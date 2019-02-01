Польский военный эксперт: Россия ведёт в Сирии войну нового поколения

Российская армия уже более трех лет участвует в сирийском конфликте. В Сирии, так же, как, по меньшей мере, в определенной степени на Украине, реализуется российская доктрина, называемая «войной нового поколения». Это понятие интерпретируется по-разному, так часто называют гибкое соединение россиянами всех элементов деятельности государства для достижения политической цели. Другие интерпретации более узкие и в основном относятся к военной сфере, где термин «новое поколение» в первую очередь касается применения новых форм ведения войны и вооружения новых типов.

Опыт сирийского конфликта, в котором на одном театре действуют вооруженные силы, в том числе США, других стран НАТО, стран Ближнего Востока и собственно России должен быть основательно проанализирован и в других странах. С точки зрения стран Североатлантического альянса, в том числе Польши, особое значение имеют действия российской армии, учитывая потенциальную угрозу с этого направления. Поэтому то, каким образом российская армия эволюционирует и адаптируется к изменяющимся условиям в Сирии должно также учитываться в планах модернизации стран Североатлантического альянса, в том числе Польши.