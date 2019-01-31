В СМИ появились данные о "таинственном" рейсе в Венесуэлу и обратно
Появились подробности о «таинственном» авиарейсе, осуществлённом самолётом "Boeing 777" из Москвы в Каракас и обратно. Напомним, что речь идёт о рейсе, который, как ранее объявили отдельные западные СМИ, в столицу Венесуэлы перевозил «около 400 российских наёмников», а обратно «вывез 20 тонн венесуэльского золота». Причём «российских наёмников», как ранее было объявлено, из Москвы перевозили через Кубу.
О том, каким образом в самолёте «разместились 400 наёмников с оружием», не сообщалось.
Теперь в сети опубликованы комментарии представителя авиакомпании, которой этот «Боинг» принадлежит. В Nordwind Airlines отметили, что не комментируют, кто находился на борту самолёта, но при этом могут однозначно заявить, что речь идёт «о пассажирах». Добавлено, что никакого золота из Венесуэлы в Москву самолёт не вывозил по той простой причине, что это не транспортный, а пассажирский авиалайнер.
Напомним, что ранее самолёт был сфотографирован в аэропорту венесуэльской столицы, причём комментарии в западных СМИ были следующими: «Что делает в Каракасе этот авиалайнер, если между Россией и Венесуэлой нет официального прямого пассажирского сообщения?»
Между тем, появление бортов иных государств в аэропорту того же Каракаса, у западных СМИ почему-то никаких вопросов не вызывает. Как не вызывает вопросов и то, на каком основании "самопровозглашенца" можно признавать главой государства и передавать ему замороженные госактивы.
Тем временем в Европарламенте ещё до истечения срока установленного евролидерами "ультиматума" решил признать Хуана Гуаидо врио президента Венесуэлы. Фактически расписались в том, что не готовы сдержать слово даже о 8 сутках "ультиматума".
О том, каким образом в самолёте «разместились 400 наёмников с оружием», не сообщалось.
Теперь в сети опубликованы комментарии представителя авиакомпании, которой этот «Боинг» принадлежит. В Nordwind Airlines отметили, что не комментируют, кто находился на борту самолёта, но при этом могут однозначно заявить, что речь идёт «о пассажирах». Добавлено, что никакого золота из Венесуэлы в Москву самолёт не вывозил по той простой причине, что это не транспортный, а пассажирский авиалайнер.
Напомним, что ранее самолёт был сфотографирован в аэропорту венесуэльской столицы, причём комментарии в западных СМИ были следующими: «Что делает в Каракасе этот авиалайнер, если между Россией и Венесуэлой нет официального прямого пассажирского сообщения?»
Между тем, появление бортов иных государств в аэропорту того же Каракаса, у западных СМИ почему-то никаких вопросов не вызывает. Как не вызывает вопросов и то, на каком основании "самопровозглашенца" можно признавать главой государства и передавать ему замороженные госактивы.
Тем временем в Европарламенте ещё до истечения срока установленного евролидерами "ультиматума" решил признать Хуана Гуаидо врио президента Венесуэлы. Фактически расписались в том, что не готовы сдержать слово даже о 8 сутках "ультиматума".
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/NordwindAirlinesOfficial
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