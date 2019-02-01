Венесуэла. Верна ли армия Мадуро?
Сейчас внимание всего мира приковано к событиям в Венесуэле. Оппозиционный лидер Хуан Гуаидо, председатель Национального собрания Венесуэлы, провозгласил себя президентом страны. Действующий глава государства Николас Мадуро, разумеется, это не признал. Зато легитимность Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы сразу поспешили признать США, страны Евросоюза и целый ряд латиноамериканских государств. Россия, Китай, другая часть стран Латинской Америки поддерживают Мадуро.
В текущей неразберихе очень важно, на чью сторону, в конечном итоге, склонится «силовой блок». Не случайно госсекретарь США Майк Помпео 30 января призвал венесуэльских военных перестать подчиняться Николасу Мадуро и «освободить народ от тирании». И причины, по которым обращение специально было адресовано военнослужащим, понять можно.
В Венесуэле, как и в других странах Латинской Америки, армия традиционно играла и играет очень важную роль в политической жизни страны. Хотя сам Мадуро – гражданский человек, бывший водитель автобуса, активно участвовавший в профсоюзном движении, его предшественник и непосредственный основатель современного политического режима Венесуэлы Уго Чавес был профессиональным военным. Чавес всегда уделял особое внимание вооруженным силам страны, эту же традицию наследовал и Мадуро.
В ХХ веке США стремились контролировать вооруженные силы латиноамериканских государств. Офицеры латиноамериканских армий, полиций и спецслужб проходили подготовку в специальной «Школе Америк», размещавшейся в то время в зоне Панамского канала. Одной из главных задач организаторов обучения было воспитание будущей элиты вооруженных сил Латинской Америки в проамериканском духе. Иногда, правда, это не помогало.
Так, Уго Чавес начал свою службу лейтенантом в антипартизанском подразделении, главной задачей которого была борьба с оперировавшими в джунглях Венесуэлы коммунистическими повстанцами. Но, в отличие от других офицеров, он быстро проникся симпатиями к левым. Решив, что «врага надо знать в лицо», Чавес стал штудировать марксистскую литературу и быстро сделал соответствующие выводы. Когда его перевели в парашютно-десантный батальон, он в 1982 году основал «Боливарианскую революционную армию-200» - подпольную организацию, ориентированную на работу именно в армейской среде.
Продолжал пропагандировать радикальные идеи Чавес и во время преподавательской работы в военной академии. Таким образом, несмотря на проамериканские настроения венесуэльской элиты тех лет, среди младшего и среднего офицерского состава росло количество сторонников левых и антиимпериалистических идей.
Как только Чавес стал президентом Венесуэлы, он сразу же приступил к обновлению военной элиты страны. Основные силовые структуры возглавили его соратники по боливарианскому движению. В 1999 году была принята новая Конституция Венесуэлы, которая наделила вооруженные силы политической ролью и значительными полномочиями. Чавес прекрасно понимал, что только армия сможет защитить его политические начинания от внешних и внутренних врагов. И армию надлежало прочно подчинить своему влиянию.
В течение последних двадцати лет из офицерского корпуса выдавливались противники боливарианской идеологии и проамерикански настроенные военные. И, надо сказать, это вполне удавалось сделать. По крайней мере, офицерский корпус вооруженных сил страны значительно обновился. Венесуэла перестала отправлять офицеров на учебу в США, что вывело вооруженные силы из-под американского влияния. Вместо этого страна переориентировалась на военное, в том числе и в сфере военного образования, сотрудничество с Россией, Китаем, Кубой.
Николас Мадуро полностью сохранил систему, выстроенную Уго Чавесом. Военные играют важнейшую роль не только в обороне и безопасности страны, но и в целом ряде других отраслей, которые в большинстве стран мира являются сугубо гражданскими. Так, армия отвечает за государственную систему распределения продуктов питания, ведает распределением топлива. Это связано с тем, что в тяжелой экономической ситуации вооруженные силы оказываются наиболее дееспособным и наименее коррумпированным институтом. Кроме того, им Мадуро доверяет, а вот отплатят ли они ему той же монетой?
Немного отвлекшись от темы, напомним, что вооруженные силы Венесуэлы сегодня являются одними из сильнейших в Латинской Америке. Это связано с тем, что и Уго Чавес в свое время, и Николас Мадуро особое внимание уделяли укреплению вооруженных сил – и покупке новых вооружений у России и Китая, и подготовке личного состава.
Сейчас вооруженные силы страны состоят из сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, национальной гвардии и национальной милиции. Их общая численность – свыше 500 тысяч человек, в том числе 130 тысяч человек проходят службу в сухопутных войсках, 60 тысяч человек (включая 12 тысяч морских пехотинцев) – в военно-морском флоте. В состав сухопутных войск входит 3 пехотные, 1 лесная пехотная, 1 танковая и 1 моторизованная кавалерийская дивизии, инженерный корпус, парашютная пехотная бригада и ряд других соединений и подразделений.
Особая роль в подавлении возможных массовых беспорядков и бунтов будет принадлежать Боливарианской национальной гвардии – военно-полицейскому формированию, выполняющему целый спектр функций – от охраны общественного порядка до пограничного контроля, от обеспечения безопасности дорожного движения до контроля за использованием лесных ресурсов. Национальная Боливарианская милиция – своего рода ополчение и система всеобщего военного обучения и резерва, которая, тем не менее, имеет и действующие подразделения, также отвечающие за охрану порядка.
Таким образом, мы видим, что в распоряжении действующего президента – весьма внушительные по численности вооруженные силы. Системой национальной милиции также охвачена значительная часть населения страны, причем как мужчины, так и женщины. В случае необходимости все они будут быстро мобилизованы и составят дополнительные части и подразделения вооруженных сил.
Пока все свидетельствует о том, что большая часть вооруженных сил Венесуэлы сохраняет верность действующему президенту. Об этом заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес. Этот человек играет одну из важнейших ролей в современном венесуэльском управлении. На пост министра обороны генерал-аншеф сухопутных войск генерал-майор Владимир Падрино Лопес был назначен в 2014 году. Отметим, что в Венесуэле – несколько иная система воинских званий. После звания «полковник» следуют звания «бригадный генерал» и «дивизионный генерал» и лишь затем – «генерал-майор», то есть звание генерал-майора в Венесуэле аналогично российскому званию «генерал-полковник».
До этого за плечами 55-летнего генерала была длительная служба в сухопутных войсках – он окончил Военную академию Венесуэлы в Каракасе и начал службу командиром минометного взвода, затем командовал ротой, был заместителем командира 112-го механизированного пехотного батальона «Полковник Франсиско Араменди», командиром 311-го пехотного батальона «Освободитель Симон Боливар».
Когда в 2002 году в Венесуэле произошла попытка государственного переворота, Падрино Лопес первый раз доказал свою верность Уго Чавесу. 311-й пехотный батальон, которым командовал Лопес, дислоцировался в пригороде Каракаса Фуэрте Тиуна. Лопес остался верным Чавесу и участвовал в подавлении путча. За это офицера отметили. Он стал командиром 93-й Карибской бригады «Генерал-майор Эсекиель Самора» в штате Баринас, затем – начальником штаба Центрального оборонного стратегического региона. С 2012 по 2013 гг. Лопес возглавлял генеральный штаб Боливарианских вооруженных сил Венесуэлы. Мы видим, что это – проверенный и надежный человек, который вряд ли повернет против Мадуро. Тем более, что и его собственная судьба очень тесно переплетена с будущим действующего венесуэльского режима.
Доверие Мадуро к Лопесу столь велико, что в июле 2016 года министр обороны получил контроль над экономическим блоком правительства. Не остается в стороне Лопес и от оценки американской политики в отношении Венесуэлы, рассматривая ее в крайне негативном ключе. Естественно, что против Падрино Лопеса США и рядом других государств были введены персональные санкции.
30 января 2019 года стало известно о выступлении генерала Лопеса перед личным составом вооруженных сил на одном из армейских учений. Министр обороны подчеркнул, что Боливарианские вооруженные силы сохраняют верность революционно-демократическим принципам, признают лишь одного законно избранного президента – Николаса Мадуро Мороса. Генерал призвал военнослужащих в соответствии с присягой защищать действующего главу государства.
В свою очередь, и Николас Мадуро неоднократно подчеркивал важнейшую роль армии в защите существующего строя, отмечал верность долгу и моральным принципам военнослужащих как большое достоинство Боливарианских вооруженных сил. Но это – «благие мысли» главы государства. Да и лояльность министра обороны еще не означает, что Мадуро сможет опираться на поддержку всех без исключения военнослужащих. Поэтому для нас столь важно понять, поддержит ли действующего президента основной костяк вооруженных сил – личный состав наиболее боеспособных подразделений, от рядовых до лейтенантов, от капитанов до полковников.
Пока известно, что на сторону Гуаидо переходят лишь отдельные военные, да и то не командиры подразделений, а скорее чиновники. Наиболее известный пример – военный атташе Венесуэлы в США полковник Хосе Луис Сильва. Несколько дней назад он выступил с обращением к военнослужащим национальных вооруженных сил с призывом поддержать Гуаидо. Естественно, эту новость с упоением транслировали практически все западные средства массовой информации. Целый полковник – и против Мадуро.
Но надо понимать, что военные атташе – особая, привилегированная категория военнослужащих, которая довольно «далека от народа», то есть от личного состава армии. Хорошо оплачиваемый военный дипломат, да еще работающий в США, вполне мог и пойти ва-банк, решив переметнуться на сторону Гуаидо. А что? Вдруг тот победит и еще министром обороны назначит, а если не победит – можно остаться в США в качестве оплачиваемого американцами оппозиционного деятеля.
Основная часть вооруженных сил, судя по всему, настроена иначе. По крайней мере, о каких-то масштабных выступлениях военных ничего неизвестно. Рядовой и младший офицерский состав венесуэльской армии – парни из простых рабочих или крестьянских семей. В Латинской Америке трудовое население никогда не сочувствовало США. Ненависть к американским империалистам очень велика, особенно у молодых венесуэльских военных, которые воспитывались уже в боливарианском духе, проходили свое становление во время правления Чавеса. Стоит ли ожидать от них распространения проамериканских настроений?
Старший офицерский состав также прекрасно понимает, что, во-первых, оппозиция ничего хорошего Венесуэле не принесет, а во-вторых и армия может очень многое потерять, позволь она сейчас победить Гуаидо. Конечно, в случае победы оппозиции военных постараются оттеснить и от власти, и от контроля за экономикой.
Кроме того, неизбежно начнется избавление командного состава от последователей боливарианства, а поскольку надежными, с точки зрения оппозиции и их вашингтонских хозяев, вряд ли можно назвать большинство венесуэльских офицеров, многие из них могут лишиться не только высоких должностей, но и вообще статуса военнослужащих. Поэтому большая часть старших офицеров, как мы можем предполагать, также сохранит верность Мадуро. По крайней мере, до тех пор, пока политическая ситуация в Венесуэле не примет какие-то кардинально иные обороты.
Большую роль в поддержке военными Мадуро играет и то, что современный мир демонстрирует далеко не однозначное отношение к фигуре действующего президента Венесуэлы. Россия, Китай, Куба, а эти страны у современных венесуэльских военных вызывают очень большое уважение, безоговорочно поддерживают Мадуро и считают его единственным легитимным главой государства. Это, кстати, показывает венесуэльским военным, что Мадуро – не один, его поддерживают сильные мировые державы, которые демонстрируют свою готовность помогать президенту самыми разными способами.
В текущей неразберихе очень важно, на чью сторону, в конечном итоге, склонится «силовой блок». Не случайно госсекретарь США Майк Помпео 30 января призвал венесуэльских военных перестать подчиняться Николасу Мадуро и «освободить народ от тирании». И причины, по которым обращение специально было адресовано военнослужащим, понять можно.
В Венесуэле, как и в других странах Латинской Америки, армия традиционно играла и играет очень важную роль в политической жизни страны. Хотя сам Мадуро – гражданский человек, бывший водитель автобуса, активно участвовавший в профсоюзном движении, его предшественник и непосредственный основатель современного политического режима Венесуэлы Уго Чавес был профессиональным военным. Чавес всегда уделял особое внимание вооруженным силам страны, эту же традицию наследовал и Мадуро.
В ХХ веке США стремились контролировать вооруженные силы латиноамериканских государств. Офицеры латиноамериканских армий, полиций и спецслужб проходили подготовку в специальной «Школе Америк», размещавшейся в то время в зоне Панамского канала. Одной из главных задач организаторов обучения было воспитание будущей элиты вооруженных сил Латинской Америки в проамериканском духе. Иногда, правда, это не помогало.
Так, Уго Чавес начал свою службу лейтенантом в антипартизанском подразделении, главной задачей которого была борьба с оперировавшими в джунглях Венесуэлы коммунистическими повстанцами. Но, в отличие от других офицеров, он быстро проникся симпатиями к левым. Решив, что «врага надо знать в лицо», Чавес стал штудировать марксистскую литературу и быстро сделал соответствующие выводы. Когда его перевели в парашютно-десантный батальон, он в 1982 году основал «Боливарианскую революционную армию-200» - подпольную организацию, ориентированную на работу именно в армейской среде.
Продолжал пропагандировать радикальные идеи Чавес и во время преподавательской работы в военной академии. Таким образом, несмотря на проамериканские настроения венесуэльской элиты тех лет, среди младшего и среднего офицерского состава росло количество сторонников левых и антиимпериалистических идей.
Как только Чавес стал президентом Венесуэлы, он сразу же приступил к обновлению военной элиты страны. Основные силовые структуры возглавили его соратники по боливарианскому движению. В 1999 году была принята новая Конституция Венесуэлы, которая наделила вооруженные силы политической ролью и значительными полномочиями. Чавес прекрасно понимал, что только армия сможет защитить его политические начинания от внешних и внутренних врагов. И армию надлежало прочно подчинить своему влиянию.
В течение последних двадцати лет из офицерского корпуса выдавливались противники боливарианской идеологии и проамерикански настроенные военные. И, надо сказать, это вполне удавалось сделать. По крайней мере, офицерский корпус вооруженных сил страны значительно обновился. Венесуэла перестала отправлять офицеров на учебу в США, что вывело вооруженные силы из-под американского влияния. Вместо этого страна переориентировалась на военное, в том числе и в сфере военного образования, сотрудничество с Россией, Китаем, Кубой.
Николас Мадуро полностью сохранил систему, выстроенную Уго Чавесом. Военные играют важнейшую роль не только в обороне и безопасности страны, но и в целом ряде других отраслей, которые в большинстве стран мира являются сугубо гражданскими. Так, армия отвечает за государственную систему распределения продуктов питания, ведает распределением топлива. Это связано с тем, что в тяжелой экономической ситуации вооруженные силы оказываются наиболее дееспособным и наименее коррумпированным институтом. Кроме того, им Мадуро доверяет, а вот отплатят ли они ему той же монетой?
Немного отвлекшись от темы, напомним, что вооруженные силы Венесуэлы сегодня являются одними из сильнейших в Латинской Америке. Это связано с тем, что и Уго Чавес в свое время, и Николас Мадуро особое внимание уделяли укреплению вооруженных сил – и покупке новых вооружений у России и Китая, и подготовке личного состава.
Сейчас вооруженные силы страны состоят из сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, национальной гвардии и национальной милиции. Их общая численность – свыше 500 тысяч человек, в том числе 130 тысяч человек проходят службу в сухопутных войсках, 60 тысяч человек (включая 12 тысяч морских пехотинцев) – в военно-морском флоте. В состав сухопутных войск входит 3 пехотные, 1 лесная пехотная, 1 танковая и 1 моторизованная кавалерийская дивизии, инженерный корпус, парашютная пехотная бригада и ряд других соединений и подразделений.
Особая роль в подавлении возможных массовых беспорядков и бунтов будет принадлежать Боливарианской национальной гвардии – военно-полицейскому формированию, выполняющему целый спектр функций – от охраны общественного порядка до пограничного контроля, от обеспечения безопасности дорожного движения до контроля за использованием лесных ресурсов. Национальная Боливарианская милиция – своего рода ополчение и система всеобщего военного обучения и резерва, которая, тем не менее, имеет и действующие подразделения, также отвечающие за охрану порядка.
Таким образом, мы видим, что в распоряжении действующего президента – весьма внушительные по численности вооруженные силы. Системой национальной милиции также охвачена значительная часть населения страны, причем как мужчины, так и женщины. В случае необходимости все они будут быстро мобилизованы и составят дополнительные части и подразделения вооруженных сил.
Пока все свидетельствует о том, что большая часть вооруженных сил Венесуэлы сохраняет верность действующему президенту. Об этом заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес. Этот человек играет одну из важнейших ролей в современном венесуэльском управлении. На пост министра обороны генерал-аншеф сухопутных войск генерал-майор Владимир Падрино Лопес был назначен в 2014 году. Отметим, что в Венесуэле – несколько иная система воинских званий. После звания «полковник» следуют звания «бригадный генерал» и «дивизионный генерал» и лишь затем – «генерал-майор», то есть звание генерал-майора в Венесуэле аналогично российскому званию «генерал-полковник».
До этого за плечами 55-летнего генерала была длительная служба в сухопутных войсках – он окончил Военную академию Венесуэлы в Каракасе и начал службу командиром минометного взвода, затем командовал ротой, был заместителем командира 112-го механизированного пехотного батальона «Полковник Франсиско Араменди», командиром 311-го пехотного батальона «Освободитель Симон Боливар».
Когда в 2002 году в Венесуэле произошла попытка государственного переворота, Падрино Лопес первый раз доказал свою верность Уго Чавесу. 311-й пехотный батальон, которым командовал Лопес, дислоцировался в пригороде Каракаса Фуэрте Тиуна. Лопес остался верным Чавесу и участвовал в подавлении путча. За это офицера отметили. Он стал командиром 93-й Карибской бригады «Генерал-майор Эсекиель Самора» в штате Баринас, затем – начальником штаба Центрального оборонного стратегического региона. С 2012 по 2013 гг. Лопес возглавлял генеральный штаб Боливарианских вооруженных сил Венесуэлы. Мы видим, что это – проверенный и надежный человек, который вряд ли повернет против Мадуро. Тем более, что и его собственная судьба очень тесно переплетена с будущим действующего венесуэльского режима.
Доверие Мадуро к Лопесу столь велико, что в июле 2016 года министр обороны получил контроль над экономическим блоком правительства. Не остается в стороне Лопес и от оценки американской политики в отношении Венесуэлы, рассматривая ее в крайне негативном ключе. Естественно, что против Падрино Лопеса США и рядом других государств были введены персональные санкции.
30 января 2019 года стало известно о выступлении генерала Лопеса перед личным составом вооруженных сил на одном из армейских учений. Министр обороны подчеркнул, что Боливарианские вооруженные силы сохраняют верность революционно-демократическим принципам, признают лишь одного законно избранного президента – Николаса Мадуро Мороса. Генерал призвал военнослужащих в соответствии с присягой защищать действующего главу государства.
В свою очередь, и Николас Мадуро неоднократно подчеркивал важнейшую роль армии в защите существующего строя, отмечал верность долгу и моральным принципам военнослужащих как большое достоинство Боливарианских вооруженных сил. Но это – «благие мысли» главы государства. Да и лояльность министра обороны еще не означает, что Мадуро сможет опираться на поддержку всех без исключения военнослужащих. Поэтому для нас столь важно понять, поддержит ли действующего президента основной костяк вооруженных сил – личный состав наиболее боеспособных подразделений, от рядовых до лейтенантов, от капитанов до полковников.
Пока известно, что на сторону Гуаидо переходят лишь отдельные военные, да и то не командиры подразделений, а скорее чиновники. Наиболее известный пример – военный атташе Венесуэлы в США полковник Хосе Луис Сильва. Несколько дней назад он выступил с обращением к военнослужащим национальных вооруженных сил с призывом поддержать Гуаидо. Естественно, эту новость с упоением транслировали практически все западные средства массовой информации. Целый полковник – и против Мадуро.
Но надо понимать, что военные атташе – особая, привилегированная категория военнослужащих, которая довольно «далека от народа», то есть от личного состава армии. Хорошо оплачиваемый военный дипломат, да еще работающий в США, вполне мог и пойти ва-банк, решив переметнуться на сторону Гуаидо. А что? Вдруг тот победит и еще министром обороны назначит, а если не победит – можно остаться в США в качестве оплачиваемого американцами оппозиционного деятеля.
Основная часть вооруженных сил, судя по всему, настроена иначе. По крайней мере, о каких-то масштабных выступлениях военных ничего неизвестно. Рядовой и младший офицерский состав венесуэльской армии – парни из простых рабочих или крестьянских семей. В Латинской Америке трудовое население никогда не сочувствовало США. Ненависть к американским империалистам очень велика, особенно у молодых венесуэльских военных, которые воспитывались уже в боливарианском духе, проходили свое становление во время правления Чавеса. Стоит ли ожидать от них распространения проамериканских настроений?
Старший офицерский состав также прекрасно понимает, что, во-первых, оппозиция ничего хорошего Венесуэле не принесет, а во-вторых и армия может очень многое потерять, позволь она сейчас победить Гуаидо. Конечно, в случае победы оппозиции военных постараются оттеснить и от власти, и от контроля за экономикой.
Кроме того, неизбежно начнется избавление командного состава от последователей боливарианства, а поскольку надежными, с точки зрения оппозиции и их вашингтонских хозяев, вряд ли можно назвать большинство венесуэльских офицеров, многие из них могут лишиться не только высоких должностей, но и вообще статуса военнослужащих. Поэтому большая часть старших офицеров, как мы можем предполагать, также сохранит верность Мадуро. По крайней мере, до тех пор, пока политическая ситуация в Венесуэле не примет какие-то кардинально иные обороты.
Большую роль в поддержке военными Мадуро играет и то, что современный мир демонстрирует далеко не однозначное отношение к фигуре действующего президента Венесуэлы. Россия, Китай, Куба, а эти страны у современных венесуэльских военных вызывают очень большое уважение, безоговорочно поддерживают Мадуро и считают его единственным легитимным главой государства. Это, кстати, показывает венесуэльским военным, что Мадуро – не один, его поддерживают сильные мировые державы, которые демонстрируют свою готовность помогать президенту самыми разными способами.
- Автор:
- Илья Полонский
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