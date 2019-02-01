В США не могут решить проблему с зависающей логистической системой F-35

Но пока эта система не работает должным образом.

Глава департамента Пентагона по испытанию вооружений представил доклад, в котором рассказывается о нерешённых проблемах с истребителем пятого поколения F-35. Отмечается, что одной из таких проблем является работа логистической системы, которая изначально задумывалась как система по организации применения F-35 в совместных миссиях с другими средствами авиации.Автономная логистическая информационная система (АЛИС, ALIS) была также разработана для технического обслуживания полётов.Из доклада:Система воспринимает самолёты, находящиеся на земле, как неспособные поддержать F-35 при выполнении той или иной операции. По плану ALIS должна собирать информацию о ближайших самолётах ВВС (ВМС) США и посылать им команду для осуществления поддержки. Но так как система считает большинство самолётов, находящихся на аэродромах, «небоеспособными», то никакого запроса в итоге не отправляет.Также система не обеспечивает работы по управлению цепочками поставок для F-35. В итоге функции, которые предусматривались как автоматические, и которые потребовали миллиардных затрат на соответствующее программное обеспечение, частично выполняются техническим персоналом.Кроме того среди проблем отмечается «плохой пользовательский опыт» при эксплуатации рассматриваемой логистической системы.В докладе отмечено, что система позволяет себе «пропускать» вылеты боевых самолётов, а при действии на море (на авианосцах), в суровых погодных условиях настройка системы крайне затруднена, что увеличивает время подготовки F-35 к вылету в сравнению с обычными истребителями.Доклад содержит несколько примеров, в котором говорится о фактически зависании ALIS. Так, система, пытаясь проанализировать все данные об истребителях той или иной авиабазы и о комплектующих от поставщиков для техобслуживания самолётов, в результате выдаёт сообщение, что та или иная деталь поступит на авиабазу «через несколько лет». В докладе отмечено, что приходится звонить поставщику по обычному телефону и уточнять информацию.