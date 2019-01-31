ВСУ принимают на вооружение новую БРЭМ "Лев", разработанную во Львове

Это аналог советской машины БРЭМ-1, но отличие в том, что мы не используем советские и российские комплектующие. Машина создана на базе танка Т-72, но на корпус доварена броня

Вооруженные силы Украины уже в этом году получат на вооружение новые бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) "Лев" производства Львовского бронетанкового завода. Об этом заявил директор завода Виктор Андрощук.Первые экземпляры новейшей украинской БРЭМ "Лев" начнут поступать в ВСУ уже в этом году, заявил Андрощук на презентации БРЭМ, состоявшейся 25 января во Львове. По словам директора завода, бронированный эвакуатор успешно прошел "определяющие ведомственные испытания" и допущен к эксплуатации ВСУ. Львовский завод готов к выпуску до 10 БРЭМ в год, при этом не снижая объемов и качества ремонта танков.Как заявили на заводе, БРЭМ создана в инициативном порядке на собственные средства. "Лев" представляет собой аналог советской машины БРЭМ-1 и создан на основе танка Т-72. Главное отличие БРЭМ "Лев" от своего советского аналога, по заявлению разработчиков, это отсутствие комплектующих советского и российского производства.- подчеркнул Андрощук.Разработка львовских конструкторов способна эвакуировать и буксировать неисправную военную технику в полевых условиях. Для защиты имеется пулемет. Экипаж три человека.