на 50%, что значительно выше имеющихся, на сегодняшний день, 20%. Видимо последние "патриоты" уже давно за границей обитают.