Сообщить куда следует: реакция в США на видео о «Звериной дивизии»

Похоже, что Россия использует советские пропагандистские навыки для предотвращения проблем со [своей национальной] безопасностью в 21-м веке.

Видео было изменено, чтобы интерьеры выглядели на уровне 1970-х годов с целью запутывания западных аналитиков. Мы […] знаем, что освещение внутри русских подводных лодок намного круче.

Может быть, это просто реклама, но все же она очень интересна. Всегда хорошо заглянуть внутрь.

Интересная вещь. Не уверен, дает ли она глубокое понимание, но все же очень здорово взглянуть на эти лодки.

Фантастически выглядящие лодки, серьезно, превосходно.

«Акулы», хотя их количество ограничено, опасны.

Прекрасно видеть их в порту, обмерзшими снегом и льдом, почти идеально.

Американские подводники осведомлены, где они находятся в иерархическом порядке, но они также знают, что русские дурни не позволят им творить что угодно.

Я связался с двумя приятелями, которые были американскими подводниками, один из них был отставным адмиралом […] Они оба были впечатлены интерьером «Акулы» […] Один из них даже заметил, что ему нужно что-то немедленно сообщить куда следует (я понятия не имею, о чем была речь).

Телекомпания RT, ведущая вещание, в частности, на территории США, продемонстрировала видеоматериал «Звезды», посвященный «Звериной дивизии» Северного флота ВМФ России. На ее вооружении состоят АПЛ типа 971 «Щука-Б» (обозначение в НАТО – «Акула»).24-я дивизия включает в свой состав субмарины «Тигр», «Вепрь», «Пантера», «Леопард», «Волк», «Гепард». Последний корабль данного типа был введен в строй в 2001 году (не считая переданной Индии «Нерпы»). Оставшиеся корпуса пошли на постройку АПЛ проекта 955.Для многих западных читателей характерна повышенная настороженность при восприятии сведений, поступающих из России. По всей видимости, скептицизм, свойственный им при оценке советских или российских боевых систем, в значительной мере подогревается ведущейся против РФ пропагандой. Впрочем, в попытке оказать информационное давление комментаторы обвиняют Кремль.Другие, напротив, полагают, что возможности субмарины были специально заретушированы, в порядке дезинформации.При этом многие указали, что видео привлекло их внимание:Был отмечен высокий боевой потенциал подлодки:Один из читателей поделился информацией о том, что он ознакомил с данным видеоматериалом двух своих друзей, которые ранее проходили службу на подводном флоте: