Минобороны Индии заказывает у РФ комплектующие на 18 Су-30МКИ

Сегодня в индийских СМИ опубликован материал, в котором говорится об обращении Минобороны страны к России с просьбой предоставить концерну HAL необходимые комплектующие и сырьё для дополнительного производства самолётов Су-30МКИ. Сырьё и комплектующие индийские партнёры просят поставить на авиастроительное предприятие HAL, которое располагается в Нашике.Напомним, что между Россией и Индией ранее были заключены договорённости о лицензированном производстве истребителей Су-30МКИ на индийских мощностях. Для этого Россия транспортирует в Индию необходимые комплектующие, а с недавних пор и сырьё, из которого в Индии производятся те или иные составные части истребителей «Сухого».В индийских СМИ отмечено, что производство новой эскадрильи Су-30МКИ для нужд ВВС Индии может начаться в 2020 году. Это станет существенным подспорьем для HAL, который испытывает серьёзные финансовые трудности. Трудности эти связаны в том числе и с тем, что власти Индии ранее отказались от кооперации с Россией по вопросу создания истребителя пятого поколения (речь о FGFA).Сообщается, что Минобороны Индии собирается потратить на реализацию заказа 18-ти боевых самолётов примерно 58,5 млрд рупий (около 54,3 млрд рублей).Сделка HAL с Россией реализуется в рамках нацпрограммы «Make in India».