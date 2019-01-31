У берегов Крыма провели разведку сразу несколько самолётов США
Сразу три американских самолета провели в среду многочасовую разведку у побережья Крыма, передает РИА Новости.
Первым над акваторией Черного моря появился самолет-разведчик ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14841. Самолет взлетел с аэродрома базы Суда-Бей на острове Крит в 08:25 мск. Позднее к нему с авиабазы Милденхолл (Британия) был отправлен для дозаправки воздушный танкер Boeing KC-135R.
В 09:20 мск с греческой базы поднялся второй самолет радиоэлектронной разведки – Lockheed ЕР-3Е ВМС США. Бортовой номер 157316.
Затем с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия взлетел противолодочный самолет американских ВМС Boeing P-8A Poseidon с номером 168857.
Таким образом, в 11:40 у берегов Крымского острова курсировали уже 3 разведывательных самолета: один борт ВВС США и два борта ВМС США. Они несколько раз совершили облет южных границ России.
В общей сложности разведка длилась около 8 часов.
В последние годы активность американских и европейских самолетов-разведчиков у российских границ резко увеличилась. По данным Минобороны РФ, в 2018 году российские ВКС обнаружили и сопроводили около 3 тыс. иностранных военных летательных аппаратов, из которых более тысячи – самолеты-разведчики. При этом особое внимание уделялось южным границам России, в том числе Крыму.
Как ранее заявлял Сергей Шойгу, мощная межвидовая группировка войск, созданная на Крымском полуострове, «не оставляет ни единого шанса» для потенциальных попыток посягнуть на территорию РФ и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности всего государства.
Первым над акваторией Черного моря появился самолет-разведчик ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14841. Самолет взлетел с аэродрома базы Суда-Бей на острове Крит в 08:25 мск. Позднее к нему с авиабазы Милденхолл (Британия) был отправлен для дозаправки воздушный танкер Boeing KC-135R.
В 09:20 мск с греческой базы поднялся второй самолет радиоэлектронной разведки – Lockheed ЕР-3Е ВМС США. Бортовой номер 157316.
Затем с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия взлетел противолодочный самолет американских ВМС Boeing P-8A Poseidon с номером 168857.
Таким образом, в 11:40 у берегов Крымского острова курсировали уже 3 разведывательных самолета: один борт ВВС США и два борта ВМС США. Они несколько раз совершили облет южных границ России.
В общей сложности разведка длилась около 8 часов.
В последние годы активность американских и европейских самолетов-разведчиков у российских границ резко увеличилась. По данным Минобороны РФ, в 2018 году российские ВКС обнаружили и сопроводили около 3 тыс. иностранных военных летательных аппаратов, из которых более тысячи – самолеты-разведчики. При этом особое внимание уделялось южным границам России, в том числе Крыму.
Как ранее заявлял Сергей Шойгу, мощная межвидовая группировка войск, созданная на Крымском полуострове, «не оставляет ни единого шанса» для потенциальных попыток посягнуть на территорию РФ и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности всего государства.
- Использованы фотографии:
- http://airwar.ru, https://twitter.com
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