Дайте два! Китай создает ещё один «невидимый» бомбардировщик
Предки и преемники
Если с истребителями у Китая дела обстоят неоднозначно, то в случае с бомбардировщиками — скорее никак. То есть формально они есть. Согласно данным из открытых источников, у китайских ВВС и ВМС около 150 самолетов Xian H-6 разных версий. Данную машину часто обозначают в качестве «стратегического бомбардировщика». По сути же это копия старого советского многоцелевого самолета Ту-16, который классическим «стратегом» никогда не являлся. И не мог быть в силу ограниченного боевого радиуса, который составлял 3000 километров. Для сравнения: у «старичка» Ту-95 данный показатель превышает 6000 километров. Формальным же рекордсменом можно считать Ту-160 с заявленным боевым радиусом 7300 километров, но тут есть много «но», которые, например, касаются скорости крылатой машины. При сверхзвуковом полете радиус снизится. И снизится сильно.
Xian H-6 унаследовал от Ту-16 все основные достоинства и недостатки. Впрочем, машина смотрится все же намного современней своего прародителя, а внимательные авиалюбители даже могли рассмотреть новую оптико-локационную станцию в передней нижней части фюзеляжа некоторых H-6. Само собой, расширили китайцы и арсенал авиационных средств поражения, включив в него новые ракеты собственной разработки.
Все это, конечно же, хорошо. Но есть одна проблема. И она кроется даже не в ограниченной дальности полета H-6, а в том, что самолет морально устарел. Китай, между тем, намерен двигаться вперед и как можно более быстро.
Давно не секрет, что будущее стратегической авиации КНР неразрывно связано с самолетом, известным как Xian H-20. Это «невидимый» стратегический бомбардировщик, выполненный по аэродинамической схеме летающее крыло. Говоря по-простому, это китайский аналог B-2 и российского ПАК ДА (которого, впрочем, еще нет в железе). Характеристики неизвестны, однако по данным газеты China Daily, военные КНР хотят получить бомбардировщик с дальностью до восьми тысяч километров, что дает все основания думать, что самолет будет похож на B-2 не только внешне, но и по габаритам, а также по массе боевой нагрузки. О степени малозаметности судить не приходится вообще. Причина этого кроется в секретности.
Загадочный гость
В целом сомневаться в реальности существования программы создания H-20 не приходится. Однако есть еще одна, и она породила много вопросов. Еще в 2015 году стало известно о существовании проекта таинственного малозаметного китайского бомбардировщика, который, если верить представленным китайцами данным, будет иметь максимальную скорость 1600 км/ч. Его дальность якобы может достигать почти 5000 километров, а потолок будет равен 17 тысячам метров. Главной особенностью проекта можно назвать широкое применение технологии стелс. Есть, впрочем, еще одна «фишка». По имеющимся данным, самолет сможет нести ракеты класса «воздух-воздух» и уметь за себя постоять в небе. Однако такая возможность, конечно, будет сугубо опциональной. Кстати, стоит сказать, что российский ПАК ДА также разрабатывают с учетом возможности применять оборонительное оружие. Довольно интересный тренд, если посудить.
Появившиеся пару лет назад в китайских СМИ картинки дали общее представление о том, каким может быть новый самолет. Если верить им, бомбардировщик не будет одной из версий уже существующих «невидимок». Самолет намерены выполнить на совершенно новой основе. Примечательной особенностью станет расположение членов экипажа бок-о-бок, подобно тому, как это реализовали на F-111, Су-24 и Су-34. Всего членов экипажа, скорее всего, тоже будет два, как на других похожих самолетах.
Новость о перспективном самолете из КНР можно было счесть фейком, если бы не данные Разведывательного управления Министерства обороны США, озвученные западными СМИ совсем недавно. Согласно им, бомбардировщик назвали JH-XX: это, конечно, условное обозначение. Известно, что машину хотят снабдить радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой, а также широким спектром вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». По мнению военных экспертов из США, самолет появится не ранее 2025 года. При его создании китайцы намерены применить технологии, ранее отработанные в рамках разработки истребителей J-20 и FC-31. Первый, напомним, уже в серии, а второй пока только разрабатывают.
Оно живое!
Трудней всего, как ни странно, определить концепцию. Судя по всему, этот бомбардировщик будет некой смесью многофункционального истребителя (в современном понимании этого термина), фронтового бомбардировщика, бомбардировщика-ракетоносца и «стратега». Нужен ли такой самолет на практике — другой вопрос. Стоит сказать, что классические «фронтовики» типа уже упомянутых F-111 и Су-24, практически вымерли, так как их функции вполне успешно выполняют многоцелевые истребители, такие как «Супер Хорнет». Российский Су-34 можно считать лебединой песней фронтовых бомбардировщиков. И не нужно забывать, что его создали не с нуля, а на базе Су-27.
Сейчас уже мало кто помнит, но американцы в свое время хотели создать узкоспециализированный бомбардировщик FB-22 на базе F-22: по причинам, озвученным выше, от этой идеи отказались. Таким образом, однозначно определить роль для JH-XX на данном этапе нельзя. Если же говорить максимально простым языком, то, скорее всего, такой самолет просто будет не нужен, так как тактические задачи сможет выполнять малозаметный истребитель J-20, а условно стратегические — H-20. Слово «условно» мы использовали не случайно. Потенциал современных межконтинентальных баллистических ракет и их морских «собратьев» — БРПЛ — давно нивелировал роль авиационной составляющей ядерной триады. И современные стратегические бомбардировщики это, по сути, «летающие арсеналы» с огромным количеством высокоточных бомб и ракет.
И здесь тоже много вопросов. Чтобы выполнять функции платформы для запуска крылатых ракет с обычными БЧ, машина должна иметь боевую нагрузку не меньше, чем у B-1 или Ту-160. В то же время JH-XX будет иметь боевую нагрузку, приближенную или несколько выше, чем у самолетов-истребителей. Во всяком случае, такой вывод можно сделать, если внимательно посмотреть на его предполагаемые размеры.
То есть, самолет сможет продублировать функции истребителей-бомбардировщиков, но не функции полноценных «стратегов». Не стоит забывать и о стремительном развитии БПЛА. Которые смогут если не сменить пилотируемую авиацию в ближайшие лет десять-двадцать, то существенно потеснить ее.
Все это не прибавляет шансов на скорое рождение нового авиационного комплекса. Вполне вероятно, что от разработки нового китайского бомбардировщика откажутся, как в свое время американцы отказались от FB-22. Нельзя исключать и того, что мы имеем дело с целенаправленной дезинформацией с китайской стороны. Надо полагать, ситуация прояснится в ближайшие годы.
Если с истребителями у Китая дела обстоят неоднозначно, то в случае с бомбардировщиками — скорее никак. То есть формально они есть. Согласно данным из открытых источников, у китайских ВВС и ВМС около 150 самолетов Xian H-6 разных версий. Данную машину часто обозначают в качестве «стратегического бомбардировщика». По сути же это копия старого советского многоцелевого самолета Ту-16, который классическим «стратегом» никогда не являлся. И не мог быть в силу ограниченного боевого радиуса, который составлял 3000 километров. Для сравнения: у «старичка» Ту-95 данный показатель превышает 6000 километров. Формальным же рекордсменом можно считать Ту-160 с заявленным боевым радиусом 7300 километров, но тут есть много «но», которые, например, касаются скорости крылатой машины. При сверхзвуковом полете радиус снизится. И снизится сильно.
Xian H-6 унаследовал от Ту-16 все основные достоинства и недостатки. Впрочем, машина смотрится все же намного современней своего прародителя, а внимательные авиалюбители даже могли рассмотреть новую оптико-локационную станцию в передней нижней части фюзеляжа некоторых H-6. Само собой, расширили китайцы и арсенал авиационных средств поражения, включив в него новые ракеты собственной разработки.
Все это, конечно же, хорошо. Но есть одна проблема. И она кроется даже не в ограниченной дальности полета H-6, а в том, что самолет морально устарел. Китай, между тем, намерен двигаться вперед и как можно более быстро.
Давно не секрет, что будущее стратегической авиации КНР неразрывно связано с самолетом, известным как Xian H-20. Это «невидимый» стратегический бомбардировщик, выполненный по аэродинамической схеме летающее крыло. Говоря по-простому, это китайский аналог B-2 и российского ПАК ДА (которого, впрочем, еще нет в железе). Характеристики неизвестны, однако по данным газеты China Daily, военные КНР хотят получить бомбардировщик с дальностью до восьми тысяч километров, что дает все основания думать, что самолет будет похож на B-2 не только внешне, но и по габаритам, а также по массе боевой нагрузки. О степени малозаметности судить не приходится вообще. Причина этого кроется в секретности.
Загадочный гость
В целом сомневаться в реальности существования программы создания H-20 не приходится. Однако есть еще одна, и она породила много вопросов. Еще в 2015 году стало известно о существовании проекта таинственного малозаметного китайского бомбардировщика, который, если верить представленным китайцами данным, будет иметь максимальную скорость 1600 км/ч. Его дальность якобы может достигать почти 5000 километров, а потолок будет равен 17 тысячам метров. Главной особенностью проекта можно назвать широкое применение технологии стелс. Есть, впрочем, еще одна «фишка». По имеющимся данным, самолет сможет нести ракеты класса «воздух-воздух» и уметь за себя постоять в небе. Однако такая возможность, конечно, будет сугубо опциональной. Кстати, стоит сказать, что российский ПАК ДА также разрабатывают с учетом возможности применять оборонительное оружие. Довольно интересный тренд, если посудить.
Появившиеся пару лет назад в китайских СМИ картинки дали общее представление о том, каким может быть новый самолет. Если верить им, бомбардировщик не будет одной из версий уже существующих «невидимок». Самолет намерены выполнить на совершенно новой основе. Примечательной особенностью станет расположение членов экипажа бок-о-бок, подобно тому, как это реализовали на F-111, Су-24 и Су-34. Всего членов экипажа, скорее всего, тоже будет два, как на других похожих самолетах.
Новость о перспективном самолете из КНР можно было счесть фейком, если бы не данные Разведывательного управления Министерства обороны США, озвученные западными СМИ совсем недавно. Согласно им, бомбардировщик назвали JH-XX: это, конечно, условное обозначение. Известно, что машину хотят снабдить радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой, а также широким спектром вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». По мнению военных экспертов из США, самолет появится не ранее 2025 года. При его создании китайцы намерены применить технологии, ранее отработанные в рамках разработки истребителей J-20 и FC-31. Первый, напомним, уже в серии, а второй пока только разрабатывают.
Оно живое!
Трудней всего, как ни странно, определить концепцию. Судя по всему, этот бомбардировщик будет некой смесью многофункционального истребителя (в современном понимании этого термина), фронтового бомбардировщика, бомбардировщика-ракетоносца и «стратега». Нужен ли такой самолет на практике — другой вопрос. Стоит сказать, что классические «фронтовики» типа уже упомянутых F-111 и Су-24, практически вымерли, так как их функции вполне успешно выполняют многоцелевые истребители, такие как «Супер Хорнет». Российский Су-34 можно считать лебединой песней фронтовых бомбардировщиков. И не нужно забывать, что его создали не с нуля, а на базе Су-27.
Сейчас уже мало кто помнит, но американцы в свое время хотели создать узкоспециализированный бомбардировщик FB-22 на базе F-22: по причинам, озвученным выше, от этой идеи отказались. Таким образом, однозначно определить роль для JH-XX на данном этапе нельзя. Если же говорить максимально простым языком, то, скорее всего, такой самолет просто будет не нужен, так как тактические задачи сможет выполнять малозаметный истребитель J-20, а условно стратегические — H-20. Слово «условно» мы использовали не случайно. Потенциал современных межконтинентальных баллистических ракет и их морских «собратьев» — БРПЛ — давно нивелировал роль авиационной составляющей ядерной триады. И современные стратегические бомбардировщики это, по сути, «летающие арсеналы» с огромным количеством высокоточных бомб и ракет.
И здесь тоже много вопросов. Чтобы выполнять функции платформы для запуска крылатых ракет с обычными БЧ, машина должна иметь боевую нагрузку не меньше, чем у B-1 или Ту-160. В то же время JH-XX будет иметь боевую нагрузку, приближенную или несколько выше, чем у самолетов-истребителей. Во всяком случае, такой вывод можно сделать, если внимательно посмотреть на его предполагаемые размеры.
То есть, самолет сможет продублировать функции истребителей-бомбардировщиков, но не функции полноценных «стратегов». Не стоит забывать и о стремительном развитии БПЛА. Которые смогут если не сменить пилотируемую авиацию в ближайшие лет десять-двадцать, то существенно потеснить ее.
Все это не прибавляет шансов на скорое рождение нового авиационного комплекса. Вполне вероятно, что от разработки нового китайского бомбардировщика откажутся, как в свое время американцы отказались от FB-22. Нельзя исключать и того, что мы имеем дело с целенаправленной дезинформацией с китайской стороны. Надо полагать, ситуация прояснится в ближайшие годы.
- Автор:
- Илья Легат
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