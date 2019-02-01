Выставка «Иктидар-40». Новинки иранской оборонной промышленности
Несмотря на известные сложности, Иран сумел построить достаточно мощную и развитую оборонную промышленность, способную решать актуальные задачи. Иранские предприятия регулярно представляют свои новые разработки всех основных классов, и на днях состоялась очередная «премьера» нескольких перспективных изделий. 30 января в Тегеране открылась военно-техническая выставка «Иктидар-40», посвященная 40-летию исламской революции. В рамках этого мероприятия иранская промышленность показала как уже известные, так и совершенно новые образцы.
В ходе церемонии открытия выставки «Иктидар-40» прозвучали любопытные заявления. Начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана дивизионный генерал Мухаммад Бакери рассказал, что на выставке демонстрируется 500 образцов вооружения и военной техники исключительно иранской разработки и производства. При этом он отметил, что речь идет лишь о части оборонного могущества страны. Генерал указал на тот факт, что на выставке представлены отечественные разработки во всех основных областях военного дела, от стрелкового оружия до ракет разных классов.
БПЛА "Сагех" - одна из самых интересных иранских разработок. Фото Imp-navigator.livejournal.com
Выставка демонстрирует способность иранской промышленности создавать и производить различные образцы продукции военного назначения. По словам М. Бакери, предприятия со своими продуктами готовы выйти на международный рынок вооружений.
Беспилотные новинки
Начальник Генштаба в своем выступлении указал, что Иран в настоящее время входит в число мировых лидеров в области беспилотных летательных аппаратов. Действительно, на выставке «Иктидар-40» присутствует масса БПЛА иранского производства, разработанных самостоятельно или скопированных с зарубежных образцов. Значительная часть таких изделий уже известна зарубежным специалистам и публике, но в выставочных павильонах присутствовали новые образцы.
Главной новинкой в беспилотной сфере стал летательный аппарат «Каман-12». В рамках выставки в Тегеране его впервые показали широкой общественности. Разработчики проекта огласили некоторые характеристики этой машины, но не стали раскрывать прочие подробности. В частности, остается неизвестным предназначение БПЛА и его реальные возможности. Тем не менее, характерный внешний вид машины и доступные данные могут служить подсказкой.
Новейший беспилотник "Каман-12". Фото Parstoday.com
«Каман-12» представляет собой БПЛА самолетного типа с двухбалочной архитектурой фюзеляжа и прямым крылом большого удлинения. Основной фюзеляж получил характерный носовой обтекатель, под которым может скрываться нечто интересное – например, оптико-электронная аппаратура для ведения разведки. В хвосте фюзеляжа предусмотрен поршневой двигатель с толкающим винтом. Размах крыла беспилотника можно оценить в 4-5 м. Заявлена взлетная масса в 220 кг (полезная нагрузка неизвестна), скорость – 200 км/ч. Дальность действия – 1000 км. По всей видимости, «Каман-12» предназначен для патрулирования заданных районов и наблюдения, а также для разведки и целеуказания.
На выставке впервые показали перспективный беспилотный аппарат вертолетной схемы. К сожалению, большая часть сведений о нем пока недоступна. Проект с неизвестным названием предусматривает строительство вертолета классической схемы с рулевым винтом. Несущий винт имеет пару лопастей и оснащен полноценным автоматом перекоса. Машина не имеет сплошного закрытого фюзеляжа, вместо которого используется каркас из профилей. При этом носовая и верхняя часть каркаса прикрыты пластиковым обтекателем. По бокам рамы, над лыжным шасси, предусматривается установка контейнеров с полезной нагрузкой. Утверждается, что новый беспилотный вертолет способен перевозить грузы и подниматься на высоту более 1800 м.
Вместе с настоящими новинками демонстрировались уже известные беспилотные летательные аппараты, как в исходной версии, так и модернизированные. К примеру, публике вновь показали БПЛА «Сагех», при разработке которого учитывались особенности трофейного американского RQ-170 Sentinel. К сожалению, иранская армия до сих пор не раскрыла подробные данные об этом проекте. Сведения о статусе техники, ее производстве и эксплуатации пока носят отрывочный характер и поступают только из сторонних источников.
Противотанковые системы
С середины восьмидесятых годов иранская промышленность выпускает противотанковые ракетные комплексы семейства «Туфан». По мере появления и освоения технологий, а также в связи с изменением пожеланий заказчика создаются их современные модификации, а также совершенно новые модели семейства. На выставке «Иктидар-40» вместе с уже известными «Туфанами» впервые показали две новые ракеты этой линейки.
Первая из новинок – ракета «Туфан-3М». Она представляет собой модернизированный вариант существующего изделия «Туфан-3» и, сохраняя общие черты, получает новые компоненты и возможности. Ракета базовой версии имела длину 1,16 м и массу 19,1 кг. «Туфан-3М» имеет характерную компоновку с центральным расположением двигателя с косонаправленными боковыми соплами. Позади двигателя помещается приборный отсек. От базового изделия ракета версии «3М» отличается иным боевым оснащением.
Ракета комплекса «Туфан-3» имела «обычную» кумулятивную боевую часть с бронепробиваемостью на уровне 80-100 мм – значительно ниже актуальных требований к противотанковым системам. В проекте «Туфан-3М» используется новый кумулятивный боезаряд поперечного расположения, управляемый лазерным и магнитным взрывателями. Подрыв боевой части осуществляется при пролете над целью, в результате чего кумулятивная струя попадает в наименее защищенную ее часть. Летные характеристики ракеты «Туфан-3М», вероятно, остались на уровне базового образца.
Противотанковая ракета "Туфан-3М". Фото Tasnimnews.com
Ракета «Туфан-7» была разработана с использованием доступных наработок, но не является модификацией существующего оружия. Впрочем, есть основания предполагать применение некоторых готовых агрегатов – прежде всего, двигателя и систем управления. Новая ракета отличается большими размерами и увеличенной до 21 кг стартовой массой. За счет этого дальность полета доведена до 3,7-3,8 км. Согласно разным источникам, «Туфан-7» может доставлять к цели боевые части разного назначения. Управляемая ракетная «платформа» способна нести кумулятивную, осколочно-фугасную или термобарическую боевую часть.
Авиационное оружие
На выставке «Иктидар-40» впервые представлена перспективная управляемая ракета класса «воздух-земля» под названием «Ахгар». Это изделие предназначается для уничтожения различных наземных объектов противника, от боевых машин до построек. Ракета перевозится и запускается с внешней подвески самолета-носителя. Такое оружие предназначается для тактической авиации.
Ракета «Ахгар» получила цилиндрический корпус большого удлинения с сужающейся головной частью. Вблизи носового отсека и в хвосте предусматриваются плоскости. Задний набор плоскостей выполняет функции стабилизаторов с рулями. Изделие имеет длину 1,7 м и диаметр около 130 мм. Стартовая масса – 27 кг, из них 7 кг приходится на осколочно-фугасную боевую часть.
Хвостовая часть ракеты с приборным оснащением. Фото Tasnimnews.com
Новая авиационная ракета оснащена телевизионно-корреляционной головкой самонаведения. Такое устройство отслеживает указанную цель и обеспечивает удержание ракеты на требуемой траектории. Дальность полета ракеты «Ахгар» определяется в 30 км. Скорость на траектории – 600 км/ч. Список возможных самолетов-носителей неизвестен. Вероятно, новую ракету могут применять все новые фронтовые самолеты ВВС Ирана.
Интереснейшей новинкой для авиации является бортовой комплекс обороны «Шахин». Это изделие выполнено в обтекаемом корпусе, напоминающем авиационную ракету, и предназначено для подвески на боевые самолеты. При помощи особых боеприпасов система «Шахин» должна защищать самолет-носитель от ракетных атак противника. Также комплекс обеспечивает защиту от радиолокационных систем. Как именно достигаются эти эффекты – не уточняется.
Наземные ракеты
В прошлом году Иран официально представил новую крылатую ракету наземного базирования «Сумар», по своему облику похожую на некоторые зарубежные образцы. На нынешней выставке иранская промышленность показала новый вариант оружия того же класса, получивший название «Ховейзе». Основные тактико-технические характеристики новой крылатой ракеты не раскрываются.
Ракеты «Сумар» и «Ховейзе» представляют особый интерес для российских специалистов и общественности. Дело в том, что эти изделия могут быть нелицензионной копией авиационного вооружения советской разработки. Еще в середине двухтысячных годов из различных источников, как российских так и зарубежных, стало известно, что в начале десятилетия Иран в тайном порядке приобрел в одной из стран СНГ и ввез по поддельным документам несколько крылатых ракет воздушного базирования Х-55, а также набор аппаратуры для работы с ними. Тогда же публиковалась информация о начале процесса реверс-инжиниринга с целью создания собственного иранского проекта крылатой ракеты.
По всей видимости, итогом таких событий стало появление крылатых ракет наземного базирования «Сумар» и «Ховейзе». Внешне эти изделия похожи на базовый образец, однако могут отличаться внутренне. Кроме того, иранские ракеты отличает наличие стартового двигателя, обеспечивающего взлет ракеты с земли и первоначальный набор скорости. Впрочем, Иран еще со времен появления первых подозрений не спешит сознаваться в копировании чужой ракеты и продолжает именовать «Сумар» и «Ховейзе» полностью собственной разработкой.
Картинки с выставки
По словам начальника Генштаба иранской армии, на выставке «Иктидар-40» экспонируется около полутысячи различных образцов вооружения и техники. Все эти образцы разработаны и изготовлены в Иране собственными силами. Также утверждается, что собственная промышленность способна удовлетворять все основные нужды иранской армии, а кроме того, может поставлять свою продукцию на экспорт.
Комплекс обороны "Шахин". Фото Defenseworld.net
По тем или иным причинам, действительно новые образцы составили лишь ограниченную долю от всех экспонатов выставки, тогда как прочие площади были заняты уже известными вооружениями и техникой. При этом новые разработки относятся ко всем основным классам, представляющим интерес для современной и развивающейся армии. В целом, все это говорит о достаточно большом потенциале оборонной промышленности Ирана.
Внимательное изучение новинок последних лет, в том числе впервые представленных в самом конце января, показывает несколько основных тенденций и специфические особенности развития иранской военной промышленности. В первую очередь, это желание командования и принципиальная способность предприятий создавать новые образцы и затем ставить их в производство в интересах вооруженных сил. Иран желает быть региональным лидером, и для этого ему требуются современные вооружения и техника.
При этом нельзя не отметить, что реальные возможности Ирана ограничены рядом объективных факторов. В первую очередь, у иранских предприятий отсутствует доступ к широкому кругу современных технологий, материалов и наработок. Кроме того, они не имеют желаемого опыта работы в некоторых сферах, и в них попросту не успели сформировать собственную конструкторскую школу. Все это известным образом сказывается на результатах работы промышленности.
Не имея должного опыта, но испытывая нужду в новых образцах, Иран решает актуальные задачи самым простым способом. Он развивает уже имеющиеся наработки, а также пытается копировать зарубежные образцы. Именно по этой причине одни новые вооружения получаются слишком похожими на старые, а другие имеют подозрительное сходство с зарубежными. Тем не менее, это не единственный применяемый подход. Ведется поиск собственных идей и решений, в том числе с оглядкой на зарубежный опыт. Итогом этого становятся новые образцы собственной разработки, лишь ограничено напоминающие иностранные.
Используя несколько отличающихся подходов, Иран занимается созданием собственных вооружений и военной техники всех основных классов. Вряд ли эта страна может претендовать на мировое лидерство в сфере оборонных технологий, но ее возможности, в целом, соответствуют потребностям. Результатом сосредоточения усилий на создании новых проектов становятся весьма любопытные образцы. Некоторые новые разработки были показаны на выставке «Иктидар-40», и вполне возможно, что в скором будущем Иран продемонстрирует очередные изделия своей разработки.
По материалам сайтов:
http://iranpress.com/
http://parstoday.com/
https://presstv.com/
https://eadaily.com/
http://defenseworld.net/
https://upi.com/
http://nvo.ng.ru/
https://imp-navigator.livejournal.com/
https://bmpd.livejournal.com/
В ходе церемонии открытия выставки «Иктидар-40» прозвучали любопытные заявления. Начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана дивизионный генерал Мухаммад Бакери рассказал, что на выставке демонстрируется 500 образцов вооружения и военной техники исключительно иранской разработки и производства. При этом он отметил, что речь идет лишь о части оборонного могущества страны. Генерал указал на тот факт, что на выставке представлены отечественные разработки во всех основных областях военного дела, от стрелкового оружия до ракет разных классов.
БПЛА "Сагех" - одна из самых интересных иранских разработок. Фото Imp-navigator.livejournal.com
Выставка демонстрирует способность иранской промышленности создавать и производить различные образцы продукции военного назначения. По словам М. Бакери, предприятия со своими продуктами готовы выйти на международный рынок вооружений.
Беспилотные новинки
Начальник Генштаба в своем выступлении указал, что Иран в настоящее время входит в число мировых лидеров в области беспилотных летательных аппаратов. Действительно, на выставке «Иктидар-40» присутствует масса БПЛА иранского производства, разработанных самостоятельно или скопированных с зарубежных образцов. Значительная часть таких изделий уже известна зарубежным специалистам и публике, но в выставочных павильонах присутствовали новые образцы.
Главной новинкой в беспилотной сфере стал летательный аппарат «Каман-12». В рамках выставки в Тегеране его впервые показали широкой общественности. Разработчики проекта огласили некоторые характеристики этой машины, но не стали раскрывать прочие подробности. В частности, остается неизвестным предназначение БПЛА и его реальные возможности. Тем не менее, характерный внешний вид машины и доступные данные могут служить подсказкой.
Новейший беспилотник "Каман-12". Фото Parstoday.com
«Каман-12» представляет собой БПЛА самолетного типа с двухбалочной архитектурой фюзеляжа и прямым крылом большого удлинения. Основной фюзеляж получил характерный носовой обтекатель, под которым может скрываться нечто интересное – например, оптико-электронная аппаратура для ведения разведки. В хвосте фюзеляжа предусмотрен поршневой двигатель с толкающим винтом. Размах крыла беспилотника можно оценить в 4-5 м. Заявлена взлетная масса в 220 кг (полезная нагрузка неизвестна), скорость – 200 км/ч. Дальность действия – 1000 км. По всей видимости, «Каман-12» предназначен для патрулирования заданных районов и наблюдения, а также для разведки и целеуказания.
На выставке впервые показали перспективный беспилотный аппарат вертолетной схемы. К сожалению, большая часть сведений о нем пока недоступна. Проект с неизвестным названием предусматривает строительство вертолета классической схемы с рулевым винтом. Несущий винт имеет пару лопастей и оснащен полноценным автоматом перекоса. Машина не имеет сплошного закрытого фюзеляжа, вместо которого используется каркас из профилей. При этом носовая и верхняя часть каркаса прикрыты пластиковым обтекателем. По бокам рамы, над лыжным шасси, предусматривается установка контейнеров с полезной нагрузкой. Утверждается, что новый беспилотный вертолет способен перевозить грузы и подниматься на высоту более 1800 м.
Вместе с настоящими новинками демонстрировались уже известные беспилотные летательные аппараты, как в исходной версии, так и модернизированные. К примеру, публике вновь показали БПЛА «Сагех», при разработке которого учитывались особенности трофейного американского RQ-170 Sentinel. К сожалению, иранская армия до сих пор не раскрыла подробные данные об этом проекте. Сведения о статусе техники, ее производстве и эксплуатации пока носят отрывочный характер и поступают только из сторонних источников.
Противотанковые системы
С середины восьмидесятых годов иранская промышленность выпускает противотанковые ракетные комплексы семейства «Туфан». По мере появления и освоения технологий, а также в связи с изменением пожеланий заказчика создаются их современные модификации, а также совершенно новые модели семейства. На выставке «Иктидар-40» вместе с уже известными «Туфанами» впервые показали две новые ракеты этой линейки.
Первая из новинок – ракета «Туфан-3М». Она представляет собой модернизированный вариант существующего изделия «Туфан-3» и, сохраняя общие черты, получает новые компоненты и возможности. Ракета базовой версии имела длину 1,16 м и массу 19,1 кг. «Туфан-3М» имеет характерную компоновку с центральным расположением двигателя с косонаправленными боковыми соплами. Позади двигателя помещается приборный отсек. От базового изделия ракета версии «3М» отличается иным боевым оснащением.
Ракета комплекса «Туфан-3» имела «обычную» кумулятивную боевую часть с бронепробиваемостью на уровне 80-100 мм – значительно ниже актуальных требований к противотанковым системам. В проекте «Туфан-3М» используется новый кумулятивный боезаряд поперечного расположения, управляемый лазерным и магнитным взрывателями. Подрыв боевой части осуществляется при пролете над целью, в результате чего кумулятивная струя попадает в наименее защищенную ее часть. Летные характеристики ракеты «Туфан-3М», вероятно, остались на уровне базового образца.
Противотанковая ракета "Туфан-3М". Фото Tasnimnews.com
Ракета «Туфан-7» была разработана с использованием доступных наработок, но не является модификацией существующего оружия. Впрочем, есть основания предполагать применение некоторых готовых агрегатов – прежде всего, двигателя и систем управления. Новая ракета отличается большими размерами и увеличенной до 21 кг стартовой массой. За счет этого дальность полета доведена до 3,7-3,8 км. Согласно разным источникам, «Туфан-7» может доставлять к цели боевые части разного назначения. Управляемая ракетная «платформа» способна нести кумулятивную, осколочно-фугасную или термобарическую боевую часть.
Авиационное оружие
На выставке «Иктидар-40» впервые представлена перспективная управляемая ракета класса «воздух-земля» под названием «Ахгар». Это изделие предназначается для уничтожения различных наземных объектов противника, от боевых машин до построек. Ракета перевозится и запускается с внешней подвески самолета-носителя. Такое оружие предназначается для тактической авиации.
Ракета «Ахгар» получила цилиндрический корпус большого удлинения с сужающейся головной частью. Вблизи носового отсека и в хвосте предусматриваются плоскости. Задний набор плоскостей выполняет функции стабилизаторов с рулями. Изделие имеет длину 1,7 м и диаметр около 130 мм. Стартовая масса – 27 кг, из них 7 кг приходится на осколочно-фугасную боевую часть.
Хвостовая часть ракеты с приборным оснащением. Фото Tasnimnews.com
Новая авиационная ракета оснащена телевизионно-корреляционной головкой самонаведения. Такое устройство отслеживает указанную цель и обеспечивает удержание ракеты на требуемой траектории. Дальность полета ракеты «Ахгар» определяется в 30 км. Скорость на траектории – 600 км/ч. Список возможных самолетов-носителей неизвестен. Вероятно, новую ракету могут применять все новые фронтовые самолеты ВВС Ирана.
Интереснейшей новинкой для авиации является бортовой комплекс обороны «Шахин». Это изделие выполнено в обтекаемом корпусе, напоминающем авиационную ракету, и предназначено для подвески на боевые самолеты. При помощи особых боеприпасов система «Шахин» должна защищать самолет-носитель от ракетных атак противника. Также комплекс обеспечивает защиту от радиолокационных систем. Как именно достигаются эти эффекты – не уточняется.
Наземные ракеты
В прошлом году Иран официально представил новую крылатую ракету наземного базирования «Сумар», по своему облику похожую на некоторые зарубежные образцы. На нынешней выставке иранская промышленность показала новый вариант оружия того же класса, получивший название «Ховейзе». Основные тактико-технические характеристики новой крылатой ракеты не раскрываются.
Ракеты «Сумар» и «Ховейзе» представляют особый интерес для российских специалистов и общественности. Дело в том, что эти изделия могут быть нелицензионной копией авиационного вооружения советской разработки. Еще в середине двухтысячных годов из различных источников, как российских так и зарубежных, стало известно, что в начале десятилетия Иран в тайном порядке приобрел в одной из стран СНГ и ввез по поддельным документам несколько крылатых ракет воздушного базирования Х-55, а также набор аппаратуры для работы с ними. Тогда же публиковалась информация о начале процесса реверс-инжиниринга с целью создания собственного иранского проекта крылатой ракеты.
По всей видимости, итогом таких событий стало появление крылатых ракет наземного базирования «Сумар» и «Ховейзе». Внешне эти изделия похожи на базовый образец, однако могут отличаться внутренне. Кроме того, иранские ракеты отличает наличие стартового двигателя, обеспечивающего взлет ракеты с земли и первоначальный набор скорости. Впрочем, Иран еще со времен появления первых подозрений не спешит сознаваться в копировании чужой ракеты и продолжает именовать «Сумар» и «Ховейзе» полностью собственной разработкой.
Картинки с выставки
По словам начальника Генштаба иранской армии, на выставке «Иктидар-40» экспонируется около полутысячи различных образцов вооружения и техники. Все эти образцы разработаны и изготовлены в Иране собственными силами. Также утверждается, что собственная промышленность способна удовлетворять все основные нужды иранской армии, а кроме того, может поставлять свою продукцию на экспорт.
Комплекс обороны "Шахин". Фото Defenseworld.net
По тем или иным причинам, действительно новые образцы составили лишь ограниченную долю от всех экспонатов выставки, тогда как прочие площади были заняты уже известными вооружениями и техникой. При этом новые разработки относятся ко всем основным классам, представляющим интерес для современной и развивающейся армии. В целом, все это говорит о достаточно большом потенциале оборонной промышленности Ирана.
Внимательное изучение новинок последних лет, в том числе впервые представленных в самом конце января, показывает несколько основных тенденций и специфические особенности развития иранской военной промышленности. В первую очередь, это желание командования и принципиальная способность предприятий создавать новые образцы и затем ставить их в производство в интересах вооруженных сил. Иран желает быть региональным лидером, и для этого ему требуются современные вооружения и техника.
При этом нельзя не отметить, что реальные возможности Ирана ограничены рядом объективных факторов. В первую очередь, у иранских предприятий отсутствует доступ к широкому кругу современных технологий, материалов и наработок. Кроме того, они не имеют желаемого опыта работы в некоторых сферах, и в них попросту не успели сформировать собственную конструкторскую школу. Все это известным образом сказывается на результатах работы промышленности.
Не имея должного опыта, но испытывая нужду в новых образцах, Иран решает актуальные задачи самым простым способом. Он развивает уже имеющиеся наработки, а также пытается копировать зарубежные образцы. Именно по этой причине одни новые вооружения получаются слишком похожими на старые, а другие имеют подозрительное сходство с зарубежными. Тем не менее, это не единственный применяемый подход. Ведется поиск собственных идей и решений, в том числе с оглядкой на зарубежный опыт. Итогом этого становятся новые образцы собственной разработки, лишь ограничено напоминающие иностранные.
Используя несколько отличающихся подходов, Иран занимается созданием собственных вооружений и военной техники всех основных классов. Вряд ли эта страна может претендовать на мировое лидерство в сфере оборонных технологий, но ее возможности, в целом, соответствуют потребностям. Результатом сосредоточения усилий на создании новых проектов становятся весьма любопытные образцы. Некоторые новые разработки были показаны на выставке «Иктидар-40», и вполне возможно, что в скором будущем Иран продемонстрирует очередные изделия своей разработки.
По материалам сайтов:
http://iranpress.com/
http://parstoday.com/
https://presstv.com/
https://eadaily.com/
http://defenseworld.net/
https://upi.com/
http://nvo.ng.ru/
https://imp-navigator.livejournal.com/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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