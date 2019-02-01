Гибель донецкого аэропорта. Провал ополчения. Часть 1

«Наш «КамАЗ» вылетает из терминала, и мы начинаем стрелять во все стороны, в воздух, кругом открытая местность, проехали по трассе 4–5 километров от аэропорта в сторону города, расстояние между машинами где-то метров пятьсот — шестьсот. Два «КамАЗа» едут и палят без остановки. Страшное зрелище! Правда, я перестал стрелять, увидел, что никого нет вокруг. Когда мы стали въезжать в город, вдруг видим — на дороге стоит наш первый «КамАЗ». Я не понял, почему он остановился. Мимо едут машины, даже люди ходят, это уже окраина Донецка. Мы пролетели на сумасшедшей скорости, я не успел разглядеть, кто-то еще стрелял. Через пятьсот метров из гранатомета подбили нашу машину, снаряд попал под кабину водителя, мы перевернулись. Нам, как оказалось, повезло, мы вылетели с борта, ушиблись, но без переломов. Ту машину, которую подбили первой, добивали из пулеметов перекрестным огнем, по ребятам стреляли снайпера, погибли три десятка человек, не меньше. По нам тоже стали палить откуда-то, я бросил пулемет, схватил одного раненого парня, он был из Крыма, потащил на себе, бежал тупо по дворам. Ко мне присоединился наш фельдшер, у него был автомат, я взял оружие и еще пострелял по сторонам, по крышам и бежал дальше с этим раненым.

Жуткое обстоятельство: грузовики с уходящими из аэропорта расстреляли свои же. Один из взводов «восточных» принял грузовики за украинские и встретил выходящих из аэропорта огнем. Уверенные, что атакует украинская нацгвардия, засадчики буквально изрешетили грузовики. Расстреляв машины, «восточные» подошли ближе и только тогда увидели на телах георгиевские ленточки…»

Аэропорт Донецка, построенный к «Евро-2012», стал, без преувеличения, визиткой карточкой не только региона, но всей Украины. Он сразу же вошел в тройку крупнейших в стране и был способен принимать даже такие гигантские самолёты, как Ан-225 «Мрия». Его взлетно-посадочная полоса достигала в длину 4 км и в ширину более 60 м.Аэропорт Донецка во всей красеСхема аэрогавани ДонецкаЕстественно, с началом боевых действий в рамках АТО такой объект мог использоваться для оперативной переброски техники и личного состава непосредственно к Донецку. И в соответствии с этой логикой ополченцы должны были захватывать воздушную гавань если не в первую, так во вторую очередь. Однако с момента начала протестов и захвата администрации города (6 апреля 2014 года) прошло без малого два месяца, прежде чем у ополченцев дошли руки до аэропорта. Только в ночь на 26 мая Александр Ходаковский, подполковник запаса, который до апреля 2014 года командовал спецотрядом «Альфа» Службы безопасности Украины по Донецкой области, начал с отрядом «Восток» операцию по штурму аэропорта. На вооружении «Востока» было лишь стрелковое оружие , которое ополченцы захватили на местных складах.Александр ХодаковскийВ качестве транспорта использовали несколько бортовых КамАЗов, лишенных даже минимального бронирования. Против них выступали полторы сотни бойцов 3-го полка специального назначения из Кировограда. Это, безусловно, боеспособное подразделение занимало позиции в старом терминале и вышке диспетчеров. К штурму бойцы Ходаковского приступили в 3.00 утра, имея на руках лишь план здания нового терминала аэропорта и 80 человек личного состава. Отсутствие у штурмующих планов остальных строений и подземных коммуникаций стало упущением командования, которое позже выльется в катастрофу. Первое время все шло хорошо – подразделения ополченцев фактически без боя вошли в новый терминал, заняли позиции внутри и на крыше. Предварительно пассажиров аккуратно эвакуировали из здания.Бойцы штурмовой группы батальона "Восток" в КамАЗах перед захватом аэропортаК 7.00 к штурмующим примкнули несколько десятков бойцов в качестве подкрепления. Примечательно, что предварительно Ходаковский сумел наладить контакт с оборонявшими аэропорт спецназовцами из Кировограда и даже заключил с ними некие договоренности. Но несмотря на это, с 11.00 по ополчению, расположившимся в аэропорту начали работать со всех направлений и изо всех орудий. Били снайперы с диспетчерской вышки, с воздуха расстреливали сразу четыре вертолета и два самолета. Здесь, кстати, ярко проявился еще один промах командования операцией – отсутствие у ополчения ПЗРК. Первые потери понесли ополченцы, которые были на крыше здания. Они были как на ладони для авиации, а гравийное покрытие создавало море поражающих элементов от попадания НУРСов даже на большом удалении от цели. В здании ситуация была не намного лучше: бойцы «Востока» (около 120 человек) вынуждены были даже из банкоматов сооружать баррикады, а многие автоматические двери вообще оказались заблокированы. Противник, занявший заранее диспетчерскую вышку, был в гораздо более выгодном положении, что позволяло эффективно корректировать минометный обстрел и блокировать подступы снайперским огнем. При этом стоит учитывать, что расстояние от вышки до терминала составляло внушительные 900 метров, и штатной СВД бойцам кировоградского спецназа на такой дистанции работать было не с руки. Поэтому по ополченцам «Востока» вели огонь из винтовок калибра 12,7 мм, предположительно М-82 «Барретт». А подавлять такой огонь было совсем нечем: кроме пулеметов и автоматов, у засевших в терминале был только миномет и единственный АГС-17. С огромными трудностями, но удалось несколько раз попасть из автоматического гранатомета по вышке, но это лишь ненадолго снизило градус обстрела.Всего же в окрестностях аэропорта 26 мая вели бои: 1) тактическая группа (батальон) «Восток» Ходаковского и отряд бывшей «Альфы» из Донецка; 2) подразделение Бородая; 3) бойцы Здрилюка; 4) отряд Пушилина; 5) подразделение «Оплот». Все эти группы были слабо скоординированы, несли потери как от огня противника, так и от дружественного обстрела.Новый терминал не был полностью блокирован и небольшое «бутылочное горлышко» давало возможность отступить батальону «Восток». Из грузовиков оставались в удовлетворительном состоянии только два КамАЗа. На них и решено было прорываться. В 18.30 КамАЗы, битком набитые вооруженными ополченцами, на полной скорости вылетели из нового терминала. В книге Евгения Норина «Падение донецкого аэропорта: как это было» приводится рассказ выжившего бойца, оказавшегося в одном из КамАЗов:Уничтоженные КАМАЗыПо роковой ошибке в расстреле своих братьев по оружию участвовали 80 человек из батальона «Восток» — первый КамАЗ они подбили на Киевском проспекте Донецка около магазина «Магнолия», а второй изрешетили на улице Стратонавтов в районе Путиловского моста. В результате уничтожения двух грузовиков погибло около пятидесяти ополченцев, которые позже были выставлены на всеобщее обозрение в донецком морге. До сих пор неизвестно, кто решился на столь отвратительный шаг и разрешил фотографировать тела погибших. В дальнейшем фото разлетелись по сети в сопровождении гадких замечаний "патриотов" Украины.Стоит также помнить, что среди погибших 26 мая 2014 года было не менее тридцати граждан России, пришедших на Донбасс добровольцами.Эта трагедия не поставила точку в битве за аэропорт. Впереди была ещё не менее масштабная мясорубка со своими героями и «киборгами».Продолжение следует…