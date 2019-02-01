В СМИ сообщили о странном маневре спутника из ОАЭ
В информационной службе РИА Новости, ссылающейся на Астрокосмический научный центр, сообщается о ситуации со спутником, который ранее был выведен на орбиту по заказу Объединённых Арабских Эмиратов. Речь идёт о спутнике YahSat-1B, который выполнял странный манёвр в космическом пространстве.
Выясняется, что этот манёвр операторов спутника заставили выполнить американцы. Как сообщается в материале, США ввели в заблуждение ОАЭ, заявив о якобы возникшей опасности столкновения YahSat-1B с российским ретрансляционным космическим аппаратом «Луч».
Москва, как отмечено, уведомляла арабскую сторону относительно того, что никакого столкновения не может быть по определению. Однако американская сторона, вмешавшись в работу, настояла на изменении орбиты спутника, фактически заявляя об опасности, исходящей от российских космических аппаратов, находящихся на орбите Земли.
Если говорить о конкретных параметрах полётов, то они следующие: российские специалисты отметили, что указанные спутники не сближались на расстояние менее 40 км. Американская же сторона объявила, что на очередном витке якобы произойдёт сближение на расстояние 140 м – 9,65 км.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что американские дезинформационные провокации переместились теперь и в космическое пространство. Или же у американцев настолько неточная аппаратура?
Выясняется, что этот манёвр операторов спутника заставили выполнить американцы. Как сообщается в материале, США ввели в заблуждение ОАЭ, заявив о якобы возникшей опасности столкновения YahSat-1B с российским ретрансляционным космическим аппаратом «Луч».
Москва, как отмечено, уведомляла арабскую сторону относительно того, что никакого столкновения не может быть по определению. Однако американская сторона, вмешавшись в работу, настояла на изменении орбиты спутника, фактически заявляя об опасности, исходящей от российских космических аппаратов, находящихся на орбите Земли.
Если говорить о конкретных параметрах полётов, то они следующие: российские специалисты отметили, что указанные спутники не сближались на расстояние менее 40 км. Американская же сторона объявила, что на очередном витке якобы произойдёт сближение на расстояние 140 м – 9,65 км.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что американские дезинформационные провокации переместились теперь и в космическое пространство. Или же у американцев настолько неточная аппаратура?
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