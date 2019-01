В США объявили о причине развала СССР

В Соединённых Штатах Америки представили очередное мнение о том, что явилось причиной развала Советского Союза. Издание «We Are The Mighty», которое отмечается публикацией весьма сомнительных мнений по целому ряду геополитических вопросов, а также аспектов мировой истории, публикует материал, в котором говорится, что главной причиной развала СССР сталаПустые полки советских магазинов в позднюю перестроечную эпоху американский журнал назвал «смертельным оружием для СССР». Также добавлено, что Страна советов обладала всеми возможностями, чтобы «смести всю американскую систему», но вместо этого «рассыпалась сама».На самом деле эксперты издания, заявляя о нехватке продовольствия в СССР как основном факторе распада страны, расписываются в своём слабом знании поздней советской истории. Ведь тут нужно задавать вопрос, как же так вышло, что в богатейшей стране мира полки магазинов вдруг стали пусты, хотя продовольственные склады буквально ломились от товаров? Об этом говорят многочисленные архивные свидетельства.Другими словами, сама нехватка продуктов для народа была создана искусственно, именно с целью вызвать недовольство и чувство апатии большинства к тому, что происходило в тот момент с самой страной.Кстати, "We Are The Mighty" – то самое издание, которое не так давно выдало материал о «кремлёвском фейке». В издании утверждалось, что никакого современного оружия («Пересветов» и «Авангардов») у России нет. Если «экспертам» из США так удобнее, то пусть "нет". Почему же тогда Конгресс озаботился новейшими российскими разработками и готов выделить средства на противодействие "новой российской угрозе"?