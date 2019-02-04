Боеголовка W76-2. Средство сдерживания или угроза миру?
Соединенные Штаты продолжают обновлять свои стратегические ядерные силы, в том числе путем модернизации имеющихся специальных боевых блоков и производства новых. Согласно сообщениям последних дней, уже подготовлено и запущено производство новой боевой части, предлагаемой для использования на баллистических ракетах подводных лодок. Новейшие изделия типа W76-2 в скором будущем должны попасть в войска и обеспечить перевооружение. При этом сам факт их появления, а также характерные особенности конструкции и возможности становятся поводом для критики и обвинений.
Новейшее американское изделие W76-2 представляет собой термоядерную боевую часть малой мощности. Она предназначается для использования в составе боевых блоков баллистических ракет подводных лодок и фактически является заменой для более старых боезарядов W76-1. Характерной особенностью нового оружия является сокращенная мощность его заряда. Существующие серийные боезаряды W76-1 имеют расчетную мощность 100 кт. Для новой боеголовки W76-2 этот параметр определяется в 5-7 кт.
Интересен тот факт, что процесс разработки и запуска производства нового боевого блока занял менее года. Проектирование изделия W76-2 было запущено в апреле прошлого года соответствующим указом президента США Дональда Трампа. В соответствии с этим документом, министерство энергетики и Национальное управление ядерной безопасности получали дополнительное финансирование в размере 65 млн долларов. Эти деньги следовало потратить на разработку новой модификации существующей боевой части W76-1, имеющей характерные особенности и отличия.
В дальнейшем появлялись различные сведения о ходе проекта и о сроках его завершения. Согласно прошлогодним данным, новое оружие должно было появиться в течение нескольких следующих месяцев. При этом речь шла не просто о завершении проекта, но и о запуске производства серийных изделий. Первые W76-2 планировалось изготовить и передать заказчику в течение 2019 финансового года – т.е. до октября 2019-го календарного.
Несколько дней назад появились новые сообщения о ходе проекта W76-2. 28 января Национальное управление ядерной безопасности США официально объявило о запуске серийного производства новых боезарядов. Сборкой таких изделий занимается завод Pantex Plant (шт. Техас) – одно из ведущих предприятий американской ядерной отрасли. До конца текущего финансового года он должен изготовить и передать заказчику первую партию боеголовок. Размеры и стоимость этой партии не уточнялись. В следующем финансовом году завод «Пантекс» должен будет запустить полномасштабное серийное производство.
При производстве новых боезарядов W76-2 будут использоваться узлы и агрегаты существующих W76-1, что в известной мере упростит и удешевит начатую программу. Поставки нового оружия будут продолжаться до 2024 финансового года. По некоторым данным, за это время Пентагон планирует провести едва ли не полную замену изделий существующих модификаций. Впрочем, возможен и другой вариант развития событий, при котором на вооружении будут присутствовать как сравнительно мощные W76-1, так и более слабые W76-2.
Все изделия W76-2 будут передаваться военно-морским силам США. Они будут монтироваться на модернизируемых боевых блоках, предназначенных для установки на ракеты Trident II. Одна такая баллистическая ракета способна нести до 14 боевых блоков с маломощными зарядами семейства W76. В настоящее время единственными носителями ракет Trident II в составе ВМС США являются атомные подлодки проекта Ohio. В будущем такое оружие получат АПЛ типа Columbia. Также ракеты американского производства используются Королевским ВМФ Великобритании, но американское руководство пока не уточняло, планирует ли передавать боезаряды W76-2 дружественному государству.
К сожалению, основная часть технической информации по проектам семейства W76 остается неизвестной. По известным данным, боевые части этой линейки, в том числе новейшая W76-2, имеют массу не более 160-165 кг, а их габариты допускают установку в компактном боевом блоке типа Mk 4 / Mk 4A, совместимом с существующими баллистическими ракетами. За счет переработки основного термоядерного заряда мощность изделия W76-2 сокращена до 5-7 кт ТНТ. По мнению американских стратегов, эта особенность боезаряда должна давать ему особые возможности.
***
Формальным поводом для разработки нового термоядерного боезаряда W76-2 стали опасения американской администрации, связанные с российскими арсеналами тактического ядерного оружия. Пентагон и Белый дом полагают, что в случае начала крупного военного конфликта Россия может использовать свое количественное превосходство в ТЯО, применив его против различных целей на актуальных театрах военных действий.
Ранее утверждалось, что появление маломощного термоядерного заряда, совместимого с существующими средствами доставки стратегического класса, позволит сократить имеющийся разрыв и повысить возможности ядерных сил США по сдерживанию России. Предполагается, что наличие таких вооружений сможет остановить вероятного противника. Он не сумеет реализовать свое преимущество в ТЯО и сохранить ограниченный уровень ядерной эскалации, поскольку у Соединенных Штатов теперь имеется более гибкий инструмент сдерживания и ответного удара.
Фактически ракеты подводных лодок с боеголовками типа W76-2 рассматриваются в качестве универсального ударного инструмента. При применении противником тактического ядерного оружия на том или ином ТВД ракеты «Трайдент-II» с новыми зарядами могут использоваться для ответных ударов. В случае полномасштабной ядерной войны эти ракеты можно будет применить в исходной роли стратегического вооружения. В итоге подлодка с ракетами превращается в универсальную ударную систему тактического и стратегического уровня, имеющую больший потенциал в контексте сдерживания противника.
Также проект W76-2 решает задачи разумного распоряжения имеющимися вооружениями. Насколько известно, производство боезарядов с нуля не планируется. Новые изделия будут выпускать путем переделки существующих боевых частей типа W76-1. Таким образом, существующие изделия пройдут необходимое обслуживание, ремонт и модернизацию. После этого они смогут продолжать службу, показывая новые характеристики и имея иные возможности.
***
Еще в прошлом году решение о создании перспективного термоядерного боезаряда малой мощности подверглось критике. Неудобные вопросы, опасения и обвинения звучали как в самих Соединенных Штатах, так и за их пределами. Впрочем, администрация президента Д. Трампа, Национальное управление ядерной безопасности и Пентагон предпочли не вступать в споры и лишь объявляли о своих планах или действиях.
Первыми на указ о создании изделия W76-2 ожидаемо отреагировали американские политики. Часть законодателей и представителей других организаций выразила несогласие с предложенным способом развития ядерных сил и средств сдерживания. Кроме того, не остались в стороне противники Д. Трампа, хотя в их случае запуск перевооружения был лишь очередным поводом для агрессивной критики в сторону президента.
Изделие W76-2 разрабатывалось для сдерживания России, в связи с чем планы Вашингтона прокомментировала Москва. Еще прошлой весной российское министерство иностранных дел осудило намерения США. Российская сторона полагает, что разработка новых образцов ядерного вооружения пониженной мощности не способствует стратегической безопасности и даже угрожает ей. Предполагается, что появление таких боеприпасов понижает порог применения ядерного оружия. Как следствие, повышаются риски ядерного конфликта.
30 января новости о запуске серийного производства зарядов W76-2 прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров. Он напомнил о прошлогодних событиях и российской реакции на них, а также развил уже известные тезисы. С. Лавров отметил, что последние события перевели сложившееся положение «на язык практических действий». Такие шаги со стороны США не добавляют безопасности современному миру. Также российский министр поднял тему международной реакции на действия Вашингтона. По его словам, Москва ждет реакцию европейских государств.
***
Следует отметить, что новая программа производства ядерного оружия не появилась на ровном месте. Актуальный проект W76-2 представляет собой новый вариант дальнейшего развития уже существующих и известных разработок. Базовая боеголовка модели W76 (также известен индекс W76-0) была разработана и поставлена в серию еще в конце семидесятых годов. Производство стартовало в 1978 году и продолжалось до 1987-го. Согласно открытым данным, американская промышленность произвела порядка 3400 термоядерных зарядов, предназначавшихся для баллистических ракет подводных лодок.
В конце девяностых годов самым старым изделиям W76 исполнилось 20 лет – их сроки хранения подошли к концу. В связи с этим была запущена программа продления жизненного цикла оружия, продолжающаяся до сих пор. Проект модернизации W76-1 предусматривал установку термоядерного заряда в новый корпус с усовершенствованными системами управления и средствами безопасности. Согласно изначальным планам, модернизацию до W76-1 должны были пройти только 800 изделий W76-0. Впоследствии заказ увеличили до 2 тысяч.
Серийная модернизация боеприпасов по новому проекту началась в 2008 году. Согласно прошлогодним планам, программа должна была завершиться в 2019 финансовом году. Эти планы были успешно реализованы: последняя боевая часть W76-1 покинула сборочный цех Pantex Plant в декабре 2018 года. Выполнение этих работ позволяет продолжать эксплуатацию имеющихся боевых частей в течение нескольких следующих десятилетий.
Основной целью проекта W76-1 было продление сроков службы боеприпасов, обеспечиваемое ремонтом и применением новых компонентов. Последний проект W76-2 помимо этих задач призван решить вопрос повышения гибкости применения. Именно с этой целью мощность взрыва предлагается снизить в 15-20 раз в сравнении с предыдущими модификациями. При этом, как и ранее, изделие W76-2 выполняется путем перестройки оружия старой модификации. Первые результаты нового проекта появятся в течение нескольких следующих месяцев.
Пентагон пока не называл требуемое количество термоядерных боеприпасов типа W76-2. При этом очевидно, что даже теоретически возможное число таких изделий не может превышать общие объемы выпуска базовых зарядов типа W76 в семидесятых и восьмидесятых годах. Кроме того, количество необходимых боевых частей сокращается в связи с их специфическим предназначением.
***
Согласно официальным данным Вашингтона, новое термоядерное оружие создается как более эффективный инструмент сдерживания вероятного противника в лице России. Считается, что маломощные боевые блоки W76-2 смогут стать ответом на российские преимущества в сфере тактического ядерного оружия, а также расширят круг задач морской компоненты стратегических ядерных сил. Кроме того, их производство позволит продлить сроки службы уже существующих изделий.
Россия, для сдерживания которой создаются W76-2, считает это оружие угрозой миру. По мнению Москвы, наличие маломощных ядерных или термоядерных систем понижает порог применения такого оружия. Использование таких систем в боевой обстановке может привести к предсказуемым негативным последствиям.
Вашингтон ожидаемо не реагирует на критику со стороны Москвы и продолжает выполнять задуманное. За последний год была выполнена разработка нового проекта, и предприятие «Пантекс» освоило выпуск готовых изделий. Сборка новейших боевых частей W76-2, несмотря на все возмущения и критику, стартовала. До октября этого года первые изделия нового типа отправятся в арсеналы военно-морских сил США. В связи с этим актуальность приобретает новый вопрос. Чем же окажутся новые термоядерные боезаряды: средством сдерживания, проявлением экономии или реальной угрозой миру?
По материалам сайтов:
http://energy.gov/nnsa
https://defense.gov/
https://businessinsider.com/
https://defensenews.com/
https://tass.ru/
http://arms-expo.ru/
https://fas.org/
https://globalsecurity.org/
Новейшее американское изделие W76-2 представляет собой термоядерную боевую часть малой мощности. Она предназначается для использования в составе боевых блоков баллистических ракет подводных лодок и фактически является заменой для более старых боезарядов W76-1. Характерной особенностью нового оружия является сокращенная мощность его заряда. Существующие серийные боезаряды W76-1 имеют расчетную мощность 100 кт. Для новой боеголовки W76-2 этот параметр определяется в 5-7 кт.
Интересен тот факт, что процесс разработки и запуска производства нового боевого блока занял менее года. Проектирование изделия W76-2 было запущено в апреле прошлого года соответствующим указом президента США Дональда Трампа. В соответствии с этим документом, министерство энергетики и Национальное управление ядерной безопасности получали дополнительное финансирование в размере 65 млн долларов. Эти деньги следовало потратить на разработку новой модификации существующей боевой части W76-1, имеющей характерные особенности и отличия.
В дальнейшем появлялись различные сведения о ходе проекта и о сроках его завершения. Согласно прошлогодним данным, новое оружие должно было появиться в течение нескольких следующих месяцев. При этом речь шла не просто о завершении проекта, но и о запуске производства серийных изделий. Первые W76-2 планировалось изготовить и передать заказчику в течение 2019 финансового года – т.е. до октября 2019-го календарного.
Несколько дней назад появились новые сообщения о ходе проекта W76-2. 28 января Национальное управление ядерной безопасности США официально объявило о запуске серийного производства новых боезарядов. Сборкой таких изделий занимается завод Pantex Plant (шт. Техас) – одно из ведущих предприятий американской ядерной отрасли. До конца текущего финансового года он должен изготовить и передать заказчику первую партию боеголовок. Размеры и стоимость этой партии не уточнялись. В следующем финансовом году завод «Пантекс» должен будет запустить полномасштабное серийное производство.
При производстве новых боезарядов W76-2 будут использоваться узлы и агрегаты существующих W76-1, что в известной мере упростит и удешевит начатую программу. Поставки нового оружия будут продолжаться до 2024 финансового года. По некоторым данным, за это время Пентагон планирует провести едва ли не полную замену изделий существующих модификаций. Впрочем, возможен и другой вариант развития событий, при котором на вооружении будут присутствовать как сравнительно мощные W76-1, так и более слабые W76-2.
Все изделия W76-2 будут передаваться военно-морским силам США. Они будут монтироваться на модернизируемых боевых блоках, предназначенных для установки на ракеты Trident II. Одна такая баллистическая ракета способна нести до 14 боевых блоков с маломощными зарядами семейства W76. В настоящее время единственными носителями ракет Trident II в составе ВМС США являются атомные подлодки проекта Ohio. В будущем такое оружие получат АПЛ типа Columbia. Также ракеты американского производства используются Королевским ВМФ Великобритании, но американское руководство пока не уточняло, планирует ли передавать боезаряды W76-2 дружественному государству.
К сожалению, основная часть технической информации по проектам семейства W76 остается неизвестной. По известным данным, боевые части этой линейки, в том числе новейшая W76-2, имеют массу не более 160-165 кг, а их габариты допускают установку в компактном боевом блоке типа Mk 4 / Mk 4A, совместимом с существующими баллистическими ракетами. За счет переработки основного термоядерного заряда мощность изделия W76-2 сокращена до 5-7 кт ТНТ. По мнению американских стратегов, эта особенность боезаряда должна давать ему особые возможности.
***
Формальным поводом для разработки нового термоядерного боезаряда W76-2 стали опасения американской администрации, связанные с российскими арсеналами тактического ядерного оружия. Пентагон и Белый дом полагают, что в случае начала крупного военного конфликта Россия может использовать свое количественное превосходство в ТЯО, применив его против различных целей на актуальных театрах военных действий.
Ранее утверждалось, что появление маломощного термоядерного заряда, совместимого с существующими средствами доставки стратегического класса, позволит сократить имеющийся разрыв и повысить возможности ядерных сил США по сдерживанию России. Предполагается, что наличие таких вооружений сможет остановить вероятного противника. Он не сумеет реализовать свое преимущество в ТЯО и сохранить ограниченный уровень ядерной эскалации, поскольку у Соединенных Штатов теперь имеется более гибкий инструмент сдерживания и ответного удара.
Фактически ракеты подводных лодок с боеголовками типа W76-2 рассматриваются в качестве универсального ударного инструмента. При применении противником тактического ядерного оружия на том или ином ТВД ракеты «Трайдент-II» с новыми зарядами могут использоваться для ответных ударов. В случае полномасштабной ядерной войны эти ракеты можно будет применить в исходной роли стратегического вооружения. В итоге подлодка с ракетами превращается в универсальную ударную систему тактического и стратегического уровня, имеющую больший потенциал в контексте сдерживания противника.
Также проект W76-2 решает задачи разумного распоряжения имеющимися вооружениями. Насколько известно, производство боезарядов с нуля не планируется. Новые изделия будут выпускать путем переделки существующих боевых частей типа W76-1. Таким образом, существующие изделия пройдут необходимое обслуживание, ремонт и модернизацию. После этого они смогут продолжать службу, показывая новые характеристики и имея иные возможности.
***
Еще в прошлом году решение о создании перспективного термоядерного боезаряда малой мощности подверглось критике. Неудобные вопросы, опасения и обвинения звучали как в самих Соединенных Штатах, так и за их пределами. Впрочем, администрация президента Д. Трампа, Национальное управление ядерной безопасности и Пентагон предпочли не вступать в споры и лишь объявляли о своих планах или действиях.
Первыми на указ о создании изделия W76-2 ожидаемо отреагировали американские политики. Часть законодателей и представителей других организаций выразила несогласие с предложенным способом развития ядерных сил и средств сдерживания. Кроме того, не остались в стороне противники Д. Трампа, хотя в их случае запуск перевооружения был лишь очередным поводом для агрессивной критики в сторону президента.
Изделие W76-2 разрабатывалось для сдерживания России, в связи с чем планы Вашингтона прокомментировала Москва. Еще прошлой весной российское министерство иностранных дел осудило намерения США. Российская сторона полагает, что разработка новых образцов ядерного вооружения пониженной мощности не способствует стратегической безопасности и даже угрожает ей. Предполагается, что появление таких боеприпасов понижает порог применения ядерного оружия. Как следствие, повышаются риски ядерного конфликта.
30 января новости о запуске серийного производства зарядов W76-2 прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров. Он напомнил о прошлогодних событиях и российской реакции на них, а также развил уже известные тезисы. С. Лавров отметил, что последние события перевели сложившееся положение «на язык практических действий». Такие шаги со стороны США не добавляют безопасности современному миру. Также российский министр поднял тему международной реакции на действия Вашингтона. По его словам, Москва ждет реакцию европейских государств.
***
Следует отметить, что новая программа производства ядерного оружия не появилась на ровном месте. Актуальный проект W76-2 представляет собой новый вариант дальнейшего развития уже существующих и известных разработок. Базовая боеголовка модели W76 (также известен индекс W76-0) была разработана и поставлена в серию еще в конце семидесятых годов. Производство стартовало в 1978 году и продолжалось до 1987-го. Согласно открытым данным, американская промышленность произвела порядка 3400 термоядерных зарядов, предназначавшихся для баллистических ракет подводных лодок.
В конце девяностых годов самым старым изделиям W76 исполнилось 20 лет – их сроки хранения подошли к концу. В связи с этим была запущена программа продления жизненного цикла оружия, продолжающаяся до сих пор. Проект модернизации W76-1 предусматривал установку термоядерного заряда в новый корпус с усовершенствованными системами управления и средствами безопасности. Согласно изначальным планам, модернизацию до W76-1 должны были пройти только 800 изделий W76-0. Впоследствии заказ увеличили до 2 тысяч.
Серийная модернизация боеприпасов по новому проекту началась в 2008 году. Согласно прошлогодним планам, программа должна была завершиться в 2019 финансовом году. Эти планы были успешно реализованы: последняя боевая часть W76-1 покинула сборочный цех Pantex Plant в декабре 2018 года. Выполнение этих работ позволяет продолжать эксплуатацию имеющихся боевых частей в течение нескольких следующих десятилетий.
Основной целью проекта W76-1 было продление сроков службы боеприпасов, обеспечиваемое ремонтом и применением новых компонентов. Последний проект W76-2 помимо этих задач призван решить вопрос повышения гибкости применения. Именно с этой целью мощность взрыва предлагается снизить в 15-20 раз в сравнении с предыдущими модификациями. При этом, как и ранее, изделие W76-2 выполняется путем перестройки оружия старой модификации. Первые результаты нового проекта появятся в течение нескольких следующих месяцев.
Пентагон пока не называл требуемое количество термоядерных боеприпасов типа W76-2. При этом очевидно, что даже теоретически возможное число таких изделий не может превышать общие объемы выпуска базовых зарядов типа W76 в семидесятых и восьмидесятых годах. Кроме того, количество необходимых боевых частей сокращается в связи с их специфическим предназначением.
***
Согласно официальным данным Вашингтона, новое термоядерное оружие создается как более эффективный инструмент сдерживания вероятного противника в лице России. Считается, что маломощные боевые блоки W76-2 смогут стать ответом на российские преимущества в сфере тактического ядерного оружия, а также расширят круг задач морской компоненты стратегических ядерных сил. Кроме того, их производство позволит продлить сроки службы уже существующих изделий.
Россия, для сдерживания которой создаются W76-2, считает это оружие угрозой миру. По мнению Москвы, наличие маломощных ядерных или термоядерных систем понижает порог применения такого оружия. Использование таких систем в боевой обстановке может привести к предсказуемым негативным последствиям.
Вашингтон ожидаемо не реагирует на критику со стороны Москвы и продолжает выполнять задуманное. За последний год была выполнена разработка нового проекта, и предприятие «Пантекс» освоило выпуск готовых изделий. Сборка новейших боевых частей W76-2, несмотря на все возмущения и критику, стартовала. До октября этого года первые изделия нового типа отправятся в арсеналы военно-морских сил США. В связи с этим актуальность приобретает новый вопрос. Чем же окажутся новые термоядерные боезаряды: средством сдерживания, проявлением экономии или реальной угрозой миру?
По материалам сайтов:
http://energy.gov/nnsa
https://defense.gov/
https://businessinsider.com/
https://defensenews.com/
https://tass.ru/
http://arms-expo.ru/
https://fas.org/
https://globalsecurity.org/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- US Navy
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