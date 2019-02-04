Проект «Ледяной червь»
«Ледяной червь» (Project Iceworm) – кодовое название американского проекта, который предполагал размещение под ледяным щитом острова Гренландия целой сети мобильных стартовых площадок ядерных ракет. Проект был запущен в 1959 году и окончательно свернут в 1966 году. Согласно планам американских военных в ледяном щите острова планировалось разместить систему тоннелей общей протяженностью 4 тысячи километров, развернув в ней порядка 600 ракет с ядерными боеголовками. В соответствии с планом месторасположение данных ракет в тоннелях должно было периодически меняться, что усложняло бы возможность их уничтожения.
К началу 1960-х годов американские военные столкнулись с серьезной проблемой, к этому моменту СССР начал массово развертывать свои межконтинентальные баллистические ракеты. Ответным шагом было наращиванием собственных МБР, но в глазах американских генералов такие ракеты обладали недостатками, к которым в частности относили размещение на относительно уязвимых и разрушаемых позициях, основная надежда была на неточность ударов противника. Вторая проблема была совсем неочевидной и была связана с внутренней кухней вооруженных сил США. Все МБР находились в подчинении Стратегического командования ВВС США, но не Армии, которая чувствовала себя обделенной. Все ракеты были отобраны у армейских частей и переданы в ВВС и НАСА. При этом бюджет данной сферы был сокращен до четверти от былого финансирования, а все функции армейских подразделений сводились к охране ракетных баз. При этом армия обладала различными вариантами тактического ядерного оружия, но мечтала о стратегических ракетах большой дальности.
Реализуемый в Гренландии проект «Ледяной червь» был именно армейским проектом. Он был предложен в 1960 году Армейским инженерным исследовательским центром. По плану в Гренландии планировалось развернуть около 600 баллистических ракет «Айсмен». Эти ракеты должны были представлять собой модернизацию ракет «Минитмен» (укороченная двухступенчатая версия), их дальность полета оценивалась в 6100 км, при этом они должны были нести боеголовку мощностью 2,4 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Ракеты планировалось разместить в тоннелях подо льдом, при этом лёд должен был защитить ракеты от обнаружения и усложнить процесс их уничтожения. Американское армейское командование считало, что при таком размещении ракеты будут менее уязвимы, чем стартовые комплексы ВВС, обладая при этом более надежной и безопасной связью со своими штабами, чем стратегические подводные лодки.
Впервые американские военные обосновались в Гренландии еще в годы Второй мировой войны, оккупировав остров, опасаясь его возможного захвата немцами. После завершения войны Гренландия приобрела гораздо большее стратегическое значение, так как остров находился на линии воздушных маршрутов между западной частью СССР и США. Американцы использовали остров для размещения самолетов-разведчиков, стратегических бомбардировщиков, средств ПВО и других военных объектов. Стратегическое значение острова выросло настолько, что американское правительство даже выходило с предложением о его покупке у Дании еще в 1946 году. Датское правительство отказалось от сделки, но разрешило размещать американцам военные базы. Первое регламентирующее это соглашение было подписано в 1951 году, при этом в подписанном странами соглашении ничего не говорилось о разрешении хранения на американских базах ядерного оружия, этот вопрос даже не поднимался при переговорах. При этом сама территория Гренландии была и остается очень сложной для любых работ, 81 процент территории острова покрыт ледниковым щитом, средняя толщина ледника – 2300 метров. Естественно, климат на острове очень суровый, в основном арктический и субарктический. На американской авиабазе Туле (самая северная военная база США) средняя температура января составляет около -29 градусов Цельсия. При этом на острове дуют достаточно сильные ветра, а зимой наступает полярная ночь.
Именно в 150 милях к востоку от авиабазы Туле и должен был расположиться новый комплекс. Исследователи рассчитывали проложить сеть тоннелей, которые вырывались в ледяном панцире как траншеи, с последующим арочным перекрытием. Тоннели должны были соединять между собой стартовые комплексы с ракетами, расположенными на расстоянии минимум четырех миль друг от друга (около 6,5 км), при этом над ними должно было быть не менее одного метра льда. В случае начала ядерной войны ракеты из Гренландии могли легко достать объекты на территории Советского Союза, 600 ракет было бы достаточно, чтобы уничтожить примерно 80 процентов целей в СССР и Восточной Европе. По планам между стартовыми комплексами ракеты должны были перемещаться на специальных небольших поездах. Управление сетью тоннелей и стартовых площадок должно было вестись из 60 командных центров. Обеспечение стартовых площадок ракет и командных центров должны были обеспечить небольшие ядерные реакторы, а общая площадь построенного комплекса составляла бы 52 тысячи квадратных миль. Это примерно в три раза больше территории Дании.
Именно площадь комплекса была его защитой. Ракеты, расположенные под ледяной шапкой на удалении 4,5 миль друг от друга, потребовали бы от противника использования огромного количества бомб и ракет для уничтожения всех позиций. Технологии конца 1950-х начала 1960-х годов просто не позволяли обнаружить стартовые позиции ракет под толщей льда, что вело к тому, что СССР вынужден был бы наносить ответный удар практически по площадям, тратя на это драгоценные ракеты и бомбы, которых тогда было не так много.
Всего для обслуживания комплекса планировалось задействовать 11 тысяч человек, в том числе арктических рейнджеров и операторов систем ПВО. Представители ВВС и флота считали проект явно избыточным. На его реализацию планировалось потратить 2,37 миллиарда долларов, включая ежегодные расходы в 409 миллионов долларов (в ценах 1960 года). Считалось, что такая база будет уязвима для возможного десанта русских, но у армейского командования были свои контраргументы. В частности, отмечалось, что объект расположен на большом удалении от крупных населенных пунктов, что снижает потери гражданского населения при возможной ядерной войне. При этом сами стартовые комплексы постоянно находились бы на связи, связь по проводной телефонной сети давала большую защищенность, чем по радио. Помимо этого новые ракеты должны были обладать большей точностью. В конечном итоге проекту действительно был дан зеленый свет, и военные приступили к работам.
Реализация проекта «Ледяной червь»
Весной 1959 года было выбрано место для начала работ, в 150 милях от авиабазы Туле была основана научно-исследовательская станция, отправная точка всего проекта, получившая название «Camp Century». Согласно проекту лагерь должен был располагаться подо льдом на высоте 2000 метров над уровнем моря. К месту строительства лагеря была доставлена необходимая строительная техника, в том числе мощные роторные установки, предназначенные для рытья траншей.
В процессе работ в лагере был проложен 21 тоннель общей протяженностью 3000 метров, в небольшом городке в снегах была создана вся необходимая для жизни и работы инфраструктура. Пока шел процесс проходки одних траншей, внутри других шел процесс сборки вагончиков-зданий из деревянного каркаса, который был обшит сборными щитами. Все здания ставились на деревянный фундамент, чтобы сохранить воздушную прослойку между полом и снежным основанием тоннеля. Аналогичная прослойка сохранялась вдоль всех стен, для того чтобы избежать их подтаивания. Помимо этих мер для дополнительного отвода тепла были выполнены специальные вентиляционные скважины, выходящие на поверхность. Были проведены все коммуникации – водопровод, отопление, электроснабжение, при этом трубы покрывали толстым слоем теплоизоляции.
В июле 1960 года спустя год после начала строительных работ в лагерь Camp Century прибыл малогабаритный атомный реактор PM-2A, весивший 400 тонн. Подснежный зал, предназначенный для размещения реактора, был наиболее крупным из всех построенных, к его строительству приступили сразу же после возведения жилых домиков. Сверху зал венчал каркас из металлических балок, которые, как и реактор, доставили в лагерь с авиабазы Туле. Реактор PM-2A был специально спроектирован и построен специалистами компании ALKO в рамках реализации Армейской атомной энергетической программы, он вырабатывал мощность примерно 1,56 МВт. Реактор содержал 37 топливных стержней, которые располагались в 49 ячейках. Топливные стержни содержали смесь, состоявшую из карбида бериллия и высокообогащенного диоксида урана, данная смесь была заключена в корпус из нержавеющей стали. Пять стержней были регулирующими и состояли из оксида Европия. Помимо реактора на базу подвезли и остальные необходимые элементы энергетической установки – генератор, турбину, пульты управления.
Сборка и установка реактора на месте заняла 77 дней, после чего он выдал первый ток. В марте 1961 года малогабаритный реактор вышел на свою проектную мощность, проработав в лагере в общей сложности 33 месяца, исключая время простоев на его обслуживание. Пиковое энергопотребление при этом не превышало 500 КВт в час, что составляло только 30 процентов от его мощности. За время работы реактора на базе было образовано около 178 тонн радиоактивной воды, которую выливали непосредственно в ледяную шапку Гренландии. Помимо электроэнергии реактор давал лагерю 459 кг пара в час, пар шел на плавку льда в специальной скважине, что давало лагерю 38 тонн пресной воды в сутки.
После завершения всех строительных работ в лагере проживало до 200 человек ежегодно. Затраты на возведение данного объекта составили 7,92 миллиона долларов, еще 5,7 миллиона долларов стоил малогабаритный реактор (в ценах 1960 года). Если переводить на сегодняшний курс, то работы обошлись американским налогоплательщикам в 57,5 и 41,5 миллиона долларов соответственно. На финальной стадии реализации проекта под снегом располагалась развития инфраструктура из жилых домиков, кухни и столовой, душевых, туалетов, зала отдыха, библиотеки, магазина, театра, лазарета на 10 коек и операционной, прачечной, холодного склада для продуктов питания, научной лаборатории, центра связи, атомной электростанции, административного здания, парикмахерской, дизель-электрической силовой установки, емкостей для хранения воды, имелась даже своя часовня.
В лагере постоянно шли работы по бурению льда. Результаты работ публиковались в научных журналах, это было официальное прикрытие для данного объекта, который был известен, как научная станция. Но на самом деле в лагере занимались исследованием возможности постройки и эксплуатации инфраструктуры проекта «Ледяной червь». Размеры проложенных тоннелей и смонтированная энергосистема были максимально приближены к тем, которые должны были войти в проект, ради которого все и затевалось. Более того, по тоннелям даже пустили небольшие колесные поезда – прототипы перевозчиков будущих баллистических ракет. Впервые данные по этому американскому проекту были озвучены лишь в 1997 году, тогда они стали доступны датскому парламенту.
Лагерь Camp Century просуществовал до 1966 года, его работа показала, что проект «Ледяной червь» невозможно реализовать. Его победили не здравый смысл, а гренландские льды. Уже в 1962 году стало очевидно, что подвижки льда на острове существенно превышают расчетные значения. Для поддержания в рабочем состоянии прорытых тоннелей ежемесячно производились подрезка и удаление снега. При этом объемы удаляемого снега и льда достигали 120 тонн в месяц и это на систему тоннелей длиной всего 3 тысячи метров, тогда как проект «Ледяной червь» предусматривал строительство 4 тысяч километров тоннелей, что повлекло бы за собой ежемесячную уборку миллионов тонн снега. Деформация стен тоннелей начиналась с их верхней части, которая сдвигалась внутрь, стараясь зажать все возведенные строения. Выявленные особенности и сокращение финансирования арктических проектов привели к тому, что в 1963 году был остановлен и демонтирован реактор, а в 1966 году военные полностью оставили лагерь. В течение нескольких лет за ним еще продолжалось наблюдение, пока в 1969 году льды и снег практически полностью не поглотили все возведенные помещения.
Возможные проблемы с экологией
О проекте «Ледяной червь» благополучно забыли на десятилетия, пока льды Гренландии не начали таять. В 2016 году исследователи обнаружили, что последствия глобального потепления привели к утончению ледяного пласта и к медленному таянию тех тоннелей, что были построены американскими военными. Таяние льдов в этом районе представляет опасность для экологии острова. На поверхности могут оказаться радиоактивные отходы. Именно они представляют наибольшую опасность. Долгое время США замалчивали информацию о том, что за время реализации проекта «Ледяной червь» было выработано порядка 200 тонн радиоактивной воды, которая сливалась непосредственно в ледяную шапку Гренландии. Впервые об этом стало известно лишь в 1997 году.
О том, что американская военная база Camp Century, которая являлась стартовой площадкой для проекта «Ледяной червь», оттаивает ото льда и представляет все большую опасность и угрозу для экологии в 2018 году писала британская газета Daily Star. Специалисты считают, что уже через несколько десятилетий радиоактивная вода и другие отходы с базы могут оказаться в атмосфере и океане. Считается, что расплав льда может потенциально дать порядка 200 тысяч литров дизельного топлива, аналогичное количество сточных вод, а также неизвестное количество токсичных органических загрязнителей и химического хладагента, которые попадут в атмосферу. Экологи считают, что, если ничего не предпринимать, к 2090 году негативное воздействие вредных веществ, оставшихся в наследство от проекта «Ледяной червь», уже невозможно будет обратить. Это может произойти и раньше, если масштабы изменения климата на планете ускорятся.
При этом льды в Гренландии продолжают таять, данный процесс лишь усилился из-за глобального потепления климата на планете. Об этом свидетельствуют наблюдения ученых и температурная статистика острова – лето 2017 года стало самым теплым за многие годы. В столице Гренландии городе Нуук в июне температура воздуха поднималась до +24 градусов Цельсия (средняя температура июня для этого города составляет +4,1 градуса).
Кажется, что торопиться пока некуда, ученые дают еще десятки лет, пока таяние льдов не станет причиной возможной химической или радиационной катастрофы, однако процесс уборки оставшегося наследия базы может также занять достаточно длительный период времени. При этом США и Дания пока так и не договорились о плане работ. Формально база в настоящее время остается собственностью военных США, но до конца не понятно, кто именно должен убирать отходы. Пока что обе страны отказываются выделять бюджетные средства на трудоемкий проект, а также не берут на себя риски по его реализации.
Источники информации:
https://ralphmirebs.livejournal.com
http://geoenergetics.ru
https://tjournal.ru
https://tvzvezda.ru
Материалы из открытых источников
К началу 1960-х годов американские военные столкнулись с серьезной проблемой, к этому моменту СССР начал массово развертывать свои межконтинентальные баллистические ракеты. Ответным шагом было наращиванием собственных МБР, но в глазах американских генералов такие ракеты обладали недостатками, к которым в частности относили размещение на относительно уязвимых и разрушаемых позициях, основная надежда была на неточность ударов противника. Вторая проблема была совсем неочевидной и была связана с внутренней кухней вооруженных сил США. Все МБР находились в подчинении Стратегического командования ВВС США, но не Армии, которая чувствовала себя обделенной. Все ракеты были отобраны у армейских частей и переданы в ВВС и НАСА. При этом бюджет данной сферы был сокращен до четверти от былого финансирования, а все функции армейских подразделений сводились к охране ракетных баз. При этом армия обладала различными вариантами тактического ядерного оружия, но мечтала о стратегических ракетах большой дальности.
Проект «Ледяной червь»
Реализуемый в Гренландии проект «Ледяной червь» был именно армейским проектом. Он был предложен в 1960 году Армейским инженерным исследовательским центром. По плану в Гренландии планировалось развернуть около 600 баллистических ракет «Айсмен». Эти ракеты должны были представлять собой модернизацию ракет «Минитмен» (укороченная двухступенчатая версия), их дальность полета оценивалась в 6100 км, при этом они должны были нести боеголовку мощностью 2,4 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Ракеты планировалось разместить в тоннелях подо льдом, при этом лёд должен был защитить ракеты от обнаружения и усложнить процесс их уничтожения. Американское армейское командование считало, что при таком размещении ракеты будут менее уязвимы, чем стартовые комплексы ВВС, обладая при этом более надежной и безопасной связью со своими штабами, чем стратегические подводные лодки.
Впервые американские военные обосновались в Гренландии еще в годы Второй мировой войны, оккупировав остров, опасаясь его возможного захвата немцами. После завершения войны Гренландия приобрела гораздо большее стратегическое значение, так как остров находился на линии воздушных маршрутов между западной частью СССР и США. Американцы использовали остров для размещения самолетов-разведчиков, стратегических бомбардировщиков, средств ПВО и других военных объектов. Стратегическое значение острова выросло настолько, что американское правительство даже выходило с предложением о его покупке у Дании еще в 1946 году. Датское правительство отказалось от сделки, но разрешило размещать американцам военные базы. Первое регламентирующее это соглашение было подписано в 1951 году, при этом в подписанном странами соглашении ничего не говорилось о разрешении хранения на американских базах ядерного оружия, этот вопрос даже не поднимался при переговорах. При этом сама территория Гренландии была и остается очень сложной для любых работ, 81 процент территории острова покрыт ледниковым щитом, средняя толщина ледника – 2300 метров. Естественно, климат на острове очень суровый, в основном арктический и субарктический. На американской авиабазе Туле (самая северная военная база США) средняя температура января составляет около -29 градусов Цельсия. При этом на острове дуют достаточно сильные ветра, а зимой наступает полярная ночь.
Именно в 150 милях к востоку от авиабазы Туле и должен был расположиться новый комплекс. Исследователи рассчитывали проложить сеть тоннелей, которые вырывались в ледяном панцире как траншеи, с последующим арочным перекрытием. Тоннели должны были соединять между собой стартовые комплексы с ракетами, расположенными на расстоянии минимум четырех миль друг от друга (около 6,5 км), при этом над ними должно было быть не менее одного метра льда. В случае начала ядерной войны ракеты из Гренландии могли легко достать объекты на территории Советского Союза, 600 ракет было бы достаточно, чтобы уничтожить примерно 80 процентов целей в СССР и Восточной Европе. По планам между стартовыми комплексами ракеты должны были перемещаться на специальных небольших поездах. Управление сетью тоннелей и стартовых площадок должно было вестись из 60 командных центров. Обеспечение стартовых площадок ракет и командных центров должны были обеспечить небольшие ядерные реакторы, а общая площадь построенного комплекса составляла бы 52 тысячи квадратных миль. Это примерно в три раза больше территории Дании.
Именно площадь комплекса была его защитой. Ракеты, расположенные под ледяной шапкой на удалении 4,5 миль друг от друга, потребовали бы от противника использования огромного количества бомб и ракет для уничтожения всех позиций. Технологии конца 1950-х начала 1960-х годов просто не позволяли обнаружить стартовые позиции ракет под толщей льда, что вело к тому, что СССР вынужден был бы наносить ответный удар практически по площадям, тратя на это драгоценные ракеты и бомбы, которых тогда было не так много.
Всего для обслуживания комплекса планировалось задействовать 11 тысяч человек, в том числе арктических рейнджеров и операторов систем ПВО. Представители ВВС и флота считали проект явно избыточным. На его реализацию планировалось потратить 2,37 миллиарда долларов, включая ежегодные расходы в 409 миллионов долларов (в ценах 1960 года). Считалось, что такая база будет уязвима для возможного десанта русских, но у армейского командования были свои контраргументы. В частности, отмечалось, что объект расположен на большом удалении от крупных населенных пунктов, что снижает потери гражданского населения при возможной ядерной войне. При этом сами стартовые комплексы постоянно находились бы на связи, связь по проводной телефонной сети давала большую защищенность, чем по радио. Помимо этого новые ракеты должны были обладать большей точностью. В конечном итоге проекту действительно был дан зеленый свет, и военные приступили к работам.
Реализация проекта «Ледяной червь»
Весной 1959 года было выбрано место для начала работ, в 150 милях от авиабазы Туле была основана научно-исследовательская станция, отправная точка всего проекта, получившая название «Camp Century». Согласно проекту лагерь должен был располагаться подо льдом на высоте 2000 метров над уровнем моря. К месту строительства лагеря была доставлена необходимая строительная техника, в том числе мощные роторные установки, предназначенные для рытья траншей.
Прокладка тоннелей для лагеря Camp Century
В процессе работ в лагере был проложен 21 тоннель общей протяженностью 3000 метров, в небольшом городке в снегах была создана вся необходимая для жизни и работы инфраструктура. Пока шел процесс проходки одних траншей, внутри других шел процесс сборки вагончиков-зданий из деревянного каркаса, который был обшит сборными щитами. Все здания ставились на деревянный фундамент, чтобы сохранить воздушную прослойку между полом и снежным основанием тоннеля. Аналогичная прослойка сохранялась вдоль всех стен, для того чтобы избежать их подтаивания. Помимо этих мер для дополнительного отвода тепла были выполнены специальные вентиляционные скважины, выходящие на поверхность. Были проведены все коммуникации – водопровод, отопление, электроснабжение, при этом трубы покрывали толстым слоем теплоизоляции.
В июле 1960 года спустя год после начала строительных работ в лагерь Camp Century прибыл малогабаритный атомный реактор PM-2A, весивший 400 тонн. Подснежный зал, предназначенный для размещения реактора, был наиболее крупным из всех построенных, к его строительству приступили сразу же после возведения жилых домиков. Сверху зал венчал каркас из металлических балок, которые, как и реактор, доставили в лагерь с авиабазы Туле. Реактор PM-2A был специально спроектирован и построен специалистами компании ALKO в рамках реализации Армейской атомной энергетической программы, он вырабатывал мощность примерно 1,56 МВт. Реактор содержал 37 топливных стержней, которые располагались в 49 ячейках. Топливные стержни содержали смесь, состоявшую из карбида бериллия и высокообогащенного диоксида урана, данная смесь была заключена в корпус из нержавеющей стали. Пять стержней были регулирующими и состояли из оксида Европия. Помимо реактора на базу подвезли и остальные необходимые элементы энергетической установки – генератор, турбину, пульты управления.
Сборка и установка реактора на месте заняла 77 дней, после чего он выдал первый ток. В марте 1961 года малогабаритный реактор вышел на свою проектную мощность, проработав в лагере в общей сложности 33 месяца, исключая время простоев на его обслуживание. Пиковое энергопотребление при этом не превышало 500 КВт в час, что составляло только 30 процентов от его мощности. За время работы реактора на базе было образовано около 178 тонн радиоактивной воды, которую выливали непосредственно в ледяную шапку Гренландии. Помимо электроэнергии реактор давал лагерю 459 кг пара в час, пар шел на плавку льда в специальной скважине, что давало лагерю 38 тонн пресной воды в сутки.
Прокладка тоннелей для лагеря Camp Century
После завершения всех строительных работ в лагере проживало до 200 человек ежегодно. Затраты на возведение данного объекта составили 7,92 миллиона долларов, еще 5,7 миллиона долларов стоил малогабаритный реактор (в ценах 1960 года). Если переводить на сегодняшний курс, то работы обошлись американским налогоплательщикам в 57,5 и 41,5 миллиона долларов соответственно. На финальной стадии реализации проекта под снегом располагалась развития инфраструктура из жилых домиков, кухни и столовой, душевых, туалетов, зала отдыха, библиотеки, магазина, театра, лазарета на 10 коек и операционной, прачечной, холодного склада для продуктов питания, научной лаборатории, центра связи, атомной электростанции, административного здания, парикмахерской, дизель-электрической силовой установки, емкостей для хранения воды, имелась даже своя часовня.
В лагере постоянно шли работы по бурению льда. Результаты работ публиковались в научных журналах, это было официальное прикрытие для данного объекта, который был известен, как научная станция. Но на самом деле в лагере занимались исследованием возможности постройки и эксплуатации инфраструктуры проекта «Ледяной червь». Размеры проложенных тоннелей и смонтированная энергосистема были максимально приближены к тем, которые должны были войти в проект, ради которого все и затевалось. Более того, по тоннелям даже пустили небольшие колесные поезда – прототипы перевозчиков будущих баллистических ракет. Впервые данные по этому американскому проекту были озвучены лишь в 1997 году, тогда они стали доступны датскому парламенту.
Лагерь Camp Century просуществовал до 1966 года, его работа показала, что проект «Ледяной червь» невозможно реализовать. Его победили не здравый смысл, а гренландские льды. Уже в 1962 году стало очевидно, что подвижки льда на острове существенно превышают расчетные значения. Для поддержания в рабочем состоянии прорытых тоннелей ежемесячно производились подрезка и удаление снега. При этом объемы удаляемого снега и льда достигали 120 тонн в месяц и это на систему тоннелей длиной всего 3 тысячи метров, тогда как проект «Ледяной червь» предусматривал строительство 4 тысяч километров тоннелей, что повлекло бы за собой ежемесячную уборку миллионов тонн снега. Деформация стен тоннелей начиналась с их верхней части, которая сдвигалась внутрь, стараясь зажать все возведенные строения. Выявленные особенности и сокращение финансирования арктических проектов привели к тому, что в 1963 году был остановлен и демонтирован реактор, а в 1966 году военные полностью оставили лагерь. В течение нескольких лет за ним еще продолжалось наблюдение, пока в 1969 году льды и снег практически полностью не поглотили все возведенные помещения.
Возможные проблемы с экологией
О проекте «Ледяной червь» благополучно забыли на десятилетия, пока льды Гренландии не начали таять. В 2016 году исследователи обнаружили, что последствия глобального потепления привели к утончению ледяного пласта и к медленному таянию тех тоннелей, что были построены американскими военными. Таяние льдов в этом районе представляет опасность для экологии острова. На поверхности могут оказаться радиоактивные отходы. Именно они представляют наибольшую опасность. Долгое время США замалчивали информацию о том, что за время реализации проекта «Ледяной червь» было выработано порядка 200 тонн радиоактивной воды, которая сливалась непосредственно в ледяную шапку Гренландии. Впервые об этом стало известно лишь в 1997 году.
Специалист лагеря Camp Century в отделе с ядерным реактором
О том, что американская военная база Camp Century, которая являлась стартовой площадкой для проекта «Ледяной червь», оттаивает ото льда и представляет все большую опасность и угрозу для экологии в 2018 году писала британская газета Daily Star. Специалисты считают, что уже через несколько десятилетий радиоактивная вода и другие отходы с базы могут оказаться в атмосфере и океане. Считается, что расплав льда может потенциально дать порядка 200 тысяч литров дизельного топлива, аналогичное количество сточных вод, а также неизвестное количество токсичных органических загрязнителей и химического хладагента, которые попадут в атмосферу. Экологи считают, что, если ничего не предпринимать, к 2090 году негативное воздействие вредных веществ, оставшихся в наследство от проекта «Ледяной червь», уже невозможно будет обратить. Это может произойти и раньше, если масштабы изменения климата на планете ускорятся.
При этом льды в Гренландии продолжают таять, данный процесс лишь усилился из-за глобального потепления климата на планете. Об этом свидетельствуют наблюдения ученых и температурная статистика острова – лето 2017 года стало самым теплым за многие годы. В столице Гренландии городе Нуук в июне температура воздуха поднималась до +24 градусов Цельсия (средняя температура июня для этого города составляет +4,1 градуса).
Кажется, что торопиться пока некуда, ученые дают еще десятки лет, пока таяние льдов не станет причиной возможной химической или радиационной катастрофы, однако процесс уборки оставшегося наследия базы может также занять достаточно длительный период времени. При этом США и Дания пока так и не договорились о плане работ. Формально база в настоящее время остается собственностью военных США, но до конца не понятно, кто именно должен убирать отходы. Пока что обе страны отказываются выделять бюджетные средства на трудоемкий проект, а также не берут на себя риски по его реализации.
Фотографии лагеря Camp Century
Источники информации:
https://ralphmirebs.livejournal.com
http://geoenergetics.ru
https://tjournal.ru
https://tvzvezda.ru
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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