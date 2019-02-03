Советская школа для британского образования

«В США 89% учителей математики престижных школ – это граждане или выходцы из России. В школы, где они преподают, — очереди и конкурсы. Советская педагогика подготовила очень серьезные учебники, и когда их издают за границей, они пользуются там огромным спросом. Если страна хочет готовить квалифицированных специалистов, надо идти по пути советского образования и переиздания наших учебников».

«...недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других».

"Если вы будете продолжать такую политику, то получите страну дураков. Такой страной легче управлять, но у неё нет будущего".

«Ничто не мешает человеку завтра стать умнее, чем он был вчера».