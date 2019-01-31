Волкер: США и ЕС применят меры к России в случае отказа освободить моряков

Не существенно, кто ответственен за произошедшее в Керченском проливе, но желательно ввести против России новые санкции, а с самой России потребовать немедленного освобождения украинских кораблей и моряков. Россия должна сесть за стол переговоров

Соединенные Штаты совместно с Евросоюзом рассматривают возможность введения против России дополнительных мер, в случае не выполнения Москвой требований освобождения украинских моряков, незаконно задержанных в Керченском проливе, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.По его словам, как Вашингтон, так и Брюссель рассматривают, какие дополнительные меры необходимо будет применить против России, в случае отказа освободить моряков. Кроме этого, Соединенные Штаты поддерживают предложение Германии и Франции о направлении наблюдателей в Керченский пролив для проведения мониторинга ситуации, сложившейся в данном районе по причине "агрессивных действий России".Однако, еще в среду, замглавы МИД РФ Григорий Карасин полностью исключил направление в данный район каких-либо международных миссий. Он пояснил, что Россия никому и никогда не обещала направления мониторинговых комиссий в район Керченского пролива. Было личное предложение Владимира Путина канцлеру Германии Ангеле Меркель о том, что если они хотят, то могут направить туда группу, чтобы посмотреть, как на самом деле идут дела в Керченском проливе. Откуда там взялась Франция, да еще многосторонний формат мониторинга, неизвестно, но никто не пойдет на поводу у США и Украины, пытаясь раздуть одиночную поездку до полномасштабной, долгосрочной миссии.Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер не первый раз выступает с заявлением о необходимости введения дополнительных санкций в отношении России из-за провокации Украины в Керченском проливе. Еще в начале декабря прошлого года он призывал Европу рассмотреть введение ограничительных мер против Москвы, при этом добавив, что "считает несущественным вопрос", кто на самом деле виноват в инциденте.- подчеркнул он.