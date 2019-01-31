ВМС США заявили о списании последних палубных истребителей F/A-18C Hornet
Военно-морские силы США приняли решение об окончательном списании последних палубных истребителей F/A-18C Hornet. 1 февраля этого года американский флот проведет торжественную церемонию прощания с последними самолетами этой модели, передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com.
F/A-18C Hornet - американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах, был основным самолетом Военно-морских сил США до конца 90-х годов прошлого века, когда американский флот начал получать глубоко модернизированную версию истребителя F/A-18, более известного как Super Hornet. Новые "Супер Шершни" начали постепенно вытеснять устаревающие самолеты и к настоящему моменту в ВМС США осталась всего одна действующая 34-я эскадрилья Blue Blasters (Strike Fighter Squadron 34), которая эксплуатировала старые "Шершни". Теперь принято решение о перевооружении и их на модернизированные самолеты.
Замена последних F/A-18C Hornet в ВМС США на F/A-18 Super Hornet, не говорит о том, что самолет окончательно списывается со счетов. Простых "Шершней" убирают из действующих подразделений, но оставляют на службе в резервных подразделениях американского флота. Кроме того, Корпус морской пехоты США, на вооружении которого также стоят F/A-18C Hornet, вообще не собирается от них отказываться, а даже заказал глубокую модернизацию, в ходе которой самолеты получат РЛС с АФАР.
F/A-18C эскадрильи Blue Blasters
F/A-18C Hornet - американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах, был основным самолетом Военно-морских сил США до конца 90-х годов прошлого века, когда американский флот начал получать глубоко модернизированную версию истребителя F/A-18, более известного как Super Hornet. Новые "Супер Шершни" начали постепенно вытеснять устаревающие самолеты и к настоящему моменту в ВМС США осталась всего одна действующая 34-я эскадрилья Blue Blasters (Strike Fighter Squadron 34), которая эксплуатировала старые "Шершни". Теперь принято решение о перевооружении и их на модернизированные самолеты.
Замена последних F/A-18C Hornet в ВМС США на F/A-18 Super Hornet, не говорит о том, что самолет окончательно списывается со счетов. Простых "Шершней" убирают из действующих подразделений, но оставляют на службе в резервных подразделениях американского флота. Кроме того, Корпус морской пехоты США, на вооружении которого также стоят F/A-18C Hornet, вообще не собирается от них отказываться, а даже заказал глубокую модернизацию, в ходе которой самолеты получат РЛС с АФАР.
- Использованы фотографии:
- navaltoday.com
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