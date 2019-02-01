В Минобороны рассказали о причинах неуязвимости ГСРК "Авангард"
В главном оборонном ведомстве РФ прокомментировали создание гиперзвукового стратегического ракетного комплекса (ГСРК) «Авангард». Отмечается, что системы противоракетной обороны, которые создаются Соединёнными Штатами, не имеют функциональной возможности по перехвату российского ГСРК.
В Генеральном штабе ВС России высказались о том, что создание космического эшелона противоракетной обороны США фактически не имеет никакого смысла с точки зрения возможностей противодействия «Авангарду».
В «Российской газете» приводится заявление экспертов ГШ ВС РФ, напоминающих, что траектория полёта боевого блока «Авангарда» проходит ниже того высотного минимума, который характерен для ракет-перехватчиков системы ПРО. Но и для так называемых атмосферных перехватчиков крылатый блок комплекса также неуязвим из-за его невероятной скорости и маневренности.
Фактически это заявление говорит о том, что десятки миллиардов долларов, потраченных в США на создание системы противоракетной обороны у российских границ (в Восточной Европе), уже выброшены на ветер. Мало того, США продолжают развёртывание этих комплексов, но уже и в самом Вашингтоне закрадываются сомнения по поводу эффективности расходования средств на эти системы.
Напомним, что в США изначально скептически отнеслись к заявлениям Владимира Путина о появлении в России новейшего гиперзвукового ракетного оружия.
В Генеральном штабе ВС России высказались о том, что создание космического эшелона противоракетной обороны США фактически не имеет никакого смысла с точки зрения возможностей противодействия «Авангарду».
В «Российской газете» приводится заявление экспертов ГШ ВС РФ, напоминающих, что траектория полёта боевого блока «Авангарда» проходит ниже того высотного минимума, который характерен для ракет-перехватчиков системы ПРО. Но и для так называемых атмосферных перехватчиков крылатый блок комплекса также неуязвим из-за его невероятной скорости и маневренности.
Фактически это заявление говорит о том, что десятки миллиардов долларов, потраченных в США на создание системы противоракетной обороны у российских границ (в Восточной Европе), уже выброшены на ветер. Мало того, США продолжают развёртывание этих комплексов, но уже и в самом Вашингтоне закрадываются сомнения по поводу эффективности расходования средств на эти системы.
Напомним, что в США изначально скептически отнеслись к заявлениям Владимира Путина о появлении в России новейшего гиперзвукового ракетного оружия.
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