В США не могут решить проблему с зависающей логистической системой F-35
Глава департамента Пентагона по испытанию вооружений представил доклад, в котором рассказывается о нерешённых проблемах с истребителем пятого поколения F-35. Отмечается, что одной из таких проблем является работа логистической системы, которая изначально задумывалась как система по организации применения F-35 в совместных миссиях с другими средствами авиации.
Автономная логистическая информационная система (АЛИС, ALIS) была также разработана для технического обслуживания полётов.
Из доклада:
Система воспринимает самолёты, находящиеся на земле, как неспособные поддержать F-35 при выполнении той или иной операции. По плану ALIS должна собирать информацию о ближайших самолётах ВВС (ВМС) США и посылать им команду для осуществления поддержки. Но так как система считает большинство самолётов, находящихся на аэродромах, «небоеспособными», то никакого запроса в итоге не отправляет.
Также система не обеспечивает работы по управлению цепочками поставок для F-35. В итоге функции, которые предусматривались как автоматические, и которые потребовали миллиардных затрат на соответствующее программное обеспечение, частично выполняются техническим персоналом.
Кроме того среди проблем отмечается «плохой пользовательский опыт» при эксплуатации рассматриваемой логистической системы.
В докладе отмечено, что система позволяет себе «пропускать» вылеты боевых самолётов, а при действии на море (на авианосцах), в суровых погодных условиях настройка системы крайне затруднена, что увеличивает время подготовки F-35 к вылету в сравнению с обычными истребителями.
Доклад содержит несколько примеров, в котором говорится о фактически зависании ALIS. Так, система, пытаясь проанализировать все данные об истребителях той или иной авиабазы и о комплектующих от поставщиков для техобслуживания самолётов, в результате выдаёт сообщение, что та или иная деталь поступит на авиабазу «через несколько лет». В докладе отмечено, что приходится звонить поставщику по обычному телефону и уточнять информацию.
Автономная логистическая информационная система (АЛИС, ALIS) была также разработана для технического обслуживания полётов.
Из доклада:
Но пока эта система не работает должным образом.
Система воспринимает самолёты, находящиеся на земле, как неспособные поддержать F-35 при выполнении той или иной операции. По плану ALIS должна собирать информацию о ближайших самолётах ВВС (ВМС) США и посылать им команду для осуществления поддержки. Но так как система считает большинство самолётов, находящихся на аэродромах, «небоеспособными», то никакого запроса в итоге не отправляет.
Также система не обеспечивает работы по управлению цепочками поставок для F-35. В итоге функции, которые предусматривались как автоматические, и которые потребовали миллиардных затрат на соответствующее программное обеспечение, частично выполняются техническим персоналом.
Кроме того среди проблем отмечается «плохой пользовательский опыт» при эксплуатации рассматриваемой логистической системы.
В докладе отмечено, что система позволяет себе «пропускать» вылеты боевых самолётов, а при действии на море (на авианосцах), в суровых погодных условиях настройка системы крайне затруднена, что увеличивает время подготовки F-35 к вылету в сравнению с обычными истребителями.
Доклад содержит несколько примеров, в котором говорится о фактически зависании ALIS. Так, система, пытаясь проанализировать все данные об истребителях той или иной авиабазы и о комплектующих от поставщиков для техобслуживания самолётов, в результате выдаёт сообщение, что та или иная деталь поступит на авиабазу «через несколько лет». В докладе отмечено, что приходится звонить поставщику по обычному телефону и уточнять информацию.
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