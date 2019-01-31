В президентской гонке на Украине сменился лидер
Президентский рейтинг на Украине возглавил шоумен Владимир Зеленский, действующий президент несколько улучшил свои позиции, сообщает ТАСС со ссылкой на итоги проведенного опроса.
Так, по версии социологической группы «Рейтинг», Зеленского в настоящее время поддерживают 19% опрошенных. По данным же исследователей из Киевского международного института социологии, рейтинг артиста еще выше – 23%.
Насчет второго места мнения социологов разошлись: группа «Рейтинг» отдает его Юлии Тимошенко (18,2%), тогда как Киевский институт – действующему президенту, при этом Порошенко набирает 16,4% голосов, а Тимошенко – 15,7%.
Это значительное событие для Украины, поскольку в течение более полугода неизменным лидером всех опросов была Тимошенко.
Сама пятерка лидеров не изменилась: на четвертое место вышел Юрия Бойко («Оппозиционная платформа – За жизнь») и на пятое – Анатолий Гриценко (экс-министр обороны).
При этом социологи единодушно отмечают, что наибольший потенциал роста доверия избирателей у Зеленского.
По словам социологов, Зеленский имеет относительно высокие электоральные показатели среди избирателей юга и востока Украины, в столице он делит первенство с Порошенко, а в Донбассе – с Бойко. У Тимошенко неплохие показатели в центре и на севере стран, на западе она делит лидерство с Петром Порошенко.
Украинские политологи в целом не верят в победу шоумена Зеленского, полагая, что его кандидатура сможет лишь оттянуть голоса у других кандидатов. Вместе с тем они отмечают, что украинский народ настолько устал от нынешних политических лидеров, что нельзя исключать никаких сюрпризов. Так что президент из комедийного сериала вполне может стать настоящим главой государства.
Так, по версии социологической группы «Рейтинг», Зеленского в настоящее время поддерживают 19% опрошенных. По данным же исследователей из Киевского международного института социологии, рейтинг артиста еще выше – 23%.
Насчет второго места мнения социологов разошлись: группа «Рейтинг» отдает его Юлии Тимошенко (18,2%), тогда как Киевский институт – действующему президенту, при этом Порошенко набирает 16,4% голосов, а Тимошенко – 15,7%.
Это значительное событие для Украины, поскольку в течение более полугода неизменным лидером всех опросов была Тимошенко.
Сама пятерка лидеров не изменилась: на четвертое место вышел Юрия Бойко («Оппозиционная платформа – За жизнь») и на пятое – Анатолий Гриценко (экс-министр обороны).
При этом социологи единодушно отмечают, что наибольший потенциал роста доверия избирателей у Зеленского.
По словам социологов, Зеленский имеет относительно высокие электоральные показатели среди избирателей юга и востока Украины, в столице он делит первенство с Порошенко, а в Донбассе – с Бойко. У Тимошенко неплохие показатели в центре и на севере стран, на западе она делит лидерство с Петром Порошенко.
Украинские политологи в целом не верят в победу шоумена Зеленского, полагая, что его кандидатура сможет лишь оттянуть голоса у других кандидатов. Вместе с тем они отмечают, что украинский народ настолько устал от нынешних политических лидеров, что нельзя исключать никаких сюрпризов. Так что президент из комедийного сериала вполне может стать настоящим главой государства.
- Использованы фотографии:
- https://tv.ua
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