Польский военный эксперт: Россия ведёт в Сирии войну нового поколения

Российская армия уже более трех лет участвует в сирийском конфликте. В Сирии, так же, как, по меньшей мере, в определенной степени на Украине, реализуется российская доктрина, называемая «войной нового поколения». Это понятие интерпретируется по-разному, так часто называют гибкое соединение россиянами всех элементов деятельности государства для достижения политической цели. Другие интерпретации более узкие и в основном относятся к военной сфере, где термин «новое поколение» в первую очередь касается применения новых форм ведения войны и вооружения новых типов.

Опыт сирийского конфликта, в котором на одном театре действуют вооруженные силы, в том числе США, других стран НАТО, стран Ближнего Востока и собственно России должен быть основательно проанализирован и в других странах. С точки зрения стран Североатлантического альянса, в том числе Польши, особое значение имеют действия российской армии, учитывая потенциальную угрозу с этого направления. Поэтому то, каким образом российская армия эволюционирует и адаптируется к изменяющимся условиям в Сирии должно также учитываться в планах модернизации стран Североатлантического альянса, в том числе Польши.

На польском портале Defence24.pl который специализируется на вопросах армии и обороны, вышла статья публициста Якуба Паловского под заголовком «Российская война нового поколения в Сирии: 10 пунктов».Эксперт констатирует, что российские вооруженные силы использовали вмешательство в Сирию для ускорения процесса преобразований в армии и выработки и проверки новых методов действий на поле боя:1.Во время операции в Сирии россияне в основном с самого начала совершенствовали возможности проецирования силы на театре военных действий. Участие в миссии расположенной вдали от основной территории требует правильно организованной переброски войск, их снабжения, а также координации с местными партнерами. Длительное присутствие в Сирии, как и развертывание новых подразделений, является доказательством того, что россияне в адекватной степени овладели способностями по проведению подобных операций, по крайней мере, на этом театре военных действий. Это выделяется даже по сравнению с ходом операции в Грузии, проведенной 10 лет назад, которая несмотря на свою успешность, проводилась нескоординированным образом. Можно сказать, что в Сирии, как и на Украине «проверяются» эффекты реформы армии, которые ускорились после 2008 года. В частности, взаимодействие различных видов войск и служб, которые в Сирии подняты на совершенно новый уровень.2.. Россияне во время действий в Сирии, в принципе, не использовали больших группировок сухопутных войск (что, конечно, не означает, что они не принимали/принимают участие в боестолкновениях на суше), но поддерживали сирийские или союзные подразделения. Это поддержка имела многогранный характер – от обучения и текущих поставок снаряжения до оказания помощи, предоставляемой в боевых действиях через специальные подразделения, диспетчеров поддержки с воздуха или, например, офицеров артиллерии (наряду с боевыми единицами артиллерии, использующими передовые системы, такие как БМ-30 «Смерч»). Россияне оказались способны вести эти действия скоординированно и, как правило, эффективно, что свидетельствует об обладании способностью руководить и управлять крупными операциями. На Украине россияне, в свою очередь, обеспечивают командные структуры и специалистов для подразделений так называемых «сепаратистов», поддерживаемых и контролируемых Россией, в боях на Донбассе рядом с ними участвовали, конечно же, и регулярные подразделения.3.. Российская авиация с 2015 года по сегодняшний день использует опыт сирийского конфликта к обучению. В докладе, опубликованном американской CNA Corporation „The Russian Air Campaign in Syria”, отмечается, что первые удары осуществленные россиянами, в основном, с использованием неуправляемого оружия , были все же малоэффективными. Однако эффективность действий авиации постепенно росла не только благодаря внедрению все более совершенных средств уничтожения, но, прежде всего, из-за изменений в тактике и способе применения авиации в рамках совместных операций, включая прямое привлечение сухопутных войск. Это, среди прочего, распространение тесного сотрудничества с диспетчерами авиационной поддержки, в том числе с использованием автоматизированной системы КРУС «Стрелец». К действиям привлекались также современные воздушные суда (например, вертолеты Ми-35М, Ка-52, Ми-28Н). Россияне также впервые использовали в Сирии в боевых условиях стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с маневрирующими ракетами Х-101 и Х-555, или многоцелевые истребители Су-35 (выполняющих также атаки на наземные цели). Что важнее всего – выводы из операции в Сирии постоянно анализируются и внедряются на практике, если речь идет о системах вооружения. Уже анонсировано, в частности, принятие мер для увеличения дальности средств поражения, установленных на боевых вертолетах. Масштаб участия авиации является очень большим – только в период до августа 2018 года согласно Би-Би-Си было совершено около 39 тысяч вылетов.4.. Хотя, как отмечают комментаторы, россияне все еще в широком диапазоне используют в Сирии неуправляемое оружие (в том числе воздух-земля), мы также имеем дело с относительно (для российских условий) большей долей высокоточного оружия, и совершенно другими способами его применения. В Сирии использовались, в частности, управляемые бомбы KAБ-250, KAБ-500 (в том числе с наведением через ГЛОНАСС в версии KAБ-500С) и KAБ-1500Л, или более старые ракеты Х-25MЛ и Х-29 и противотанковые системы, используемые вертолетами, например, Вихрь-М. Помимо этого, однако, впервые были использованы маневрирующие ракеты – не только воздух-земля, но и вода-земля, и это — как с надводных кораблей (в том числе небольших типа Буян-М), так и с обычных подводных лодок. Во время одной из операций в 2016 году ракетная атака с надводного корабля ракетами 3М14 Калибр также была скоординирована с использованием противокорабельных ракет Бастион, в роли системы земля-земля. Поэтому мы видим, что используется широкий спектр систем дальнего действия для высокоточных, обычных ударов по наземным целям. Это совершенно новый подход, потому что ранее, например, во времена СССР, оружие этого типа в первую очередь должно было нести ядерные боеголовки. Российская армия в последние годы "вошла" в эпоху высокоточного оружия дальнего уничтожения, и хочет в дальнейшем развивать свои способности в этой области.5.. Еще одним важным фактором, который привлекает внимание, если речь идет об оценке российских действий в Сирии (как и на Украине) является широкое применение средств разведки и электронной борьбы. Последние служат, среди прочего, для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов. На практике, однако, их применение гораздо шире, это также, например, препятствование навигации GPS. Известно о случаях, когда россияне, по меньшей мере, частично препятствовали работе оборудования, используемого коалиционными войсками, в том числе американскими. В 2018 году командующий US SOCOM генерал Рэймонд А. Томас признал, что россияне препятствовали работе бортовых систем машин поддержки поля боя AC-130, средств связи и т. д. Это означает, что российские войска радиоэлектронной борьбы способны действовать даже против противника, использующего передовые системы вооружения. Подобные выводы, касающиеся широкого участия российских радиоэлектронных войск, вытекают и из конфликта на Украине, где, по общедоступной информации, россияне способны препятствовать работе беспилотников даже на десятки километров вглубь территории Украины. Также известно об использовании электронной разведки для координации огня ракетной артиллерии. Все это приводит к выводу, что россияне способны в широком диапазоне, в боевых условиях, применять средства электронной борьбы.6.. Российская армия в Сирии, так же, как на Украине, в широком диапазоне использует беспилотные летающие средства, в первую очередь для разведки. Это, среди прочего, машины Орлан-10 и Элерон и другие. Общеизвестно об использовании россиянами беспилотников для координации огня артиллерии в режиме реального времени, поддержки обороны баз и т. д. Беспилотники также использовались для обнаружения целей для штурмовых вертолетов, атакованных управляемыми ракетами с дальнего расстояния, например, с 4-6 км. С другой стороны, россияне ведут в Сирии оборонительные действия против вражеских беспилотников. Для этого используются как средства электронной борьбы, так и классические (ствольные, ракетные) системы их уничтожения. К этим последним среди прочих относятся установки Панцирь и Тор. Россияне неоднократно отражали атаки беспилотных средств, в том числе, несущих взрывчатку. Против части из них Панцирь продемонстрировал невысокую эффективность. Однако это не изменяет факта, что выводы из действий в Сирии, несомненно, проанализированы и учтены, также, если речь идет об использовании и противодействии применению беспилотников, то россияне будут и дальше укреплять свои способности в этой области.7.. Россияне в ходе сирийской операции постепенно увеличили область развертывания на театре действий систем ПВО и противоракетной обороны, создавая там элементы системы защищенной сферы (зоны A2/AD). Вначале там были только установки Панцирь-С1 малого радиуса действия, предназначенные для точечной обороны. Когда турецкими истребителями был сбит российский Су-24, на театр действий поступили, тем не менее, системы С-400, и их число постепенно было увеличено. Также была модернизирована сирийская ПВО. Несмотря на это, войска США и международная коалиция провели дважды – в апреле 2017 и 2018 года – эффективные атаки с помощью маневрирующих ракет по целям в Сирии. В свою очередь, сирийская противовоздушная оборона, хоть и модернизированная россиянами, не смогла предотвратить удары, и сбила кроме израильского F-16 (в начале прошлого года) также и российский самолет Ил-20М (в сентябре прошлого года.). Это последнее событие вызвало дальнейшее укрепление сирийской обороноспособности, путем передачи комплексов С-300ПМУ-2, как и, вероятно, дополнительных элементов управления, наряду с увеличением участия российских военнослужащих в координации действий. Также появилась информация об активизации учений российских подразделений ПВО по борьбе с маневрирующими ракетами. Хотя в Сирии российские средства ПВО оказалась неэффективными против такой угрозы, но сам факт развертывания и дислокации на театре действий их большого количества, их частичного эффективного использования против беспилотников, и, наконец, как и в других случаях, внедрение опыта, полученного в ходе конфликта – все это следует рассматривать как факторы, которые могут способствовать дальнейшему укреплению российской обороны в ближайшие годы.8.. Наконец, сирийский конфликт характеризовался тем, что там впервые использовался ряд вооружения: многоцелевые истребители Су-35 и Су-30СМ, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, маневрирующие ракеты Калибр-НК, различные типы авиационного высокоточного оружия, средства ПВО и т. д. В августе 2018 года российское МО заявило об использовании 231 нового типа вооружения. На театр действий временно даже были передислоцированы истребители нового поколения Су-57, использованные, в том числе, для атак на наземные цели с применением маневрирующих ракет Х-59KM2, а также, что не менее важно, для проверки способности действовать в условиях реальной боевой операции, и это в радиусе действия радиолокационных систем противника, работающих в боевом режиме. В этом случае (как и, вероятно, в других) было задействовано оборудование, которое еще не находится на стандартной эксплуатации в вооруженных силах. Выводы из проведенных операций учитываются при дальнейшем развитии отдельных систем вооружения. Уже было объявлено, среди прочего, о модификации системы маневрирующих ракет Калибр. Как сообщает Real Clear Defense, в обеспечении операции в Сирии принимали участие (и, вероятно, продолжают участвовать) целые команды специалистов оборонно-промышленного комплекса, собирающие опыт и систематически делающие выводы для различных устройств.9.. Боевые действия в Сирии сопровождают информационные операции, направленные как на поддержку нарратива об эффективности вмешательства, так и дискредитацию действий международной коалиции. Например, после удара крылатыми ракетами по целям в Сирии была распространена информация о якобы очень высокой эффективности местной противовоздушной обороны, хотя на самом деле – что подтвердили спутниковые снимки – удары были эффективными. С большой сдержанностью следует подходить к полученным от россиян данным о потерях противника, не говоря уже об информации о ходе инцидентов в воздухе и т. д. В свою очередь после американской атаки по наемникам так называемой Группы Вагнера (по крайней мере, формально остающихся вне контроля российского командования) в феврале 2018 года официальные российские представители стремились уменьшить важность события, чтобы не вызвать впечатление „сдачи” перед американцами. Российские действия в информационной сфере являются, следовательно, неотъемлемой частью военной операции.10.. Постоянная особенность действий россиян, на которую обращают внимание комментаторы, в том числе бывший командир сил НАТО и США в Европе генерал Филипп Бридлов — это способность адаптироваться к обстоятельствам и делать выводы, что, впрочем, также видно в приведенных выше пунктах. Схема и метод действия россиян – с большим или меньшим успехом – все время адаптироваться к меняющейся ситуации на поле боевых действий. Примером является усиление противовоздушной обороны и истребительного вооружения самолетов, выполняющих удары в Сирии, еще в 2015 году, после того как был сбит бомбардировщик Су-24. Тогда не только были размещены подразделения ПВО на театре действий, но и многоцелевые „фронтовые бомбардировщики” Су-34 начали нести ракеты "воздух-воздух" средней дальности, что ранее не имело места. Доказательством способности к адаптации являются также изменения тактики и диапазона учений, которые, согласно общедоступной информации, проходят, среди прочего, в авиации Сухопутных войск, в работе диспетчеров поддержки, тактической авиации или ПВО. Сам президент Владимир Путин сказал, что благодаря действиям в Сирии российские генералы и офицеры поняли, как важны связь, разведка, взаимодействие войск, обратил также внимание на роль совместных операций с участием военно-воздушных и сухопутных подразделений, в том числе спецназа. Согласно россиянам „боевой опыт” в Сирии только к августу 2018 года получило более 63 000 военнослужащих. Участие в этих операциях имеет особое значение для командного состава высшего звена.В заключение эксперт отмечает, что россияне продемонстрировали в Сирии способности, которыми российская армия ранее не располагала, например, в области координации авиации и наземных подразделений или использования высокоточного оружия и кроме того вооруженные силы РФ также показали, что обладают способностью адаптации к новым обстоятельствам и угрозам. В то же время, по его мнению, многие действия оказались неэффективными как на поле боя, так и, например, в информационной сфере, а российская армия по-прежнему сталкивается со многими ограничениями, также связанными с урезанием бюджета.В итоге Якуб Паловский призвал страны НАТО внимательно изучать боевой опыт российской армии, который она приобрела в Сирии:Следует отметить, что участие Вооруженных сил РФ в войне в Сирии стало объектом пристального внимания со стороны западных экспертов. В данном материале автор, анализируя российский опыт, местами пытается навязать читателю пропагандистские мифы, которые муссируются в западных СМИ, например, такие, как участие российской армии в боевых действиях на Донбассе или неэффективность российских систем ПВО из-за того, что они якобы не смогли отразить ракетные удары западной коалиции по целям в Сирии. Несмотря на это, можно констатировать, что польский эксперт признает, что российская армия оказалась способна вести в Сирии войну нового поколения, действовала там очень эффективно и продемонстрировала свои новые возможности, которыми ранее не располагала.